Daily Schmankerl: Hoeness exhorte tout le monde à «rester à la maison et jouer au monopole», l’offre de pesée de Jude Bellingham du Bayern et d’autres, et plus encore!

Uli Hoeness fait un appel passionné aux coronavirus (SPORT1)

Le président d’honneur du Bayern Munich, Uli Hoeness, a appelé au programme «Doppelpass» de SPORT1 hier et a lancé un appel passionné aux téléspectateurs pour qu’ils soient patients et prennent toutes les précautions nécessaires pour ralentir la propagation de la maladie.

«Je pense qu’il est important que nous nous arrêtions maintenant et que nous réfléchissions tous à ce qui se passe dans le monde. Pour le moment, nous devons tous apprendre à être patients », a déclaré Hoeness. Il a félicité le gouvernement allemand pour sa réponse à la maladie. Ils sont en train de faire,

… un travail sensationnel. Pensez à l’Italie, où un médecin doit décider s’il désactive le respirateur pour une femme de 80 ans, car il est réservé à un homme de 55 ans. Ce sont des problèmes essentiels – et nous n’avons donc pas besoin de nous énerver lorsque la Bundesliga recommence.

Hoeness a souligné que tout le monde doit «ralentir à 0 jusqu’à ce que les chiffres baissent»:

Il est maintenant nécessaire que chaque citoyen du monde entier collabore avec discipline, car il n’existe pas de manuel à consulter pour cette situation.

Le LDF décidera bientôt quoi faire à propos de la saison de Bundesliga, mais Hoeness doute de la faisabilité de prendre des décisions sur un avenir incertain:

Dans une situation où vous ne savez pas combien de cas de coronavirus il y aura demain ou dans une semaine, vous ne pouvez rien décider. Je pense qu’il est vraiment important que chacun s’assure dans sa vie privée qu’aucune infection ne se produit. Si nous voulons contrôler ce nombre à un moment donné, nous pourrons alors reparler du moment où le football sera joué.

Hoeness estime que la Bundesliga et la Ligue des champions devraient avoir la priorité sur l’Euro 2020 – “Cela n’a aucun sens d’organiser le championnat d’Europe”, a-t-il déclaré.

Nous devons enfin regarder la réalité dans les yeux. Et la réalité est la suivante: nous devons attendre quatre semaines maintenant – puis décider comment les choses se passent, le cas échéant. Peut-être que nous ne pourrons pas jouer au football même en octobre – personne ne sait!

Je pense que c’est du charlatanisme de dire aujourd’hui ce que les gens sont censés faire en quatre semaines. Nous devons tous le composer … Nous devons maintenant donner aux scientifiques le temps de trouver un vaccin. Tout le reste n’est que fanfaronnade.

Hoeness a conclu en exhortant à la solidarité –

Le grand doit aider le petit, l’Allemagne doit aider l’Italie. Je ne peux pas parler pour le FC Bayern. S’ils me le demandent, je maintiendrai la norme élevée.

– et a exhorté les téléspectateurs à prioriser leur santé:

Je suis également en faveur du pain et des cirques, mais rien ne s’est encore produit. Nous ne pouvons pas avoir de jeux avant que le pain ne soit épuisé. Les gens doivent apprendre à rester à la maison et à jouer au Monopoly. Je ne peux pas avoir un plan dans ma manche si je ne sais pas quand je vais y donner suite.

Hoeness a réitéré plusieurs des mêmes points dans les commentaires pour donner un coup de pied plus tard:

Il est désormais essentiel que chacun s’assure et fasse sa part dans sa propre situation afin qu’il y ait le moins de cas d’infection possible. Chacun doit se rendre compte que nous ne sommes qu’au début de ce problème. Notre société doit devenir complètement sensibilisée à ce qui se passe ici et partout dans le monde.

Jude Bellingham débat entre le Bayern et trois autres grands clubs (Mirror)

Selon le Mirror, Jude Bellingham, 16 ans, a son choix de quatre clubs qui ont tous accepté de payer le prix demandé de 30 £ à Birmingham. Il s’agit de Manchester United, Chelsea, Borussia Dortmund et Bayern Munich.

Les frais seraient constitués «d’un acompte de 15 millions de livres sterling et de 15 millions de livres sterling en complément des performances».

Un autre facteur intéressant est le frère cadet de Jude, Jobe, Jobe est également un jeune joueur prometteur qui a été appelé récemment dans l’équipe d’Angleterre U15. Ses parents devront décider ce qui est le mieux pour lui si Jude fait le saut à travers la Manche en Allemagne.

Ecoutez Basti et Ana

L’UEFA reporte l’Euro 2020 (ZDF)

L’UEFA recommandera mardi aux ligues nationales et à l’Association européenne des clubs de reporter le championnat d’Europe prévu. ZDF a appris cela de personnes proches de la fédération.

La famille de Vertonghen volée à un point de couteau

Le Bayern Basketball fixé à 1 million d’euros + de pertes dues au Coronavirus

Le coronavirus provoquant des annulations dans le monde du sport, le basket-ball en Allemagne et en Europe n’a pas été épargné. Dans une récente interview avec Sport1, le directeur général du Bayern, Marko Pesic, a estimé que, si les équipes ne reviennent pas au tribunal avant le 19 avril comme prévu, les Bavarois cherchent à rater plus d’un million d’euros de la seule vente de billets.

“Bis zum 19. April hätten wir beim @fcb_basketball acht Heimspiele. Wenn man von Einnahmen im Bereich von 140000 bis 150000 Euro pro Spiel kalkuliert, ist man schnell im siebenstelligen Bereich.” (@ pesic7 im @ SPORT1_Dopa)

– Robert Heusel (@RobertHeusel) 15 mars 2020

Dans l’auto-isolement? Danse!

Dansez avec les Götzes pendant que vous y êtes!

Garder ce père Bod en forme pendant que la Serie A est en pause

Sérieusement, reddit a même fait un fil de discussion et a fait un fil de discussion.

Et maintenant pour quelque chose de complètement différent

Maintenant, un message du Bayern Frauen