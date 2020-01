Daily Schmankerl: Coutinho remporte l’objectif de Bundesliga du mois de décembre; Zirkzee se rend au Qatar avec l’équipe senior; et plus!

Philippe Coutinho remporte l’objectif de Bundesliga du mois de décembre

Philippe Coutinho a finalement commencé à frapper sa foulée pour le Bayern Munich en décembre. Il a bouclé le hinrunde dans une belle forme, notamment avec sa performance en coup du chapeau lors de la victoire 6-1 du Bayern contre le Werder Brême à l’Allianz Arena le 14 décembre. Dans cette victoire, il a marqué à la 45e, 63e et 78e minute en route vers la victoire complète et bien méritée, et son 2e but du match (le Bayern est le 3e), a été voté comme objectif de la Bundesliga du mois de décembre. Sur le jeu, le magicien brésilien avait exceptionnellement bien réussi à abattre une balle loftée de David Alaba et était habile de l’arrimer sur un Jiří Pavlenka pressé pour donner au Bayern une solide avance, 3-1. Il convient également de mentionner à quel point la course de Coutinho était bien chronométrée pour battre le piège de hors-jeu de Brême et à quel point Alaba a réussi à le choisir.

Jetez un œil à la finition merveilleusement prise:

Un coup de pouce massif pour Joshua Zirkzee alors qu’il se rend au Qatar

Joshua Zirkzee avait tout un conte de fées se terminant en 2019. Il a été rappelé dans l’équipe senior en novembre après une première moitié de saison relativement difficile avec les réserves du Bayern dans la 3. Liga, où il n’a pas réussi à enregistrer un seul but. Malgré un début difficile, Zirkzee a marqué après être entré comme remplaçant tardif lors de deux matches consécutifs pour clôturer le match contre le SC Freiburg et le VfL Wolfsburg, respectivement. Dans les deux matches, le joueur de 18 ans est entré en retard et a marqué le vainqueur ultime pour le Bayern dans des circonstances difficiles où ils avaient désespérément besoin de points pour suivre le RB Leipzig et le Borussia Monchengladbach en tête du classement.

Puisqu’il a été inclus dans l’équipe pour se rendre au Qatar pour le camp d’entraînement d’hiver du club alors que les préparatifs pour le ruckrunde commencent, c’est une autre occasion énorme pour le jeune de continuer d’impressionner Hansi Flick et le reste du personnel d’entraîneurs. S’il continue là où il s’était arrêté à la fin du hinrunde, Zirkzee a sûrement un bel avenir devant lui avec le Bayern.

La liste complète pour voyager au Qatar:

Bayern à louer Jerome Boateng partir gratuitement? (Vraiment?!)



Selon un rapport de The Metro en Angleterre, le Bayern pourrait être prêt à laisser Jerome Boateng partir en transfert gratuit, car Arsenal a exprimé son intérêt pour l’acquisition de ses services. Il était initialement entendu que le Bayern chercherait environ 15 millions d’euros pour le centre arrière imposant, mais ils pourraient être prêts à le laisser partir sans frais de transfert si Arsenal était disposé à payer son salaire en totalité, soit environ 230 000 euros par la semaine.

Arsenal a besoin de renforts défensifs après que Calum Chambers a subi une blessure à long terme. Ils seraient intéressés par Dayot Upamecano du RB Leipzig, mais Die Roten Bullen hésite à le vendre pour moins de 80 millions d’euros.

Le nouveau patron d’Arsenal, Mikel Arteta, a commenté le besoin potentiel de renforts défensifs après la victoire 2-0 d’Arsenal contre Manchester United le jour du Nouvel An:

Évidemment, nous avons une grave blessure avec Calum il y a quelques jours qui va changer nos plans à l’arrière. La réalité est que nous ne pourrons pas faire grand-chose. Je suis plus soucieux de récupérer les joueurs des blessures et d’essayer d’améliorer les joueurs que j’ai ici, de faire participer tout le monde et de comprendre ce que nous essayons de faire. Et si quelque chose de plus se présente et que nous pensons que c’est la bonne occasion d’améliorer ce que nous avons, alors faisons-le.

Photo de Stuart MacFarlane / Arsenal FC via .

Nous avons eu des plaisanteries de qualité avec les gars de The Short Fuse à propos de ces rumeurs:

Alphonso Davies fait l’un de ces nouveaux filtres Instagram et nous adorons le résultat

Un gagnant. 2020 arrive chez vous! «Nuff a dit

Julian Nagelsmann dit que RB Leipzig n’est toujours pas assez bon pour remporter la Bundesliga

Cela devrait rassurer les fans du Bayern que dans une récente interview avec Bild +, le patron de Leipzig, Julian Nagelsmann, est triste de croire que son équipe n’a pas encore ce qu’il faut pour remporter le titre de Bundesliga cette saison. Alors que Die Roten Bullen occupe actuellement le sommet de la table de Bundesliga avec 37 points, Nagelsmann estime qu’il y a encore beaucoup de place à l’amélioration s’ils veulent terminer la saison plus haut que leurs rivaux de la ligue:

Nous devons nous développer. Pour le moment, nous ne sommes pas assez bons pour devenir champions. Nous parlons toujours d’affaiblir le Bayern et Dortmund. Mais il serait également souhaitable que nous gagnions contre eux – sinon, ce serait juste difficile à la fin de la saison.

Leipzig a battu Monchengladbach plus tôt cette saison grâce à un triplé de Timo Werner, mais ils ont fait match nul 1-1 avec le Bayern au Red Bull Arena. S’ils avaient battu le Bayern à cette occasion, ils auraient probablement plus de deux points d’avance en tête du tableau à ce stade.

Photo de Jörg Schüler / Bongarts / .

La prochaine rencontre entre le Bayern et Leipzig devrait avoir lieu le 9 février à l’Allianz Arena juste après les rencontres du 3e tour au DFB-Pokal, au cours desquelles le Bayern affrontera l’ancien côté de Nagelsmann, Hoffenheim. Leipzig a eu un rodage difficile avant l’affrontement contre le Bayern, face à l’Eintracht Frankfurt (une fois en championnat, une fois au Pokal) deux fois en 10 jours avec un match contre Mönchengladbach entre les deux.