Daily Schmankerl: Emre Can au BVB, Barcelone veut Aubameyang, Hertha signe Lucas Tousart, et PLUS!

L’ancien homme du Bayern Munich et de Liverpool, Emre Can, est sur le point de retourner en Bundesliga. Le joueur de 26 ans, qui a déménagé à la Juventus grâce à un transfert gratuit à l’été 2018, a trouvé la vie difficile en Italie. Excédent par rapport aux exigences de l’équipe de Maurizio Sarri et absent de la liste du club en Ligue des champions, Can est sur le point de passer au Borussia Dortmund.

La redevance serait d’environ 25 millions d’euros, un bénéfice considérable pour la Juve. Dortmund, pour sa part, aura un jeune défenseur central allemand polyvalent qui connaît la ligue et est motivé pour se produire afin de faire l’équipe pour les Euros. Cela semble être une bonne affaire pour le moment, mais vous devez vous demander comment BVB répond aux exigences salariales de Can.

Selon Matt Law du Telegraph, Barcelone est prêt à verser de l’argent sur un nouvel attaquant après la blessure de fin de saison de Luis Suarez. Après avoir pris une grande partie de janvier pour établir le fait bien connu qu’Antione Griezmann n’est pas en fait un avant-centre, les Catalans ont identifié Pierre-Emerick Aubameyang d’Arsenal pour le rôle.

Il est peu probable que les Gunners laissent leur meilleur buteur partir en mi-saison, mais avec la forme incroyable de Gabriel Martinelli et la tendance du Barca à surpayer (voir Philippe Coutinho), ils peuvent être tentés d’envisager une offre. Pour le Barça, il ne leur reste que quelques jours pour conclure une affaire avant la fermeture de la fenêtre. S’ils ne peuvent pas obtenir Auba, ils tourneront leur attention vers Rodrigo de Valence.

Le Bayern bat Schalke sur et hors du terrain

Vous pensiez que ce Schmankerl serait dépourvu de véritable contenu Bayern Munich? Tu as mal pensé!

Notre équipe @fcbayernesports a récolté deux victoires et six points contre Schalke samedi!

Découvrez les temps forts des matchs ici.

– FC Bayern US (@FCBayernUS) 27 janvier 2020

Le milieu de terrain français Lucas Tousart, qui joue principalement en tant que milieu défensif, a été signé par Hertha Berlin. Il rejoindra les Berlinois dès la saison prochaine. C’est un autre signe clair de l’ambition croissante de Hertha sur le marché des transferts.

Eric Cantona regrette de ne pas avoir frappé plus fort le fan du Palace (FourFourTwo)

C’est une énorme interview avec FourFourTwo, mais voici la partie pertinente pour votre plaisir de visionnement:

Qu’est-ce qui vous a traversé l’esprit lorsque vous avez lancé un coup de pied à ce fan de Palace? Si vous aviez atterri sur vos pieds au lieu de vos fesses, qu’auriez-vous fait ensuite?

Richard, South Shields

[Long pause] J’ai atterri sur mes pieds, pas là où tu dis. C’est pourquoi je suis allé le frapper à nouveau. Mais je ne l’ai pas frappé assez fort. J’aurais dû le frapper plus fort.