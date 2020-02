Daily Schmankerl: la Juve voit Thiago comme l’alternative de Pogba, Früchtl sur le radar d’Augsbourg, le Bayern courtisant Pizarro comme ambassadeur du club, et bien plus encore!

La Juventus Turin veut Paul Pogba. Mais peuvent-ils les avoir? Eh bien, peut-être pas. Entre les blessures et le drame habituel de Pogba, le milieu de terrain de Manchester United a connu une saison difficile, sans parler du différend en cours entre son agent, Mino Raiola, et son entraîneur, Ole Gunnar Solskjaer. Et il y a de la concurrence pour sa signature, apparemment du Real Madrid et «d’autres clubs».

Ergo, la pauvre Juve a dû envisager des alternatives. Une telle option, affirme Tuttosport, est notre propre Thiago Alcantara. Voici ce que les Italiens ont à dire:

L’ancien milieu de terrain central de Barcelone essaie de quitter l’Allemagne depuis quelques années. Et l’été prochain, à moins d’un renouvellement étonnant, pourrait être le bon …

En Espagne, ils sont convaincus que son divorce avec le Bayern aura lieu en juin et que la Juventus sera un candidat sérieux.

Thiago, bien sûr, est l’un des joueurs seniors du Bayern Munich dont le contrat expire en 2021. Tuttosport prétend même que …

Je pense que je vais m’arrêter là.

Christian Früchtl sur le radar d’Augburg (Bild, SPORT1)

Bild cite «plusieurs facteurs» qui indiquent que Früchtl pourrait bientôt jouer chez les voisins souabes du Bayern Munich. Früchtl a récemment prolongé jusqu’en 2022, mais le mot constant est qu’il pourrait bientôt être prêté pour gagner du temps de jeu au plus haut niveau.

Früchtl serait évidemment la troisième roue avec Manuel Neuer, le nouvel arrivant Alexander Nübel – sans parler du non actuel. 2 Sven Ulreich. Le récent transfert de record d’Augsbourg, Tomas Koubek (signé de Rennes pour 7,5 millions d’euros) n’a pas répondu aux attentes. Par conséquent, Bild suppose que Früchtl pourrait être transféré à Augsbourg en prêt.

Mais Florian Plettenberg de SPORT1 a versé de l’eau froide sur cette idée. Il a écrit:

MISE À JOUR # Früchtl / ​​# FCAugsburg: Ja, Früchtl könnte sich einen Wechsel zum FCA vorstellen, wenn er die Aussicht auf die 1 hat. Aus Augsburg aber erfahren, dass die Früchtl-Personalie aktuell kein heißes Thema ist. Sie haben ihn aber auf dem Radar. @ SPORT1

– Florian Plettenberg (@Plettigoal) 19 février 2020

MISE À JOUR # Früchtl / ​​# FCAugsburg: Oui, Früchtl pourrait imaginer un transfert à la FCA, s’il a une chance au non. 1. J’ai cependant appris d’Augsbourg que la signature de Früchtl n’est pas un sujet brûlant. Ils l’ont pourtant sur leur radar. @ SPORT1

Si ce n’est pas Augsbourg, alors peut-être qu’un autre concurrent de Bundesliga récupérera le mini-Neuer du Bayern.

Le Bayern Munich et Brême courtisent Claudio Pizarro comme ambassadeur du club (Bild)

Claudio Pizarro donne toujours des coups de pied, mais pas pour longtemps. Une fois qu’il a raccroché définitivement, le Bayern Munich veut récupérer son Péruvien préféré. Il a joué pour le Bayern de 2001 à 2007 et de nouveau de 2012 à 2015. Il y a beaucoup d’amour entre les deux.

L’ambassadrice en chef du Bayern, Giovane Elber, a déclaré:

Claudio est un sujet très important parmi nous en ce qui concerne le rôle d’ambassadeur. Il est très populaire auprès des fans du Bayern, donc ce serait bien qu’il se joigne à nous. J’ai déjà eu une conversation avec lui à ce sujet, je lui ai expliqué ce que nous faisons. Il pensait que tout sonne bien pour lui. Ce fut un signal vraiment positif, car de nombreux joueurs veulent d’abord s’éloigner du football après leur carrière active.

Elber a cependant ajouté:

Cependant, je ne sais toujours pas quelle est la prochaine étape pour lui. Peut-être qu’il recommencera une saison. Il a dit que nous devrions nous réunir quand il a vraiment officiellement mis fin à sa carrière.

Pizarro a eu des ennuis avec Werder cette saison, se faisant attraper en train de boire une bière, entre autres. Peut-être qu’il est prêt à passer à autre chose, peut-être pas.

