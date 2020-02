Daily Schmankerl: Emre Can est dévoilé par le Borussia Dortmund, examen de la date limite de transfert, Jose Mourinho étant Jose Mourinho et PLUS!

Emre Can au BVB officiel

C’est très probablement un bon coup pour Dortmund et certainement un bon coup pour Can lui-même, qui n’était pas un facteur à la Juventus Turin. Avec du temps de jeu et des performances solides, il peut s’assurer qu’il reste une partie importante de l’équipe nationale allemande.

Révision de la date limite de transfert:

Emre Can à Dortmund a été le plus grand mouvement de tout club de Bundesliga le dernier jour de la fenêtre de transfert d’hiver. C’était une affaire que la plupart des fans de football savaient ce qui allait se passer, mais dans quelle mesure avez-vous bien suivi le Transfer Deadline Day?

Voici d’autres signatures que vous pourriez avoir manquées:

Odion Ighalo à Manchester United – Dans un accord qui incarne à merveille le chaos qui peut s’ensuivre le jour de l’échéance du mercato d’hiver, United a signé avec Odion Ighalo, 30 ans, prêté par le club chinois de Shanghai Greenland Shenhua. Ighalo, qui a joué pour Watford de 2014 à 2017, a depuis joué son football en Chine. Il deviendra le premier Nigérian à jouer pour Manchester United.

Matheus Cunha à Hertha Berlin – Le projet continue. Hertha a acheté Matheus Cunha à RB Leipzig dans le cadre d’un accord à long terme. Transfermarkt a annoncé que l’opération avait coûté 15 millions d’euros au capital-club.

Kevin-Prince Boateng à Besiktas – Le Berlinois de 32 ans a quitté Franck Ribéry et la Fiorentina pour rejoindre le club turc Besiktas en prêt.

Jacob Bruun Larsen à Hoffenheim – L’ancien ailier de Dortmund Jacob Bruun Larsen a rejoint Hoffenheim pour un contrat de quatre ans et demi. Les frais de transfert ont été signalés, toujours par transfermarkt, à environ 9 millions d’euros.

Angeliño à RB Leipzig – Le RB Leipzig prêtera l’arrière gauche de Manchester City jusqu’à la fin de la saison. Il y a une option d’achat signalée à la fin du contrat.

Yannick Carrasco à Atletico Madrid – L’ailier, qui était autrefois lié au Bayern, rejoindra Diego Simeone et l’Atletico Madrid en prêt. Qu’il y ait une option d’achat à la fin de la saison n’est toujours pas confirmée.

Francisco Trincão au FC Barcelone – Barcelone a acheté Francisco Trincão, 20 ans, au club portugais de Braga pour 31 millions d’euros. Il se joindra à l’été.

Francisco Trincão

Accord avec @SCBragaOficial pour le transfert de Trincão; il rejoindra le FC Barcelone le 1er juillet 2020.

– FC Barcelona (@FCBarcelona) 31 janvier 2020

Cédric à Arsenal – Southampton a prêté l’arrière arrière de Tottenham Hotspurs Kyle Walker-Peters il y a deux jours, ce qui signifie que Cédric pourrait laisser le club à Arsenal, également prêté.

Sommaire: Une date limite très calme. Seuls 30 millions de livres sterling ont été dépensés dans tous les clubs de Premier League, le plus bas depuis 2010.

Qu’ont en commun Keisuke Honda et le Pape? (UOL, Le Soleil)

Ils visitent tous les deux le Brésil dans une voiture blindée! Ou du moins Honda le fera: le milieu de terrain de 33 ans vient de signer avec Botafogo après que le club ait accordé sa demande d’une voiture blindée pour le transporter autour de Rio de Janeiro. Botagofo a dévoilé Honda avec style en tant que dernier Pokémon:

Honda ne joue pas mignon ou ne prend aucune chance au Brésil. Rio et le Brésil restent généralement un endroit violent, même si le Soleil obtient son chiffre de 39 meurtres pour 100 000 personnes n’est pas clair. Cela ferait de Rio à peu près aussi violent que Detroit, Michigan, la 46e ville la plus dangereuse en 2018. Mais le taux de meurtres au Brésil est en baisse, et Rio ne figure pas parmi les derniers 50 premiers. C’est autant de vérification des faits que je suis prêt à faire. Quoi qu’il en soit, restez en sécurité, Honda.

