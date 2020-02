Daily Schmankerl: Chelsea lâche Kepa de l’équipe, une masterclass Thiago, Nagelsmann vs Ginter, et plus encore!

Dans une tournure des événements surprenante, l’entraîneur de Chelsea, Frank Lampard, a décidé de retirer le gardien sous-performant Kepa Arrizabalaga de l’alignement. L’Espagnol, qui a remporté la couronne du «gardien de but le plus cher du monde» lors de son transfert de 80 millions d’euros depuis l’Athletic Bilbao, a eu jusqu’à présent un cauchemar d’une saison. Willy Caballero a joué 90 minutes lorsque les Bleus ont réussi un match nul contre Leicester.

“C’est une décision que j’ai prise et avec les gardiens de but, c’est une décision que je ne prends pas à la légère”, a déclaré Lampard à BT Sport avant le coup d’envoi au stade King Power.

“Vous devez regarder ce que cela signifie, car ils sont très proches et ils travaillent dur ensemble chaque jour. C’est juste celui que j’ai ressenti pour ce jeu.

Il sera intéressant de voir comment la situation des gardiens de Chelsea évoluera dans les prochaines semaines. Avec le Bayern Munich face à Stamford Bridge en Ligue des champions ce mois-ci, nous espérons que le dysfonctionnement du gardien à Londres se poursuivra encore un peu.

Thiago si bien

Ce dribble et but de Thiago, alors qu’il échappe à cinq défenseurs et tire devant le gardien, était tout simplement exquis. Facilement l’un des meilleurs buts de la saison.

… à plus d’un titre

Vous n’avez jamais vu un match de tennis de votre vie! Allons

– Thiago Alcantara (@ Thiago6) 31 janvier 2020

Julian Nagelsmann et Matze Ginter s’y lancent

«Zoff», laissé de manière amusante dans le tweet ci-dessus comme si les anglophones connaissaient le mot, est à peu près un «tiff» ou un «problème». avec un match nul et un point. Nagelsmann aurait appelé Ginter un «Vollidiot», un «idiot total». Il a déclaré lors de la conférence de presse par la suite que Ginter a affirmé que Nagelsmann l’avait «vérifié» quand il était passé pour serrer la main des fonctionnaires. Comme s’il ne voyait pas que Ginter venait!

Jadon Sancho inspire la grandeur

Un œil étrange pour le footballeur? Wowzers, Mono …