Elber a également déclaré à Bild qu’il allait bientôt parler à Arjen Robben et Philipp Lahm pour devenir ambassadeurs du club. Robben a profité de la vie en tant qu’entraîneur de l’équipe de jeunes de son fils, le TSV Grünwald, tandis que Lahm s’est préoccupé de préparer l’Allemagne à accueillir l’Euro 2024.

L’entraîneur de l’Allemagne U21 confirme avoir discuté avec Thomas Müller des JO (SPORT1 via Bild)

Thomas Müller pourrait-il encore une fois affronter l’Allemagne après son éviction indécente de Jogi Löw? Il pourrait – pour l’équipe U21 qui participera aux Jeux olympiques d’été de 2020.

L’entraîneur allemand des moins de 21 ans Stefan Kuntz a confirmé qu’il avait parlé avec Müller de son intention de rejoindre l’équipe olympique allemande. Il a dit,

Oui, exactement. Je lui ai parlé. Mais aussi avec d’autres joueurs expérimentés avec de grands noms. Ils disent tous, à juste titre, qu’ils veulent attendre jusqu’en mai pour voir combien de matchs ils auront disputés, quelle est leur situation contractuelle et si les Jeux olympiques s’inscrivent dans leurs plans.

Ce n’est pas exactement une approbation retentissante, mais cela reste néanmoins une possibilité certaine que Müller pourrait rejoindre l’équipe. Trois joueurs nés avant janvier 1997 sont autorisés à rejoindre l’équipe olympique.

Robert Lewandowski marque toujours à un rythme incroyable, mais il reste à la deuxième place dans la course pour le Soulier d’Or à travers l’Europe. Lewandowski a marqué 23 buts en Bundesliga, ce qui lui donne un total de 46 points selon le facteur de la ligue de l’UEFA.

La première place, quant à elle, revient au Ciro Immobile de la Lazio Rome, qui a marqué 26 buts cette saison, pour un total de 52 points.

Trois joueurs se partagent actuellement la troisième place: Timo Werner de RB Leipzig, Cristiano Ronaldo de Juventus Turin et Erling Haaland. Werner et Ronaldo ont marqué 20 buts pour 40 points. Haaland a 16 en Bundesliga autrichienne et déjà 8 en Allemagne – mais le facteur de ligue autrichien de 1,5 réduit son total de points à 40. S’il continue de marquer à son rythme incroyable, il pourrait grimper encore plus haut dans le classement.

Uli Hoeness s’envole avec l’équipe à Londres (Bild)

Pour la première fois depuis sa démission du poste de président du club, Uli Hoeness accompagnera l’équipe à Londres, où il assistera en personne au match du Bayern contre Chelsea.

Bild ajoute que Hoeness a effectué sa visite hebdomadaire sur le terrain d’entraînement de Säbener Strasse mercredi et s’est arrêté à la cafétéria avec Herbert Hainer. Il a également pu saluer Javi Martinez, qui travaillait sur la réhabilitation de la blessure musculaire qu’il avait subie contre Wolfsburg fin décembre.

Oliver Kahn veut savoir: “Que signifie pour vous la mentalité Mia-san-mia?” (Tobias Altschäffl / Bild)

L’une des choses qui fait qu’Oliver Kahn se démarque déjà des autres membres de son conseil d’administration est le fait que Kahn est actif sur les réseaux sociaux. Il publie régulièrement des mises à jour sur ses réalisations, même sur Twitter.

L’un de ses tweets récents, dans lequel il se décrit comme «obtenir de nouvelles informations de la part d’employés très motivés de @FCBayern», a suscité une analyse intéressante du journaliste de Bild, Tobias Altschäffl. Altschäffl a écrit:

Schon seit Wochen besucht Oliver Kahn alle Abteilungen beim #fcbayern. Erstaunlich dabei: Er hat bei den Gesprächen mit den Direktoren seinen eigenen Fragen-Katalog dabei, will zum Beispiel wissen: Bedeutet für Dich die Mia-san-Mia-Mentalität? @SPORTBILD @BILD_Sport https://t.co/kdPnkX4mVc

– Tobias Altschäffl (@ altobelli13) 19 février 2020

Depuis des semaines, Oliver Kahn visite tous les départements du FC Bayern. Chose étonnante: dans ses conversations avec les réalisateurs, il a sa propre liste de questions. Par exemple, il veut savoir: “Que signifie pour vous la mentalité Mia-san-mia?”

Nous avons occasionnellement débattu de la célèbre devise du Bayern dans les discussions ici à BFW. Il serait incroyablement intéressant de savoir comment divers employés du Bayern, du département à la tête, l’interprètent.