Daily Schmankerl: Boateng dans un accident de voiture, Giulia Gwinn rejoint WeKickCorona, Robben et Thiago restent en forme, et plus encore!

Jerome Boateng a été impliqué dans un accident sur l’A9 alors qu’il rentrait à Munich près de Selbitz dans le nord de la Bavière. Boateng n’a pas été blessé, mais il a causé quelque 25 000 € de dommages à sa voiture. Selon le rapport local, Boateng ne faisait pas de vitesse, mais conduisait avec des pneus d’été – et recevra donc probablement un billet. Sa voiture a quitté la route quand il a changé de voie après avoir été dépassé par une soudaine tempête de grêle.

Boateng avait conduit pour voir son fils Jermar, qui vit avec sa mère près de Leipzig. Il a fait le voyage avec la permission du club parce que son fils était malade, manquant de cyber-formation avec l’équipe ce jour-là.

Poulsen veut sortir, la clause de libération de Werner arrive à échéance (Transfermarkt.us)

Certaines choses bougent au RB Leipzig: l’attaquant danois de longue date Yussuf Poulsen aurait informé le club qu’il souhaitait être transféré cet été. Une destination en Premier League anglaise semble probable, et Newcastle est le favori. Curieusement, l’entraîneur de Leipzig Julian Nagelsmann est censé être un grand fan de Poulsen, malgré une limitation significative de son temps de match.

Poulsen a marqué 3 buts et effectué 11 passes décisives cette saison, et le prix de Leipzig serait de 30 millions d’euros. “Nous ne voulons pas de changement majeur après la fin de la saison”, a déclaré le directeur sportif Markus Krösche.

Plus pertinent pour le Bayern Munich, Timo Werner espère également quitter le club, mais une échéance se profile: son contrat contiendrait une clause de libération d’environ 55 à 60 millions d’euros, mais il expirera après le 15 juin. Liverpool est un club qui était intéressé par Werner, mais il n’est pas certain de la façon dont la crise des coronavirus pourrait affecter leurs plans de transfert.

Le Bayern pourrait-il changer d’avis? Hansi Flick devra convaincre le directeur sportif Hasan Salihamidzic – mais il reste à voir si le Bayern donnera à Flick l’autorité sur les transferts qu’il aimerait avoir.

Giulia Gwinn rejoint WeKickCorona (Bild)

La joueuse du Bayern Munich Frauen et la ressortissante allemande Giulia Gwinn ont rejoint Joshua Kimmich et Leon Goretzka en faisant un don à leur fondation WeKickCorona. Elle a dit,

J’ai pensé que l’initiative de Joshua et Leon était fantastique dès le départ et j’ai immédiatement voulu m’impliquer.

Gwinn craignait que son don ne soit pas suffisant, car son salaire était inférieur à celui de ses homologues masculins.

J’avais des doutes au début parce que nous gagnons des salaires totalement différents dans le football féminin que dans celui des hommes, et je pensais que ma contribution était peut-être trop faible. Mais après des conversations avec ma famille et mes amis proches, il est devenu de plus en plus clair pour moi qu’il ne s’agissait pas du montant. C’est le signal.

Les coéquipiers allemands de Gwinn, Klara Bühl et Turid Knaak, ont rapidement rejoint l’équipe. Gwinn a dit:

Je voulais faire passer ce signal et donc motiver également d’autres joueuses et fans de football féminin à soutenir les gens qui, en ce moment, font beaucoup de bien aux autres.

Gwinn était ravi d’annoncer que Kimmich l’avait personnellement remerciée pour ce geste. Elle dit que Kimmich est son idole athlétique depuis des années.

Restez en forme à la maison avec Thiago

Besoin de bouger? Probablement. Voici le Thiago du Bayern qui partage une routine d’entraînement que vous pouvez faire chez vous:

Robben rejoint la cyber-formation (Sport Bild)

Arjen Robben ne peut tout simplement pas s’arrêter: Bild a découvert que Robben a rejoint les séances de cyber-formation de 11 heures de l’équipe depuis vendredi dernier, se joignant à l’équipe pour faire du vélo d’exercice et du travail sur tapis.

Bild rapporte que le Néerlandais est «totalement heureux» de s’entraîner à nouveau avec l’équipe. Sa mentalité d’entraînement «tous azimuts» maintient la motivation élevée.

Le temps où Manuel Neuer est entré en jeu et a marqué (SPOX)

Le défenseur vétéran du SC Paderborn, Uwe Hünemeier, a raconté à SPOX une histoire amusante sur Manuel Neuer lorsque les deux se sont affrontés au niveau de la jeunesse.

Nous avons joué les uns contre les autres à l’époque chez les jeunes B et A, quand j’étais au BVB et qu’il était au Schalke. Nous avons battu Schalke 5-1 avec BVB. Manuel Neuer s’est assis sur le banc au début et est entré en jeu lorsque le score était – je pense – 0-5 du point de vue de Schalke. C’est alors lui qui a marqué le but de Schalke.

Il est venu sur le terrain en tant que sous-marin, puis a marqué le but de consolation. N’a rien accompli, mais c’est le genre d’histoire qui relie les gens.

L’ancien président de l’Olympique de Marseille Pape Diouf décède d’un coronavirus