Daily Schmankerl: Bayern et Dortmund en pourparlers avec Meunier, Arp pour rester avec les moins de 23 ans, les coéquipiers d’Arsenal de Gnabry lui ont dit de partir

Le Bayern et Dortmund en pourparlers avec le Meunier du PSG (GOAL)

Thomas Meunier est un arrière droit de 28 ans au Paris Saint-Germain, mais pas pour longtemps: il sera agent libre cet été.

Il est apparu que le Bayern Munich et le Borussia Dortmund se sont entretenus avec les habitants de Meunier avant la visite du PSG à Dortmund le 18 février pour le match aller de leur affrontement en Ligue des champions. Dortmund est à la recherche d’un remplaçant pour Achraf Hakimi, qui retournera vraisemblablement au Real Madrid à la fin de son prêt.

Le Bayern, bien sûr, est toujours à la recherche d’un remplaçant pour Joshua Kimmich à l’arrière droit, afin que Benjamin Pavard puisse jouer principalement en défense centrale – bien que compte tenu des performances récentes de Pavard, le Bayern pourrait considérer Meunier comme le remplaçant potentiel.

Meunier a joué plus de deux mille minutes pour le PSG cette saison, marquant un but et aidant deux.

Hansi Flick: Fiete Arp restera dans l’équipe U23 pour l’instant (AZ)

Ce fut une sacrée saison pour l’attaquant Fiete Arp: une grippe perverse et un bras et une main cassés lui ont pratiquement coûté la totalité du Hinrunde. Arp a marqué le but décisif 1-0 lors de la victoire du Bayern II sur la première place, Unterhaching, lors de son deuxième départ.

Flick a évoqué la situation d’Arp:

J’ai longuement parlé avec Fiete. Il est avec les U23, se porte bien là-bas. Voilà où en est sa voie en ce moment! Il peut obtenir du temps de jeu là-bas, à condition d’une aide, a marqué un but. Je suis content pour lui, parce que c’est un beau jeune homme!

L’objectif final reste d’amener Arp à la première équipe. “Notre objectif”, a déclaré Flick, “est d’avoir Fiete jouer avec nous à un moment donné. Mais il faut aussi dire que c’est un long chemin! Nous le soutenons là où nous le pouvons. “

Ultras lambaste de Nürnberg Karl-Heinz Rummenigge (SPOX)

1. Les ultras du FC Nürnberg avaient un message spécial pour le président du Bayern Karl-Heinz Rummenigge lors de leur match à domicile contre Hanovre 96.

Photo par Roland Krivec / DeFodi Images via .

Dietmar Hopp, vous n’êtes pas seul,

Karl-Heinz Rummenigge pourrait être votre frère!

Bien sûr, ça rime en allemand. Les ultras ont affiché une autre bannière plus tard qui disait:

Malgré les décès au Qatar, vous célébrez quand même: des hypocrites stupides et malhonnêtes.

Les ultras en avaient deux autres: un bon vieux “Va te faire foutre, DFB” et “La mère de Hopp – la mère de tous les problèmes!”

Merci?

C’est quelque chose d’une vieille histoire. Selon «l’expert espagnol du football» Guillem Balague, même les coéquipiers de Serge Gnabry à Arsenal l’ont encouragé à partir. Balague a dit à Genting Bet (sérieusement),

Arsenal a laissé partir Serge Gnabry parce que vous ne savez pas parfois que les joueurs vont devenir si bons.

Il n’était pas à son meilleur et il a été suggéré même par les joueurs d’Arsenal à l’époque que rentrer chez lui l’aiderait, ce qui a été le cas.

Gnabry a signé avec le Werder Brême pour seulement 5 millions d’euros après avoir été prêté à West Brom parce que son entraîneur Tony Pulis pensait qu’il n’était tout simplement pas assez bon.

Mais tout va bien qui se termine bien: Gnabry est un partant au Bayern Munich et pour l’Allemagne, et West Brom est en première place – dans le championnat.