Daily Schmankerl: Bosz s’attend à ce que Kai Havertz soit vendu – pour plus de 100 millions d’euros

Peter Bosz s’attend à ce que Kai Havertz soit vendu (TransfermarktUS, SPORT1)

“Notre objectif est de développer les meilleurs talents et de les vendre”,

L’entraîneur-chef du Bayer Leverkusen, Peter Bosz, est déjà résigné au départ imminent de la star de milieu de terrain de 20 ans, Kai Havertz. “Havertz est impossible à retenir cet été”, a déclaré Bosz au journal néerlandais Algemeen Dagblad (via SPORT1). «Ce sera un transfert de 100 M €. Qu’est-ce que je dis – pour plus de 100 millions d’euros. »

SPORT1 confirme dans son compte rendu de l’interview que Bayer recherche en effet un total de 130 millions d’euros, «y compris les bonus». Leverkusen a l’intention de tirer le meilleur parti de l’argent. Bosz a déclaré (TM), “Pour les 100 millions d’euros, nous recevrons, nous amènerons des joueurs pour trois ou quatre positions différentes.”

Manuel Veth de TransfermarktUS (que vous devez suivre sur Twitter) écrit,

Le sentiment à Munich est qu’ils peuvent obtenir leur joueur pour moins cher et que les demandes actuelles de Bayer s’affichent. Havertz, cependant, est en excellente forme depuis les vacances d’hiver, marquant huit de ses 11 points au total depuis le redémarrage de la Bundesliga en janvier. “Nous lui avons montré pendant les vacances d’hiver qu’il n’était pas assez présent dans la boîte”, a expliqué Bosz. “Maintenant, il est là plus souvent, et ses passes décisives et ses buts ont explosé.”

Un rapport antérieur mettait l’estimation du Havernz du Bayern Munich plutôt idéaliste à environ la moitié du prix de Leverkusen, aux alentours de 60 millions d’euros. Des frais de transfert aussi bas semblent risibles, d’autant plus que des concurrents bien financés sont également en course pour Havertz. Outre le Bayern, Liverpool, le PSG et Barcelone restent intéressés. Alors que le Real Madrid et la Juventus ont soi-disant – comme le Bayern – pris leurs distances par rapport au prix élevé de Leverkusen.

Après une première mi-temps difficile, Havertz a renversé la vapeur à Leverkusen, aidant son club à remporter ses quatre derniers matches de Bundesliga tout en participant à cinq buts et éblouissant à Glasgow en Ligue Europa.

