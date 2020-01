Daily Schmankerl: Alphonso Davies joueur du mois, kicker critiques Coman et Gnabry, Werner à vendre?

Il est temps de rôtir des Nuremberg! Le Bayern joue à 9h30 HE

Les garçons sont de retour et le premier match amical de la nouvelle année a lieu contre le 1. FC Nürnberg.

Joueur du mois d’Alphonso Davies Bayern en décembre (FCBayern.com)

Dans une saison de premières pour la jeune star canadienne du Bayern Munich, Alphonso Davies a également été reconnu joueur du mois du club pour la première fois de sa carrière. Davies n’a pas raté une minute dans les 13 matches du Bayern depuis qu’il est entré dans la formation de départ fin octobre. Davies a récolté quatre mentions d’aide au cours de cette période. Il a remporté le vote des fans avec 41%, devant Philippe Coutinho (36%) et Robert Lewandowski (16%).

Félicitations, Phonzie!

Kingsley Coman et Serge Gnabry rétrogradés dans les notes de kicker (kicker)

Kingsley Coman et Serge Gnabry restent parmi les meilleurs ailiers de la Bundesliga, mais le botteur du magazine de football allemand a décerné les meilleurs honneurs au dynamique Jadon Sancho du Borussia Dortmund (12 buts, 13 passes décisives). Derrière lui, Filip Kostic de l’Eintracht Francfort (6 buts, 9 passes décisives).

À propos de Gnabry, kicker écrit:

Son énorme potentiel est incontesté. Quiconque n’a que ses matchs internationaux contre une compétition de second ordre ou le gala de quatre buts contre Tottenham, peut être surpris que le botteur lui refuse une note dans la classe internationale. Mais pour cet honneur, Gnabry disparaît trop souvent et commet trop de jeu imprécis et bâclé. Ceci est incarné par son jour noir [Bayern’s] 1-2 défaite contre Leverkusen.

Quant à Coman, ils écrivent:

D’abord, il a perdu sa forme, puis – comme si souvent dans sa jeune carrière – une mauvaise chance de blessure a frappé. Il a montré son talent exceptionnel un peu trop rarement; seulement quatre buts, c’est trop peu pour un ailier du Bayern; les croix aussi doivent enfin être plus précises. La santé et l’uniformité sont ses problèmes centraux.

Ivan Perisic a également été mentionné plus loin:

Quatre buts et quatre passes décisives entre les compétitions, c’est décent; ses déficits de jeu et son manque de rythme mental l’empêchent cependant d’être inclus dans le classement.

Robert Lewandowski au travail à son retour (FCBayernTV)



Werner en vente dans les cartes? Le patron de Leipzig dit que rien ne peut être vendu (AZ)

Le patron du RB Leipzig, Oliver Mintzlaff, a refusé d’exclure une vente de Timo Werner, malgré le fait que l’attaquant ait prolongé son contrat en août après avoir été repoussé par le Bayern. Jusqu’à présent, Werner a marqué 33 buts dans toutes les compétitions.

Mintzlaff a déclaré:

Rien ne peut être vendu au football. Nous devons être aussi honnêtes que nous ne pouvons pas prétendre le contraire devant les fans. Si [Werner] continue de performer et marque 30 buts ou plus, alors seul le FC Bayern s’intéressera à un tel attaquant de classe mondiale.

Reus compare Haaland à Lewandowski (Sport1)

Parlant des attaquants, Marco Reus du BVB a donné une description flatteuse de son nouveau coéquipier Erling Haaland, qui a rejoint Dortmund du RB Salzburg dans la fenêtre d’hiver après avoir été éliminé de la Ligue des champions. Reus a comparé Haaland à Lewandowski:

Je pense que nous n’avons pas eu un tel joueur depuis Lewy. Il nous donne la possibilité d’être plus flexible, de réagir à différentes situations de jeu. Cela nous donne une bonne impression.

Reus a toutefois admis que Haaland devait encore s’intégrer dans l’équipe. Il a eu un problème mineur de genou et a terminé sa première séance d’entraînement mercredi dernier. Reus a dit:

Maintenant, il doit être vraiment en forme, vraiment arriver. Cela prendra du temps. Nous le lui donnons.

Wolfsburg se souvient de Junior Malanda

Il y a cinq ans hier, le talent belge de Wolfsburg, Junior Malanda, a été tué dans un accident de voiture dans le nord de l’Allemagne. Présent dans toutes les équipes nationales belges jusqu’au niveau U21, il ressemblait à un autre membre prometteur de leur Golden Generation. Il était un ami proche des coéquipiers Kevin de Bruyne et Ivan Perisic.

Il n’avait que 20 ans. Repose en paix, Junior.