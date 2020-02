Daily Schmankerl: “Chelsea est prié de pincer Davies”, Manchester United l’a manqué, la FIFA réécrit les règles de prêt, et plus encore!

Cette rumeur de transfert est à peine une rumeur. Le estimé Daily Star, peut-être le deuxième tabloïd le plus respecté du Royaume-Uni, a littéralement publié une histoire avec le titre suivant:

Chelsea est invité à pincer Alphonso Davies du Bayern lors du transfert estival après la perte de l’UCL

C’est “pincer” comme dans “voler”. Ils ajoutent sous le titre: «Les plans de transfert de Chelsea pourraient inclure Alphonso Davies cet été après avoir échoué à le signer en janvier.» Vraiment? Dis m’en plus!

Qui, vous vous demandez peut-être, fait tout ce «pressant» si délicatement formulé dans la voix passive? Surprise! C’est le spécialiste ESPN Janusz Michallik! Je suppose que je serai gentil car il est un personnage de football du Connecticut, et honnêtement, il faisait simplement remarquer que Davies serait en haut de sa liste de cibles s’il devait trouver un meilleur arrière gauche pour Chelsea.

Voici ce qu’il a dit – c’est vraiment un beau compliment pour Davies:

Tout d’abord à l’arrière, ils [Chelsea] besoin désespérément d’amener quelqu’un là-bas.

Reece James de l’autre côté est bon, [Cesar] Azpilicueta peut encore se remplir des deux côtés mais ils en ont besoin à coup sûr.

Fonzie [would be my first choice], Fonzie Davies, à droite. Ils ont juste vu ce qu’il pouvait faire, jeune et prometteur.

Peut-être pas le plus expérimenté mais je le prendrais.

Ce n’est guère une «pression» directe de la part de Michallik, comme si Chelsea en avait même besoin. Ils connaissent bien les talents de Davies – surtout depuis mardi dernier. Des milliers de membres du club du Bayern descendraient sans aucun doute sur la Säbener Strasse avec des torches et des fourches si le Bayern Munich mettait même Fonzie sur le marché, sans parler de le vendre à Chelsea pour n’importe quelle somme!

Un rapport du Times “pincé” par l’Express a révélé que Manchester United avait déjà ciblé Alphonso Davies juste après ses débuts en MLS avec les Whitecaps de Vancouver.

Davies était âgé de 15 ans et «évalué à environ 2 millions de livres sterling» par les Whitecaps. Alors qu’est-ce qui a mal tourné?

United était cependant réticent à payer immédiatement et a plutôt demandé à Davies s’il pouvait passer deux semaines à Carrington en janvier 2018.

Les Whitecaps ont bloqué la demande de United alors que Davies a été appelé par les moins de 23 ans du Canada pendant ce sort.

United a finalement fait une offre de 7,7 millions de livres sterling, mais elle a été rejetée alors que le Bayern bondissait pour signer le jeune pour 9 millions de livres sterling.

Déménagement intelligent, Brazzo. Mouvement intelligent.

La FIFA modifie les règles de prêt (beIN Sport)

La FIFA a avancé avec un plan visant à établir une nouvelle norme internationale pour les règles de prêt. Bien qu’il n’ait pas été officiellement adopté à l’heure actuelle, il s’agit simplement d’une formalité. Les règles ne concernent que les joueurs de 22 ans ou plus.

Le nouveau système entre en vigueur cette été. Les nouvelles règles fixent un nombre maximum de joueurs autorisés à entrer et à sortir sur huit. Cela passera à six en 2022-2023, avec pas plus de trois entre les mêmes clubs.

J’espère que la règle empêchera certains grands clubs de stocker des joueurs uniquement pour les envoyer à plusieurs reprises en prêt.

Hertha rallie de 0 à 3 pour partager les points avec Fortuna Düsseldorf

C’était l’ol ‘Tale of Two Halves ™:

6 ‘Düsseldorf 1-0 Hertha

9 ‘Düsseldorf 2-0 Hertha

45 + 1 ‘Düsseldorf 3-0 Hertha

————————–

64 ‘Düsseldorf 3-1 Hertha

66 ‘Düsseldorf 3-2 Hertha

75 ‘Düsseldorf 3-3 Hertha

Pas de meilleure façon de passer votre vendredi soir

– Bundesliga anglais (@Bundesliga_EN) 28 février 2020

Donner du crédit là où le mérite est dû: malgré tout le chaos semé par la direction de Hertha et Jürgen Klinsmann, l’équipe se bat. Matheus Cunha était, disons, «content» d’avoir marqué le 3-2?

La célébration tho.

Matheus Cunha a aidé son nouveau club Hertha Berlin à revenir de 0-3 à la mi-temps pour obtenir un point à Düsseldorf.

– FOX Soccer (@FOXSoccer) 28 février 2020

Sané revient pour ManCity U23

Leroy a joué 57 minutes dans une victoire de 4-2 pour les U23 de Manchester City contre Arsenal.

Je ne peux toujours pas en avoir assez de ce merveilleux moment

