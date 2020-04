Daily Schmankerl: David Alaba rejette Manchester City, Moise Kean enfreint les règles de verrouillage, Zé Roberto inspire les gens à s’entraîner et BEAUCOUP PLUS!

L’avenir est encore incertain pour David Alaba et Manuel Neuer. Selon Fussball Transfers, Manchester City est hors de course pour la superstar autrichienne après avoir vu son offre rejetée par le défenseur central récemment converti.

L’entraîneur-chef Hansi Flick veut garder son étoile rajeunie, même si, pour le moment, rien n’est certain. Le Bayern devra vendre si Alaba ne prolonge pas son contrat avant l’été, car il ne veut pas risquer Alaba de faire un transfert gratuit.

Bien qu’il ne rejoindra pas Pep Guardiola à Manchester City, Alaba flirte toujours avec le Real Madrid et Barcelone. Si les deux clubs espagnols peuvent se le permettre, en particulier avec la récente pandémie de corona qui a sévèrement touché l’Espagne, c’est une autre question.

Moise Kean est en difficulté après s’être filmé lors de sa propre fête dans son appartement. Étant le dernier joueur de football à avoir brisé les restrictions, Kean s’est filmé avec plusieurs femmes lors d’une soirée de verrouillage torride.

Dans une déclaration du club, Everton a déclaré qu’ils étaient:

Consterné d’apprendre un incident au cours duquel un joueur de la première équipe a ignoré les directives du gouvernement et la politique du club concernant la crise des coronavirus… Everton a régulièrement souligné l’importance de suivre toutes les directives du gouvernement – y compris les règles et les conseils pour l’intérieur et l’extérieur de la maison – par une série de communications officielles à tous les membres du personnel, y compris les joueurs.