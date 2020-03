Daily Schmankerl: échange Gnabry / Griezmann!? (lol), Boateng et Sané échangent des conseils sur les selfies, un journaliste de Bild attrape un coronavirus, et plus encore!

Échange Griezman / Gnabry … parce que des raisons!

Je ne sais même pas par où commencer avec celui-ci. Voici @Bayern_mania avec un supposé “exclusif” (ha!):

Comme je l’ai déjà dit, les meilleures histoires exclusives sont celles que vous inventez, et cela semble être le cas ici. Le gars derrière cette exclusivité est quelqu’un nommé Adrián Sánchez. J’ai suivi le lien vers son profil Twitter et j’ai appris qu’il était un journaliste sportif indépendant qui a une chaîne Youtube appelée “Plus que des balles” – sauf en espagnol.

Quoi qu’il en soit, j’ai trouvé la source du tweet «EXCLUSIF» du Bayern Mania:

La BOMBE de @_AdrianSnchz est Gnabry!

Un échange entre le Bayern et le Barça pour Gnabry et Griezmann pour clore l’une des signatures de l’été.

(Ils cherchent) à rajeunir l’équipe … # FIFA20

“Ils” ici est probablement Barcelone, puisque c’est l’équipe que Sánchez couvre, et Gnabry est le plus jeune joueur. Mais quelque chose semble. . . de. Qu’est-ce que c’est # FIFA20? Et qu’en est-il de ce lien qu’il fournit? Il vous amène à une vidéo de vingt minutes où Sánchez procède à la création d’un sosie de lui-même en tant que manager de Barcelone, puis se lance dans diverses transactions de transfert. Il arrive à Gnabry vers 17h30.

Oui, en effet: dans des scènes coupées qui me rappellent Grand Theft Auto, notre doppelganger Sánchez fait un pas pour Gnabry en offrant au Bayern Munich Antoine Griezmann en un échange direct plus de l’argent – dans le jeu, le mystérieux directeur sportif du Bayern demande d’abord 5 millions d’euros pour prendre Griezmann, mais Sánchez le parle à 3,38 millions d’euros. Traiter. Gnabry et son agent acceptent alors un contrat de cinq ans.

Sérieusement. Je me sens presque mal pour ce directeur sportif numérique anonyme du Bayern, car le numérique Karl-Heinz Rummenigge et le numérique Olli Kahn vont le déchirer membre après membre à son retour dans la Säbener Strasse.

Quoi qu’il en soit, ce n’était pas exactement la source la plus fiable, n’est-ce pas? C’est pourquoi j’ai coupé le Bayern Mania il y a environ deux ans.

Naby Keita de retour au RB Leipzig? (Bild)

C’est une de ces histoires ou gros titres qui cesse de faire sens dès que vous y pensez. Naby Keita a pris d’assaut la Bundesliga à son arrivée à Leipzig, mais il n’a pas réussi à se tailler une place stable dans le Liverpool de Jürgen Klopp. Il est sous contrat jusqu’en 2023 mais devrait quitter le club cet été.

Cela pourrait-il signifier qu’il retourne à RB Leipzig, se demande Bild? Et bien non. Probablement pas.

Keita est parti il ​​y a deux ans pour un montant record de 65 millions d’euros, mais il n’y a pratiquement aucun moyen que Leipzig, à la limite de son argent, paie trop cher comme un club de Premier League pour le ramener. Il devrait prendre une importante réduction de salaire en plus de cela.

On ne sait jamais dans le football, disent-ils, mais personnellement, je pense que Keita est plus susceptible de se retrouver chez un rival de Premier League ou une équipe de haut niveau en Italie ou en Espagne qu’à nouveau en Bundesliga.

Leroy Sané demande à Boateng des conseils de selfie

L’équipe nationale allemande fait un don de 2,5 millions d’euros pour lutter contre le coronavirus



Nous en avions plus à ce sujet hier dans le cadre de la sombre conférence de presse vidéo de Jogi Löw.

Tom «le Kraken» Starke fête ses 39 ans

Quel joueur d’équipe! Ou … comme quelqu’un l’a dit sur Twitter,

Heiko Niedderer de Bild, la première à attraper le virus (Bild +, duh)

L’un des journalistes de Bild que nous suivons régulièrement ici à BFW a été le premier à sa publication à être infecté par le coronavirus: Heiko Niedderer a raconté de première main comment il a été infecté pendant ses vacances en Autriche et sa course pour se faire tester une fois chez lui en Allemagne .

Niedderer et plusieurs amis sont allés skier à Ischgl, en Autriche, et y ont rencontré plusieurs autres amis dans un bar local très exigu. Deux jours plus tard, juste au moment du départ pour la maison, tous les bars d’Ischgl ont été fermés car les cas confirmés de virus se sont multipliés localement.

À la fin de la semaine, des nouvelles d’Allemands infectés à Ischgl ont fait la une des journaux et bientôt Niedderer et ses amis ont tous montré des symptômes.

J’ai moi-même eu une légère fièvre, des maux de dos, un mal de gorge quelque peu. Normalement rien de sauvage, mais maintenant – CORONA?

C’est ce que c’était, mais se faire tester s’est avéré très difficile. Pendant ce temps, le premier de ses amis (et finalement sept autres) s’est révélé positif. Il a été difficile de joindre les bonnes personnes au téléphone. Finalement, puisque Niedderer n’a pu joindre personne au ministère de la Santé, son médecin personnel l’a fait venir à vélo pour se faire tester derrière son cabinet privé. Le lendemain, il a su: positif.

Heureusement pour Niedderer, le virus a pris «globalement une évolution plutôt douce» dans son cas. Il conclut:

Restez à la maison et comportez-vous comme si vous aviez déjà le virus. S’il est si difficile de tester les gens, il y aura certainement beaucoup de gens qui courent dehors avec le coronavirus …

Chelsea laisse le NHS utiliser l’hôtel de son équipe pendant la crise

