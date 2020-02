Daily Schmankerl: Chelsea en a marre de Kepa, Barcelone manque probablement Philippe Coutinho, récapitulation Pokal, et plus encore!

Chelsea veut vendre Kepa Arrizabalaga cet été (Daily Express)

À la surprise de personne, Chelsea veut vendre le gardien assiégé Kepa Arrizabalaga cet été. Les Bleus, qui affronteront le Bayern Munich en Ligue des champions ce mois-ci, ont atteint la limite avec l’Espagnol sous-performant.

Bien qu’il l’ait acheté pour un record du monde de 80 millions d’euros à l’été 2018, Kepa n’a pas répondu aux attentes lors de sa deuxième saison à Stamford Bridge, et l’entraîneur Frank Lampard a même laissé tomber le joueur pour le choc de Chelsea avec Leicester City le week-end dernier.

Le gardien de Burnley, Nick Pope, est mentionné comme remplaçant potentiel, mais, pour le moment, les Bleus devront faire face à une situation sous-optimale au but. Cela pourrait de bon augure pour le Bayern lors de sa visite à Londres dans quelques semaines.

Ousmane Dembélé subit une autre blessure aux ischio-jambiers

Juste à peine – littéralement quelques jours après la fermeture du mercato d’hiver, Barcelone a subi un énorme coup de blessure.

MISE À JOUR DES BLESSURES | Les tests effectués aujourd’hui sur Ousmane Dembélé ont confirmé qu’il avait une déchirure proximale complète des ischio-jambiers à la cuisse droite. Dans les prochaines heures, une décision sera prise sur le traitement à suivre pour son rétablissement. pic.twitter.com/fk7KgzaMC6

– FC Barcelona (@FCBarcelona) 4 février 2020

Dembélé, qui vient de rentrer d’une blessure il y a une semaine, a d’abord été diagnostiqué avec une fatigue musculaire après avoir dû interrompre son entraînement. Cependant, il s’est avéré que la blessure était beaucoup plus grave et le Français devra être opéré pour la réparer.

Avec Luis Suarez déjà sorti pour la saison et Carles Perez ayant déménagé à l’AS Roma en hiver, les Catalans se retrouvent dangereusement maigres. Barcelone est désormais confronté à la perspective de jouer toute la seconde moitié de la saison avec seulement trois attaquants – Lionel Messi, Antione Griezmann et Ansu Fati, 17 ans. Ils souhaiteraient probablement avoir Philippe Coutinho en ce moment, non?

Journée folle au DFB Pokal! (Jake Fenner)

L’Eintracht Frankfurt élimine RB Leipzig

Ahhh la beauté du football contre-attaquant. L’Eintracht a mis la vitesse dans son match contre le finaliste de l’an dernier, RB Leipzig. Après un handball dans la surface par le RB de Marcel Halstenberg, Andre Silva a ouvert le score 1-0 pour Francfort. Dans la seconde moitié, une belle interception a été rencontrée avec une passe encore plus belle et Filip Kostic, effectuant une course de sa propre moitié, a rencontré le ballon et l’a mis dans le coin le plus éloigné pour monter 2-0. Un but de la nouvelle recrue de Leipzig, Dani Olmo, a mis la pression sur les Eagles, mais Kostic a de nouveau décroché l’or dans les arrêts de jeu pour envoyer Francfort en quart de finale.

Kaiserslautern capitule devant Fortuna Düsseldorf

Imaginez ce jeu, si vous voulez, comme un match de boxe. Le talentueux joueur prometteur, en l’occurrence Kaiserslautern, a frappé quelques coups de grâce majeurs contre des adversaires redoutables comme Mayence et Nuremberg. Ensuite, ils font face à une vieille chèvre à Fortuna Düsseldorf, peut-être un peu après son apogée, mais infiniment plus expérimentée et chevronnée. La cloche sonne. Fortuna décroche le premier coup de poing dans le 9 ‘de Nana Ampomah. Kaiserslautern est abasourdi, puis en colère. Il revient immédiatement en 10 ’avec un but de Christian Kühlwetter. Dans le 39 ‘, il se connecte à nouveau lorsque Kühlwetter convertit un penalty.

La moitié vient. Le coin de Kaiserslautern est confiant, les managers disent à l’équipe qu’ils ont ça. Ils ont juste besoin de tenir une autre mi-temps et ils sont en quart de finale. Mais alors, Düsseldorf sort des coups de marteau. Rapide, dur et implacable: Rouwen Hennings en 49 ’, Matthias Zimmerman en 65’, Hennings à nouveau en 78 ’et enfin, Kevin Stöger a frappé un coup assourdissant en 83’.

Assommer. Düsseldorf passe à autre chose. La vieille chèvre se bat à nouveau.

Le Werder Brême (!?) Élimine le Borussia Dortmund du DFB Pokal

Le plus gros match tardif de la journée a vu un affrontement entre un club de puissance à Dortmund et une équipe sous-performante au Werder Brême. Vous seriez pardonné si vous étiez choqué de retrouver Brême 2-0 à la mi-temps grâce aux merveilleuses frappes de Davie Selke et Leandro Bittencourt. Dortmund a riposté après avoir affronté Erling Haaland en seconde période et le Norvégien a contribué tôt. Cependant, un tir de Milot Rashica a mis Brême 3-1. Un but inaugural de Giovanni Reyna, âgé de 17 ans, voulait déclencher un retour, mais ce n’était pas suffisant pour les Noirs et les Jaunes.

Alvaro Odriozola souhaite à Ivan Perisic un prompt rétablissement

Réalité: Ronaldo provoque une angoisse mentale

du Bayern: Jerome Boateng et Thomas Müller

D’Agustin Almendra à Denis Zakaria, tout l’alphabet était épuisé, avec suffisamment de recrues potentielles pour démarrer une toute nouvelle ligue d’équipes United B. Les joueurs ont couvert cinq continents, 39 pays et 62 clubs. Par position, ils ont lu deux gardiens de but, 21 défenseurs, 45 milieux de terrain et 45 attaquants.

un Nigérian évoluant en Chine qui avait déjà profité de sorts en Norvège, en Italie, en Angleterre et en Espagne, et qui viendrait d’un pays aux prises avec le coronavirus.

Le dernier épisode de Der Ausblick avant le match Pokal d’aujourd’hui

N’oubliez pas d’écouter notre dernier épisode ici: