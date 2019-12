Daily Schmankerl: Joyeux Noël! David Alaba est le Père Noël; Thomas Muller joue du tuba; Le bootleg de Sancho de Chelsea; et plus!

David Alaba continue de prouver qu'il peut jouer littéralement n'importe quelle position. Non content de proposer des performances de classe mondiale au centre arrière, le défenseur du Bayern Munich est descendu dans les rues de Munich habillé en Père Noël distribuant des friandises à des passants involontaires.

Sous son déguisement, Alaba a déclaré:

En tant que Père Noël, il est un peu plus détendu de se promener dans le marché de Noël.

Au moment de Noël, vous devriez partager votre joie. Même si ce n'était qu'un petit geste, les gens et surtout les enfants du centre-ville de Munich étaient très heureux. Et je me suis vraiment amusé aussi.

Le soutien de nos fans et abonnés à Munich est extrêmement important pour nous – nous sommes heureux de donner quelque chose en retour à Noël.

Thomas Muller est tout à fait le musicien (Instagram)

Nous devons dire que c'est très sur-marque pour Thomas Muller.

Les fans de Bundesliga sont les meilleurs

Chelsea a embauché un imitateur de Jadon Sancho (News18)

Mettons de côté la joie de Noël pendant une seconde et parlons de quelque chose de bizarre. Le jeune Chelsea Ethan Ampadu a coupé ses dreadlocks de marque. Le résultat était un visage plutôt familier …

N'est-ce pas littéralement juste Jadon Sancho? Bien sûr, ça y ressemble. Si c'est une tentative de Frank Lampard de nous psychiser avant le match de Ligue des Champions, alors ça ne marchera pas. Le vrai Sancho est toujours dans la poche d'Alphonso Davies, un imposteur ne va pas nous faire peur.

Ce n’a pas été une grande année pour Philippe Coutinho, du moins selon Transfermarkt. Le Brésilien a perdu la moitié de sa valorisation initiale de 140 millions d'euros depuis le début de l'année, la ramenant à «seulement» 70 millions d'euros. Il s'agit de la plus forte baisse de la valeur marchande au cours de l'année civile, devant des joueurs comme Gareth Bale et Eden Hazard.

Une chose intéressante à noter sur cette liste – 9 des 10 plus grosses baisses proviennent toutes de joueurs basés en Espagne, à la seule exception (Coutinho) prêté par Barcelone. C'est peut-être une tendance? "Jouer en Espagne aggrave les joueurs!" Ce serait un grand titre, mais la vérité est probablement moins excitante. Les joueurs jouant pour les «Big 2» géants espagnols sont depuis longtemps surévalués et surévalués, et ce n'est que le début d'un lent processus d'égalisation.

Quant à Coutinho, nous, les fans du Bayern, n'avons pas vraiment à nous soucier de la baisse de sa valorisation. À 140 millions d'euros, il était probablement waaaaaaaaaay surévalué pour commencer, et ce n'est pas nous qui avons payé 145 millions d'euros pour l'acheter à Liverpool.

Un message de Karl-Heinz Rummenigge (FCBayern.com)

Dans une lettre adressée à tous les membres et fans du FC Bayern, le président du club, Karl-heinz Rummenigge, a souhaité à tous un joyeux Noël et en a parlé jusqu'à présent. Vous pouvez consulter sa déclaration complète sur le site Web du club, mais voici quelque chose que nous avons trouvé particulièrement intéressant:

Mais j’ai été impressionné par la performance de notre équipe en Ligue des champions cette fois-ci. Ils ont fait preuve d'un grand caractère, même lorsqu'ils jouaient des caoutchoucs morts. Nous nous sommes qualifiés pour les 16 derniers après la quatrième journée et vous pourriez laisser les choses glisser un peu après cela, mais l'équipe n'a pas du tout fait cela et est devenue la première équipe allemande à terminer une phase de groupes de la Ligue des champions avec un record parfait: six victoires en six matchs. C'est une déclaration qui a incité l'Europe à s'asseoir et à en prendre note.

Kalle semble plutôt satisfait de la direction que prend l'équipe. C'est un contraste assez frappant par rapport à l'année dernière, où il n'était pas l'un des plus grands fans de Kovac. On dirait que Hansi Flick a conquis l'homme le plus puissant de Munich en ce moment – voyons comment ça se passe pour lui.