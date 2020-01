Daily Schmankerl: Cristiano Ronaldo surpassera Messi en passant au Bayern, Diego Demme à Napoli, Coutinho à l’entraînement et PLUS!

Il est baaaaack! Le Don a les dernières nouvelles, et c’est grand. Hélas et alack, l’aventure italienne de Ronaldo n’est pas à la hauteur de ses attentes, ou peut-être est-ce l’aventure Ronaldo de la Juventus? Quoi qu’il en soit, tout le chaos qui entoure la Vieille Dame pourrait conduire CR7 «à une destination bombe»! Après avoir raté le Ballon d’Or, Ronaldo ne peut faire que ce que Messi ne pourra jamais faire: jouer dans une autre ligue:

La destination que l’attaquant de la Juventus envisage maintenant est l’allemand, à savoir Bayern Munich. Les muniqueses [i.e. folks from Munich] veux qu’il le jumelle avec Robert Lewandowski et avoir l’attaque la plus efficace d’Europe, en plus de participer à toutes les compétitions.

Bien sûr, le Bayern aimerait payer à la Juventus des frais de transfert importants pour signer un Ronaldo de 35 ans la saison prochaine! Vous savez, plutôt que de faire appel à Leroy Sané pour le même poste avec Kingsley Coman. Je veux dire, si Ronaldo choisit le Bayern pour réaliser ses projets mégalomaniaques, le Bayern doit le signer, non?

Ronaldo a volé le Ballon d’Or 2013 à Franck Ribéry – maintenant il peut aussi voler son ancien numéro de maillot!

Ravi de vous revoir, Don. Tu nous as manqué.

Regardez la formation de Philippe Coutinho à Doha (FCBayernTV)

Voici une vidéo amusante à regarder pour les fans de compétences: voyez Phil Coutinho en formation à Doha. La plupart de la vidéo se compose de scènes du tournoi à petite échelle du Bayern. Vous pouvez voir Coutinho donner du fil à retordre à Chris Richards, Joshua Zirkzee et même Alphonso Davies. Et regardez le mouvement méchant qu’il tire sur le pauvre Ron-Thorben Hoffmann à 5h22.

Le Bayern a également mis en ligne le tournoi à petite échelle:

Vous ne voudrez peut-être pas passer toute la vidéo de 15 minutes, mais une chose que le travail de la caméra transmet vraiment bien, c’est la vitesse à laquelle ces gars jouent.

Le jeune de la DFB, Robin Koch, à Benfica? (Transfermarkt)

Les supporters allemands ont fait la connaissance d’un nouveau visage lors du dernier tour des matches amicaux internationaux, le défenseur central du SC Freiburg, Robin Koch. Koch a joué un grand Hinrunde pour le club courageux de Christian Streich de la Forêt-Noire. Un point culminant pour lui a sans aucun doute été ses débuts pour l’Allemagne en octobre. Maintenant, il pourrait être destiné à un plus grand défi. Selon Record, et apparemment confirmé de manière indépendante par Transfermarkt, Benfica Lisbon a fait part de son intérêt pour le joueur à Fribourg. Ils préparent un déménagement potentiel pour lui dans le prochain mercato d’été, pas cet hiver.

Sensationnel. Le transfert MEGA semble sur le point de baisser. Le milieu de terrain de RB Leipzig Diego Demme 15 M € (frais attendus) à Naples. Apparemment, son geste de rêve mais un étrange 1 pour moi avec Leipzig chassant le titre @Bundesliga_EN. Peut-être libère plus de temps au milieu de terrain pour Tyler Adams. Intéressant! pic.twitter.com/74FXMjmTg8

– (@JOYPAULIAN) 8 janvier 2020

C’est venu de nulle part! Selon plusieurs sources en Italie, et maintenant aussi Bild et tous les autres et leurs oncles, le milieu de terrain partant du RB Leipzig, Diego Demme, a brutalement quitté le club pour jouer pour Gennaro Gattuso (le successeur de Carlo Ancelotti) à Naples. Napoli paiera 12 millions d’euros pour les bonus Demme plus qui pourraient porter le montant total à 18 millions d’euros. Demme signera avec Napoli jusqu’en 2024.

Pourquoi Napoli? Bild souligne que Demme lui-même a la nationalité italienne et se trouve être un fan de Napoli. Maintenant, il peut vivre son rêve de jouer en Italie beaucoup plus tôt que prévu.

Ignorer le maillot – les buts extérieurs au pied sont tellement cool (Luka Modrić)

La carrière de Luka Modric au Real Madrid tire à sa fin après sa campagne Ballon d’Or en 2018, mais l’homme est toujours incroyable. Par coïncidence, j’examinais comment réussir une étape efficace avec mon fils ce soir, puis Luka le met simplement en pratique avant de réaliser cet objectif audacieux. Ah ouais!

Parlez du (des) diable (s)

Fais de beaux rêves.