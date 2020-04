Daily Schmankerl: Bayern Munich ouvert aux échanges de transferts; ce que Flick signifie pour les plans d’extension

L’édition du lundi de kicker rapporte que le Bayern Munich envisage des accords commerciaux pour aider à financer les transferts à quatre postes différents dans l’équipe. Ces postes sont les suivants:

Arrière gauche: Alphonso Davies est le partant incontesté maintenant, et il semble que David Alaba – à moins qu’il ne choisisse de partir pour le Real Madrid ou Barcelone pour de l’argent comptant – restera dans la défense centrale. Étant donné que les problèmes de blessure de Lucas Hernandez l’ont empêché de s’établir au centre ou à l’arrière gauche, le Bayern veut un remplaçant.

Arrière droit: Álvaro Odriozola retournera au Real Madrid cet été et le Bayern reprendra sa recherche d’un remplaçant à Benjamin Pavard. Le Bayern suit depuis longtemps Sergiño Dest de l’Ajax Amsterdam, mais l’Ajax a rejeté la première offre du Bayern (20 millions d’euros).

Défenseur central: le Bayern anticipe le départ de Jerome Boateng, qui se retrouvera à nouveau derrière Lucas Hernandez et Niklas Süle la saison prochaine. Flick veut un défenseur central droitier. L’option la plus répandue est Dayot Upamecano, qui quittera bientôt RB Leipzig.

Wing: Ah, oui, Leroy Sané. Le Bayern poursuit toujours Sané sans engagement. Bien qu’il ne soit apparemment pas le premier choix de Flick, Flick l’acceptera toujours si Karl-Heinz Rummenigge et Oliver Kahn rejoignent Hasan Salihamidzic en faveur de la signature – un beau problème à avoir (Bild). Mais il est bien connu qu’il est fan de Timo Werner, qui a connu jusqu’à présent une saison en carrière à Leipzig.

Ce que Flick signifie pour les plans d’extension du Bayern (Bild)

Bild a donné un tour d’horizon des probabilités concernant les pourparlers d’extension en cours et d’autres plans de transfert, complété par quelques informations personnelles. Voici la répartition:

Manuel Neuer: il restera probablement, mais les pourparlers sont actuellement bloqués sur la durée de la prolongation. Comme nous le savons, Neuer veut un contrat jusqu’en 2025, le Bayern n’en propose qu’un jusqu’en 2023. Flick est catégorique quant au statut de classe mondiale de Neuer, il ne fait donc aucun doute qu’il veut qu’il reste.

Thomas Müller: Müller a atteint de nouveaux sommets sous Flick après s’être assis sur le banc sous Niko Kovac. Toutes les personnes impliquées souhaitent que Müller reste. Son contrat ne devrait être qu’une question de temps.

David Alaba: Alaba réfléchit toujours à ses plans, mais Flick veut qu’il reste. Il a été solide comme un roc dans la défense centrale du Bayern, où il continuerait vraisemblablement s’il devait rester.

Thiago: selon Bild, le Bayern pourrait vendre Thiago, mais son départ semble très improbable. Kicker affirme que le Bayern est sur le point d’annoncer une extension et que seuls les détails restent à clarifier. Ce serait une décision évidente à la lumière de l’importance et du dévouement de Thiago pour le club, sans parler de ses performances exceptionnelles sous Flick.

Javi Martinez: Le temps de Javi à Munich tire probablement à sa fin. Joshua Kimmich a fait du 6 sa position. Il est plus probable qu’il reviendra à l’Athletic Bilbao pour terminer sa carrière dans son Espagne natale.

Boateng: comme mentionné ci-dessus, bien que Flick apprécie Boateng, il est susceptible de continuer.

Le Bayern Munich invite les fans à rester à la maison alors que les petits groupes reprennent l’entraînement (kicker)

Le Bayern Munich a vivement encouragé les fans du club à rester à la maison et à ne pas essayer de voir l’équipe s’entraîner à Säbener Strasse alors que les joueurs reviennent s’entraîner en petits groupes. Le club a émis un avertissement urgent dans son communiqué de presse annonçant la formation:

La formation aura lieu en l’absence de membres du public. Afin de ralentir davantage la propagation du coronavirus, le FC Bayern demande aux fans de continuer à suivre les instructions des autorités et, par conséquent, ne venez pas sur le terrain d’entraînement du FC Bayern.

Au lieu d’errer dehors pour jeter un coup d’œil à l’équipe, Alphonso Davies a une meilleure option pour vous aider à rester en forme à la maison:

Zumba avec Phonzie!

Si vous l’avez manqué hier, découvrez la ventilation Zumba par notre propre Tom Adams!

David Alaba ajoute sa voix pour protester

David Alaba a rejoint Antonio Rüdiger et d’autres qui ont exprimé leur indignation face à la proposition de deux médecins français de tester un vaccin contre les coronavirus en Afrique:

Essayer un accine # Covid19 en Afrique ??? Ces deux gars sont-ils des docteurs ou des clowns? C’est une sorte de racisme que je ne pourrais jamais imaginer. Honteux et inacceptable!

Nous devons tous nous unir et travailler main dans la main pour lutter contre ce virus.

– David Alaba (@David_Alaba) 5 avril 2020

Basti reste en forme à la maison

À l’opposé du spectre de la salubrité, Bastian Schweinsteiger a encouragé les fans à rester en forme à la maison tout en restant dans:

Entraînement à domicile terminé! N’oubliez pas de vous mettre au défi de rester en forme de nos jours

Formations-Session beendet! Denkt daran euch auch zu Hause fit zu halten pic.twitter.com/i6sLiZepFF

– Basti Schweinsteiger (@BSchweinsteiger) 5 avril 2020

