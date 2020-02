Daily Schmankerl: Barcelone vise trois joueurs du Bayern Munich cet été, les retombées de l’interdiction de la Ligue des champions de Man City, et plus encore!

Barcelone prévoit de faire un raid sur le Bayern Munich en été (Don Balon x2)

Préparez-vous, mortels. Aujourd’hui, nous avons le double-tête ultra-rare de Don Balon. Selon la source espagnole la plus accréditée et la plus fiable pour les informations sur les transferts, le président de Barcelone, Josep Maria Bartomeu, a mis son objectif sur un contingent de trois joueurs du Bayern Munich pour renforcer son équipe cet été.

Qui sont ces joueurs? Eh bien, le premier rapport nous dit que les Catalans recherchent quelqu’un de polyvalent et peuvent remplacer Sergio Busquets, qui est sous-performant depuis un certain temps maintenant. Selon le Don, cela signifie que Joshua Kimmich et Javi Martinez sont sur le radar du Barca.

Le deuxième rapport allègue que l’entraîneur Quique Setien veut un joueur qui puisse remplacer Arturo Vidal et Ivan Rakitic. Ce joueur est apparemment Corentin Tolisso. Le Français se trouve actuellement à l’extérieur en ce qui concerne le premier XI du Bayern, mais Setien lui semble avoir une place avec les géants espagnols.

Maintenant, bien qu’il s’agisse de Don Balon, il y a quelques grains de vérité dans ces rumeurs. Joshua Kimmich ne va pas partir, alors laissons cela de côté pour l’instant. Mais le contrat de Javi Martinez expire en 2021, et il semble de plus en plus improbable qu’il obtienne une prolongation. Il y a de très bonnes chances qu’il puisse partir en été. Tolisso, quant à lui, a fait l’objet de rapports affirmant que le Bayern voulait le vendre pour libérer de l’argent et de l’espace pour les nouveaux arrivants. Alors peut-être que le Barça ne prévoit pas de raid, mais certains de ces joueurs pourraient ne pas porter de rouge la saison prochaine.

Les choses vont de mal en pis pour Man City. Après que l’UEFA leur ait accordé une interdiction de 2 ans de la Ligue des champions, le club risque la sortie de son manager le plus décoré.

Pep Guardiola envisagera son avenir en tant que manager cet été, Telegraph Sport le comprend, à moins que le club ne soit en mesure d’annuler un verdict qui condamne les «graves infractions» aux paiements des cadres.

Si City n’est pas en mesure d’annuler la sanction de l’UEFA devant le Tribunal arbitral du sport, Pep pourrait ne pas être le seul à quitter le club cet été. Le Bayern Munich pourrait-il entrer et l’attraper ET Leroy Sane dans la même fenêtre? Ce serait une tournure des événements incroyable, compte tenu de la façon dont l’été dernier s’est déroulé.

En parlant de Leroy Sane …

Le journaliste de Bild, Tobias Altschaffl, nous dit ce que nous savions déjà – que Sane veut toujours être transféré au Bayern, et l’interdiction de l’UCL ne fait que faciliter les choses pour les Bavarois.

Sané wäre gerne bereits im Winter nach München. Sein Wunsch zu gehen besteht weiter, sein Ziel ist München – unabhängig davon, ob City in der Champions League starten darf. Aber natürlich spielen die Entwicklungen dem #fcbayern in die Karten. @SPORTBILD @BILD_Sport

– Tobias Altschäffl (@ altobelli13) 15 février 2020

Sané aimerait aller à Munich en hiver. Son désir de quitter se poursuit, son objectif est Munich – peu importe si City peut jouer en Ligue des champions. Mais bien sûr, les développements jouent #fcbayern dans les cartes.

La ville risque une déduction de points après l’interdiction de l’UEFA (The Independent)

Nous n’avons pas fini! Selon The Independent, la violation par City des règles du fair-play financier de l’UEFA représente également une violation du règlement de la Premier League, et la moitié bleue de Manchester pourrait être frappée d’une déduction de points en conséquence.

Cependant, une expulsion de l’EPL et une relégation au 4ème niveau de football anglais (nommée confusément League Two) est considérée comme peu probable, même si la Football League a changé ses règles pour dire que tout club dans une telle situation doit recommencer à zéro. .

Avec un peu de chance, le TAS maintient cette interdiction afin que nous puissions voir le chaos se dérouler.

Julian Nagelsmann parle de rejeter le Real Madrid (Marca)

Dans une interview avec The Independent (via Marca), Julian Nagelsmann a expliqué pourquoi il avait rejeté le poste d’entraîneur au Real Madrid:

J’ai été surpris au début. Je l’ai pesé et je ne me sentais pas à l’aise avec la décision d’y aller.

Je veux améliorer. Si vous allez au Real Madrid, vous n’avez pas le temps de vous améliorer en tant que manager. Vous n’avez pas la chance d’être un meilleur manager, vous devez déjà être le meilleur.

Je ne suis pas le meilleur maintenant, mais je peux admettre que je veux être l’un des meilleurs à l’avenir. Si vous allez au Real Madrid ou à Barcelone, les fans, les médias et les décideurs ne vous donnent pas le temps de vous développer. Ils ne veulent voir que des victoires à chaque match, des titres, des trophées de la Ligue des champions. Si vous ne gagnez pas, vous ne pouvez pas dire “mais je suis encore jeune, je suis encore en développement”.

Ce n’est pas si facile dans le football de planifier une carrière, car c’est tellement imprévisible, mais il faut essayer. L’essentiel est de faire les bonnes étapes, pas les plus grandes.

Frank Lampard refuse de confirmer le retour de Kepa au XI de départ (But)

Moins de deux semaines avant que le Bayern Munich affronte Chelsea en Ligue des champions, les Bleus n’ont toujours pas réglé leur situation de gardien. S’adressant à la presse, l’entraîneur de Chelsea, Frank Lampard, a refusé de confirmer le retour de Kepa Arrizabalaga au onze de départ, déclarant:

Peu importe quand vous êtes venu au club, je ne prends pas en compte les frais. C’est la formation qui compte.

D’accord Frank, c’est toi.

