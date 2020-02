Daily Schmankerl: David Alaba flirte avec la Premier League, commente le racisme, la Bundesliga récapitule, Lewandowski sous une forme historique, et plus encore!

David Alaba a accordé une interview complète au Daily Mail sur un large éventail de sujets, menant à l’histoire du Bayern avec le Chelsea FC. Alaba a été suspendu pour le tristement célèbre Dahoam Finale.

Le Mail, naturellement, a demandé à Alaba s’ils le verraient bientôt en Premier League. Sa réponse:

Nous verrons. Pour le moment, je n’y pense pas trop, mais je peux imaginer jouer ailleurs dans mon avenir.

Une réponse «nous verrons» aussi bonne que vous pourriez vous y attendre. Alaba a également révélé qu’il avait regardé le fan de Premier League dans sa jeunesse et était particulièrement fan d’Arsenal:

Quand j’étais petit, je suivais beaucoup la Premier League et quand j’étais plus jeune, je soutenais Arsenal. Patrick Vieira était l’un de mes joueurs préférés.

Le Bayern Munich reprend la première place après la 22e journée de Bundesliga

Bayern mettre trois passé FC Köln dans le premier quart d’heure et n’a jamais regardé en arrière. Le match s’est terminé 4-1, après que Köln ait réussi à éviter de dépasser Manuel Neuer en battant la défense du Bayern. Le jeu n’a cependant jamais été mis en doute. Kingsley Coman a connu son premier départ depuis décembre, Lucas Hernandez a également célébré son retour de blessure et Corentin Tolisso a été récompensé par une demi-heure de jeu.

La victoire sur Köln a mis un terme à RB Leipzig’s bref retour en haut du tableau. Les Saxons envoyés Werder Bremen 3-0 dans le rare match où Timo Werner n’a pas marqué.

Les autres aspirants à la gloire de la Bundesliga, les deux Borussias – Dortmund et Mönchengladbach – c’est-à-dire, a également donné de bonnes performances. Dortmund écrasé Eintracht Frankfurt 4-0 lors du match d’ouverture vendredi. Eintracht est une bonne équipe, mais ils avaient l’air bien surclassés par le BVB qui s’est présenté ce jour-là. Jadon Sancho était incroyable et Erling Haaland a encore marqué.

Quant à ‘Gladbach, ils ont frappé Fortuna Düsseldorf 4-1 grâce à un doublé de passes décisives de Marcus Thuram et un doublé de buts de Lars Stindl. BVB et Gladbach occupent ainsi les troisième et quatrième places, chacune avec 42 points.

Ailleurs dans la ligue, Bayer Leverkusen déçu Union Berlin, se ralliant pour les battre 3-2. Un désormais post-Klinsmann Hertha Berlin a remporté une victoire de 2-1 sur le logement inférieur SC Paderborn. Wolfsburg battre Hoffenheim 3-2, et Mayence en quelque sorte tenue Schalke 04 à distance, se séparant avec 1 point d’un match nul sans but.

Düsseldorf, Brême et Paderborn sont tous dans la zone de relégation, au moins 5 points derrière Mayence, 15e.

Sans aucun doute dans l’esprit de Boateng

Robert Lewandowski est le deuxième joueur de l’histoire, après Gerd Müller, à marquer 23 en 22 matchs. Il est le premier joueur en Europe à atteindre 40 buts pour le club et le pays.

L’attaquant de Porto quitte le match pour protester contre les abus racistes;

David Alaba commente le racisme dans le football

L’attaquant de Porto, Marega, quitte le terrain après que les supporters de Guimarães l’aient abusé racialement. Autant que nous aimons tous le football, c’est le seul sport majeur qui souffre constamment de racisme à tous les niveaux de son jeu! L’UEFA et la FIFA s’en moquent tout simplement. D’autres sports n’ont aucune tolérance à cet égard pic.twitter.com/eC3xHvWGd6

Moussa Marega a marqué le but gagnant pour Porto près de l’heure contre Vitória Guimarães. Les supporters locaux ont répondu en jetant des débris sur le terrain et en lançant des insultes racistes contre Marega lui-même. Bien que ses propres coéquipiers aient d’abord tenté de le dissuader, il a décidé de quitter le terrain en signe de protestation.

Il semble qu’il ne se passe plus un jour (de match) sans qu’un joueur de couleur soit victime de sa course. Quand l’UEFA / FIFA fera-t-elle quelque chose?

Dans l’interview avec le Daily Mail citée ci-dessus, David Alaba a déclaré:

C’est triste que les joueurs doivent dire quelque chose, parce que tout le monde le voit et tout le monde l’entend, alors pourquoi les joueurs devraient-ils [have to] faire quelque chose? Ce n’est pas facile, ils doivent faire leur travail. C’est triste que les joueurs doivent prendre leur courage à deux mains et aller voir l’entraîneur ou l’arbitre. Nous devons trouver une solution.

Bien sûr, vous voulez terminer le jeu, mais si [the abuse] est-ce difficile …? Je pense que le football est un jeu où les gens se réunissent et le football devrait rassembler tout le monde, que ce soit la religion ou la couleur de la peau ou d’où vous venez.

Nous devrions être heureux de profiter de ce moment ensemble, ces 90 minutes où nous pouvons montrer notre amour. Parce que je pense que le football est amour – et quand l’amour n’est pas là, à quoi devrions-nous jouer?

Le Bayern Munich souligne les impressionnantes performances de retour de Coman (FCBayern.com)

Au cas où vous ne l’auriez pas remarqué, Kingsley Coman était dans la formation de départ du Bayern aujourd’hui pour la première fois depuis sa terrible blessure au genou en décembre. Il était génial. Coman a ébloui par sa vitesse et son agilité et a été récompensé pour ses efforts avec un joli but, donnant au Bayern une avance de 2-0 à l’époque.

J’ai été personnellement ennuyé que Thomas Müller ne puisse pas mettre la passe décisive après cette charmante scène:

Gnabry gnabs se prépare à son 50e match de Bundesliga pour le Bayern (FCBayern.com)

Le partenaire de Coman dans le crime, Serge Gnabry, a également eu un bon match, marquant deux buts. Le match était un numéro rond pour Gnabry: son 50e match pour le Bayern!

Serge a mis le Bayern en avant 3-0 tôt et a ajouté le quatrième but sur une superbe passe le long du bord de la surface de réparation avant de tirer le ballon bas dans le coin le plus éloigné.