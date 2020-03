Daily Schmankerl: Arsenal et Chelsea intéressés par Chris Richards, Pochettino a rejeté Coutinho à Tottenham, et plus encore!

Chris Richards suscite l’intérêt d’Arsenal et de Chelsea (Express)

Le talent américain préféré de BFW au Bayern Munich a célébré son 20e anniversaire il y a à peine deux jours, et regardez qui appelle: selon l’Express, “Arsenal et Chelsea se préparent à se battre” contre Richards cet été, chaque fois que la fenêtre s’ouvre enfin.

Le rapport le dit tel qu’il est:

L’Américain de 20 ans est appelé à devenir un joueur vedette dans le futur et a été impressionnant en jouant pour les équipes des moins de 19 ans et des moins de 23 ans du Bayern.

Richards, qui mesure 6’2 ”, est un défenseur polyvalent et même si sa position naturelle est un défenseur central, l’Américain est également à l’aise en tant qu’arrière droit également.

Les Anglais ont bon espoir parce que Richards n’a pas encore joué pour la première équipe du Bayern: “on pense que le jeune envisagerait de passer en Premier League s’il avait la garantie d’un temps de jeu.”

Mais il y a peu de raisons de penser que le Bayern laissera Richards partir pour l’île dans un délai aussi court. Ricahrds est sous contrat jusqu’en 2023 et, comme le note l’Express, le Bayern a déjà refusé les offres de prêt des clubs de Bundesliga.

Mais l’intérêt est une très bonne nouvelle, et Barcelone et Valence surveilleraient également les progrès de Richards au Bayern – comme nous tous.

Pochettino a rejeté Coutinho aux Spurs (Mirror)

The Mirror a récemment révélé que Philippe Coutinho avait presque rejoint Tottenham Hotspur lorsque Barcelone l’a rendu disponible l’été dernier. Le président des Spurs, Daniel Levy, avait hâte de faire entrer Coutinho, mais Mauricio Pochettino a finalement décidé de ne pas accorder ce prêt:

Et la réalité est que Tottenham était prêt à aller de l’avant avec un accord extrêmement ambitieux – mais c’est finalement Mauricio Pochettino qui a décidé contre.

Levy était prêt à conclure l’accord avec Coutinho et ce n’est pas lui qui a décidé de ne pas le faire et le joueur aurait pu se retrouver avec un maillot des Spurs, ce qui aurait été un geste extrêmement populaire auprès des fans.

The Mirror affirme que «l’accord avec Barcelone valait jusqu’à 142 millions de livres sterling», mais Pochettino aurait mis un terme:

L’accord de Coutinho a échoué parce que Pochettino tenait à maintenir l’équilibre des vestiaires car il a toujours préféré travailler avec de jeunes joueurs, développer des joueurs et a fait sa réputation de manager sans grands noms.

Coutinho s’est donc retrouvé disponible sur un prêt de dernière minute au Bayern Munich. Il est intéressant de se demander comment Coutinho a pu affecter le mandat de Pochettino chez Spurs.

Vidéo Flick et Kahn pour encourager les employés du Bayern (Bild)

L’entraîneur Hansi Flick et le membre du conseil d’administration Oliver Kahn sont apparus ensemble dans un message vidéo interne pour les employés du Bayern Munich – se tenant à 1,5 mètre l’un de l’autre. Le message: “Nous sommes solidaires, même si nous maintenons une distance de sécurité!”

Le duo a confirmé la réduction de salaire de 20% que les dirigeants et les joueurs avaient volontairement acceptée pour garantir que les employés continueraient de recevoir leur propre salaire.

Bild décrit le message de la vidéo comme suit: «Nous sommes une famille, nous restons unis et nous devons tous faire notre part pour le bien du club et de ses employés.» Bild dit que cette «grande action» de Flick et Kahn a été très bien reçue.

Qatar Airways aide à ramener des Allemands bloqués à la maison … (FCBayern.com)

Le Bayern a publié hier un bref communiqué de presse sur le partenaire officiel du club Qatar Airways sur sa page d’accueil allemande (jusqu’à présent, pas encore sur son miroir anglais): la société qatarie se coordonne directement avec le personnel du ministère allemand des Affaires étrangères pour aider à faire rentrer les citoyens allemands chez eux via routes sur l’Asie et aussi avec des vols en provenance d’Australie et de Nouvelle-Zélande.

Partenaire Unser Qatar Airways est à la tête de Rückkehr deutscher Staatsbürger auf asiatischen Strecken und auch mit Flügen von Australien und Neuseeland aus. In der kommenden Woche sollen Tausende Deutsche über Doha zurück nach Deutschland fliegen. https://t.co/h0sfAeiOFq

– FC Bayern München (@FCBayern) 29 mars 2020

Le Bayern a récemment refusé de s’entretenir avec le journaliste d’Associated Press Ciarán Fahey concernant leur engagement continu avec le Qatar pour un récent reportage sur les objections des fans, des conseillers municipaux de Munich et des organisations de défense des droits de l’homme.

Merci à @ clubnr12, @NcGeehan et Red Pride de Munich pour leur contribution. Je voudrais également remercier le Bayern, mais le club n’a jamais répondu.

– Ciarán Fahey (@cfaheyAP) 27 mars 2020