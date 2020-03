Daily Schmankerl: Antonio Conte lorgne Coutinho pour l’Inter Milan, Rivaldo le retrouve au Barça

Il est impossible que le Bayern Munich dépense 120 millions d’euros pour acheter Philippe Coutinho à Barcelone à la fin de cette saison, quelle que soit la date. Seul un rabais très élevé rendrait Coutinho attrayant pour le Bayern. Par conséquent, il y a de fortes chances que Coutinho revienne pour redevenir le problème de Barcelone.

C’est là que l’Inter Milan pourrait intervenir: selon Tuttosport, l’Inter jette les yeux sur Coutinho alors que l’entraîneur Antonio Conte prévoit de compenser le départ probable de Lautaro Martinez. L’Inter aura déjà Christian Eriksen l’année prochaine. Tuttosport spécule que Conte pourrait recréer la formation 3-4-1-2 qu’il a joué à Chelsea en associant Eriksen à Coutinho et Romelu Lukaku.

Rivaldo voit Coutinho retourner à Barcelone (BetFair)



Comme mentionné ci-dessus, il est pratiquement garanti que le Bayern n’achètera pas Coutinho carrément – à moins que la carte entière ne soit remplacée par des extraterrestres. La légende brésilienne Rivaldo voit les choses de la même manière et a commenté la situation de Coutinho dans sa chronique pour BetFair. Il a dit,

Il semble que le Bayern Munich ne paiera pas la clause d’option de Philippe Coutinho à la fin de la saison et que le joueur devrait revenir à Barcelone.

J’ai toujours pensé que Coutinho s’adapterait mieux au football espagnol qu’à l’allemand, car il y a des problèmes de langue et de style de vie qui pourraient être un peu différents pour un Brésilien en Allemagne.

Malheureusement, cela ne s’est pas bien passé pour le joueur des deux ligues et il reviendra à Barcelone. C’est au club et au manager de décider s’il aura ou non une autre chance la saison prochaine.

Rivaldo se demande si “l’expérience de Coutinho en Bundesliga l’a fait se réveiller” et “se battre pour rester au Barça”.

Ois guada, Lodda!

Fenner raus? Digital Bayern capitule tard à Schalke

Dans la dernière édition de Bavarian FIFA Works, Jake fait une erreur tactique et cela nous coûte notre deuxième match de la saison de Bundesliga contre Schalke. Lisez et regardez le jeu ici: https://t.co/Do0saWzN72

– Bavarian Football Works (@BavarianFBWorks) 21 mars 2020

Omar Mascarell en prolongation? Lit ça et pleure.

Juste une de mes choses préférées

Restez à l’intérieur et restez en sécurité!