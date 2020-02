Daily Schmankerl: la Juve est prête à débarquer Pep Guardiola, Ballack soutient le Bayern contre Chelsea, Schalke condamné à une amende pour incident raciste, et plus encore!

Sarri, pas Sarri: la Juve veut Pep Guardiola à tout prix (The Sun)

Une exclusivité de The Sun affirme que le président de la Juve, Andrea Agnelli, veut jeter autant d’argent à Pep Guardiola et Manchester City pour amener les Catalans en Italie. Le Soleil affirme “qu’il laissera Guardiola nommer ses conditions s’il veut déménager dans la” Vieille Dame “de l’Italie.”

Guardiola, qui était également manifestement fortement lié au Bayern Munich après et même avant le départ de Niko Kovac, a déclaré qu’il avait l’intention de voir son contrat avec City, qui se poursuivra jusqu’en 2021.

Mais peut-être que la Juve aura de la chance. Un «initié» a déclaré:

Andrea n’a jamais caché son intérêt pour Guardiola. Andrea pense que Guardiola voudra venir en Italie au moment de quitter l’Angleterre. La question est de savoir si c’est le moment mais il fera tout ce qu’il peut pour le rendre possible.

Pourraient-ils le tenter avec 1000 Dybalas?

Calendrier des quarts de finale DFB-Pokal publié

Le Bayern Munich jouera Schalke 04 le 3 mars à 20h45 heure locale ou 14h45 sur la côte est des États-Unis.

Le milieu de terrain du Bayern et de l’Allemagne Michael Ballack, qui a également joué pour Chelsea – un club dont il reste proche – pense que le Bayern a un net avantage dans leur match à venir en Ligue des champions. Ballack a dit,

Le Bayern est favori, pour de nombreuses raisons. L’expérience parle fortement en leur faveur. L’interdiction de transfert de Chelsea les a obligés à faire confiance aux jeunes joueurs. Leur manager est nouveau et inexpérimenté dans son travail, et c’est un gros avantage pour le Bayern.

Les performances des joueurs du Bayern sont un autre avantage pour eux. Ils sont plus stables qu’ils ne l’étaient l’automne dernier. Chelsea a une équipe jeune, qui a le potentiel d’exploser. Ils ont surtout des jeunes joueurs, un peu comme le Borussia Dortmund.

Impressionnant départ de Hansi Flick en Bundesliga (Opta)

La joueuse du Bayern Frauen Melanie Leupolz rejette l’égalité de rémunération pour les footballeuses – au niveau du club (BR24)

Dans les commentaires du magazine 51 du Bayern Munich, la star de Frauen, Melanie Leupolz, a rejeté la notion d’égalité de rémunération pour les footballeuses. Dit-elle,

Les gens doivent simplement voir que les hommes rapportent de l’argent. Ils ont beaucoup plus de spectateurs, génèrent plus de revenus de merchandising et de sponsors. Vous ne pouvez donc pas exiger le même salaire. Vous devez chercher des parallèles avec d’autres sports féminins – et là, nous nous en sortons bien.

En Bundesliga, il n’y a que deux ou trois clubs dans lesquels jouent principalement des pros. Tous les autres joueurs doivent travailler sur le côté. Cela nuit au niveau compétitif de la ligue. Si les gens souhaitent faire avancer la Bundesliga féminine, ils doivent le faire pour que toutes les joueuses puissent pratiquer ce sport de manière professionnelle. Mais pour cela, bien sûr, des revenus plus importants sont nécessaires.

Les commentaires de Leupolz semblent viser le football de club plutôt que la scène internationale, où l’équipe nationale féminine des États-Unis a fait les gros titres en exigeant l’égalité de rémunération avec ses homologues masculins beaucoup moins performants.

Romelu Lukaku guéri de «dysfonctionnement du système digestif» après avoir déménagé à Inter (ESPN)

Qu’est-ce que j’écris? Certains des sites Web qui ont repris cette histoire sont allés dans ce sens, sans parler de «système digestif douteux» (The Sun, bien sûr).

Manchester United avait hâte de se débarrasser de Lukaku, mais il s’avère qu’ils auraient pu sonder un peu plus profondément …

Dès que Lukaku est arrivé à Milan, Conte l’a envoyé chez un nutritionniste pour une consultation si détaillée qu’elle comprenait une étude de la décomposition de ses déchets corporels. En quelques heures, il a été déterminé que quelque chose n’allait pas. “Normalement, j’ai un bon système digestif”, a déclaré Lukaku. «Je digère tout très rapidement. C’était comme ça toute ma vie. Mais ce que le nutritionniste m’a dit, c’est que ça avait cessé de fonctionner. »

Ta da! Après avoir suivi un régime alimentaire très rigoureux et pauvre en glucides, Lukaku a perdu près de dix livres en moins de deux semaines. Lorsque l’Inter a mesuré la graisse corporelle au cours de la première semaine de septembre, celle de Lukaku était l’une des plus faibles. “Je vais bien maintenant”, a déclaré Lukaku. “Mon corps est dans la zone.”

Schalke condamné à une amende de 50 000 € pour injures racistes lancées contre Jordan Torunarigha (Sport1)

Les appels racistes de singes destinés au joueur de Hertha Berlin, Jordan Torunarigha, coûteront à Schalke quelque 50 000 €. C’est le montant que le tribunal sportif de la DFB a évalué comme une amende pour Schalke à titre de sanction. Schalke peut utiliser 16 000 € de ce montant «pour des mesures spécifiques de lutte contre le racisme et la discrimination», ce qu’elle doit démontrer d’ici le 30 septembre 2020.

Lenglet canalise son Alaba intérieur sur cette jolie passe

Ce passage de Lenglet est rempli de risques, de technique, de timing, mais surtout de confiance. Ce dont vous avez besoin pour faire ce genre de passes. Pass incroyable.

Cela me rappelle beaucoup de passes de Daley Blind puisqu’il joue sur la même position avec un pied gauche similaire. https://t.co/GSNF4ve4Mi

– (@TheEuropeanLad) 11 février 2020

L’AC Milan continue de creuser ce trou

#Milan a perdu 543 millions d’euros au cours des 6 dernières années (avant impôts). En fait, ce n’est que 5,5 ans, car 2017 était 6 mois après le changement de date comptable de décembre à juin. Comme le président Paolo Scaroni l’a dit avec ironie: «Faire des profits n’est pas facile. C’est le grand défi que nous avons. »Pic.twitter.com/1JO5ldBkq0

– Swiss Ramble (@SwissRamble) 11 février 2020

Klopp veut Werner @CFBayern



Selon le journaliste de SportBild, Christian Falk, le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, aimerait ajouter la possibilité de longue date du Bayern, Timo Werner, à son alignement. L’attaquant du RB Leipzig a apparemment une clause de libération d’environ 60 millions d’euros dans son contrat.