Daily Schmankerl: Klopp veut Werner plus que jamais, seuls les jeux fantômes en Allemagne jusqu’en septembre, la US Development Academy est morte

Klopp veut plus que jamais Werner à Liverpool (Sport Bild via Transfermarkt)

Jürgen Klopp a de grands projets pour Timo Werner de RB Leipzig, et seul le coronavirus actuel semble toujours entraver le transfert de Werner à Liverpool. Klopp rencontre normalement les signatures potentielles en personne avant de s’engager afin qu’il puisse mieux les connaître. Selon Sport Bild au moins, l’impossibilité de se rencontrer pendant la crise actuelle rend le transfert impossible.

Klopp a l’intention de remplacer l’un de ses trois premiers actuels par Werner lors de sa deuxième année à Liverpool, probablement Sadio Mané ou Roberto Firmino.

Bien que Hansi Flick reste un fan de Werner, le Bayern n’a pas montré plus d’intérêt à le signer.

L’Allemagne interdit les matchs suivis jusqu’au 31 août (kicker)

Les ministres présidents des États allemands et la chancelière fédérale Angela Merkel sont parvenus à un accord pour interdire les grands événements jusqu’au 31 août. Cela comprend les matchs de football. La mesure signifie qu’il n’y a aucune chance que les fans assistent aux matchs avant septembre, mais il peut toujours être possible d’organiser des jeux fantômes sans fans.

Le LDF a actuellement suspendu la saison de Bundesliga jusqu’au 30 avril. Ce qui se passe après cette date reste à déterminer. Les représentants des deux premiers niveaux de la Bundesliga se réuniront virtuellement le 23 avril pour décider si et, le cas échéant, comment la saison reprendra.

La US Development Academy est morte (MLS, The Athletic)

Mercredi, le coronavirus a fait une autre victime avec une maladie préexistante, la US Soccer Development Academy, qui a servi depuis 2007 à développer de jeunes joueurs aux États-Unis en coordination avec la Major League Soccer et d’autres organisations. La Development Academy avait déjà suspendu sa saison et annulé la Spring Cup.

C’est avec une profonde déception que nous avons pris la décision de mettre fin immédiatement au fonctionnement de la U.S. Soccer Development Academy. pic.twitter.com/DB8Fr1Qkvu

– U.S. Soccer (@ussoccer) 15 avril 2020

Cela laisse le paysage du développement des talents américains incertain. MLS a annoncé une nouvelle compétition jeunesse pour les membres de son club et d’autres qui ont participé à la Development Academy.

L’Athletic rapporte qu’il y a quelques différences concernant l’inclusivité de la ligue dirigée par la MLS et les préoccupations concernant l’accès:

Certains dirigeants de club MLS … les dirigeants voulaient une ligue uniquement MLS pour s’assurer que tous les clubs participants seraient à un certain niveau. Cependant, ce modèle aurait laissé de vastes zones géographiques des États-Unis à découvert, créant un problème d’accessibilité qui a incité la décision finale de passer à un modèle plus grand et plus inclusif comprenant des académies non MLS.

L’évolution des choses aux États-Unis est loin d’être certaine. C’est peut-être une bénédiction que US Soccer ne soit plus en charge du développement des jeunes aux États-Unis.

Rugani et Matuidi se remettent d’un coronavirus (Juventus.com)

La plupart des erreurs individuelles menant à un objectif …

LaLiga – 56

Serie A – 58

Ligue 1 – 70

Bundesliga – 75

Premier League – 105

– WhoScored.com (@WhoScored) 15 avril 2020

