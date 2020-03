Daily Schmankerl: l’agent de Manuel Neuer à Säbener Strasse, Hulk épouse sa nièce (ex -?), Thiago et Guardiola se joignent au combat contre les coronavirus

Toujours pas d’accord entre le Bayern Munich et Manuel Neuer alors qu’un agent visite la Säbener Strasse (Bild +)

L’agent de Manuel Neuer, Thomas Kroth, a été aperçu hier par Bild au siège du Bayern Munich sur Säbener Strasse. Il a émergé 48 minutes plus tard et a parlé au téléphone dans sa voiture pendant encore 12 minutes avant de partir.

Selon Bild, lors de sa brève visite, Kroth a discuté avec le directeur sportif Hasan Salihamidzic et Oliver Kahn de la prolongation du contrat de Neuer, qui expire actuellement en 2021.

Jusqu’à présent, les deux parties ne sont pas parvenues à un accord sur la durée du contrat. Neuer, maintenant âgé de 33 ans, souhaite un contrat plus long que celui proposé jusqu’à présent par le Bayern. Les pourparlers semblent au point mort depuis que le Bayern a conclu un accord avec l’ancien gardien de départ de Schalke, Alexander Nübel, 23 ans.

Depuis lors, Neuer a démontré sa classe dans une saison exceptionnelle, tandis que les pertes de concentration de Nübel ont entraîné sa rétrogradation. L’entraîneur du Bayern, Hansi Flick, a également souligné son engagement envers Neuer en tant que gardien de départ et a félicité Sven Ulreich, laissant dans le doute s’il souhaiterait même Nübel comme deuxième gardien, étant donné le choix.

Quoi qu’il en soit, les deux parties doivent encore parvenir à un accord.

La Fondation de la famille Alcantara se joint à la lutte contre le coronavirus



Je n’ai pas d’autres détails à ce sujet, mais Thiago apparaîtra sur la radio catalane aujourd’hui pour parler de la lutte contre le coronavirus. Lui et sa fondation familiale pour les enfants se joignent évidemment au combat.

L’international brésilien Hulk (son vrai nom est Givanildo Vieira de Souza) a maintenant 33 ans et joue ses années crépusculaires en Chine pour Shanghai SIPG. C’est incroyable de penser, mais Shanghai a payé 55,8 millions d’euros pour lui en 2016!

Quoi qu’il en soit, Hulk a récemment divorcé de sa femme de 12 ans, Iran Angelo, en juillet dernier. Quelques mois plus tard, il est apparu qu’il avait une nouvelle petite amie … sa nièce, Camila Angelo. Il se trouve que les deux ne sont séparés que de deux ans, et on pourrait dire qu’il y a une ressemblance:

Ouais … Apparemment, les deux devaient se marier rapidement parce que l’Iran avait besoin d’un visa pour rester en Chine avec l’oncle Hulk. Alors maintenant, elle est la belle-mère de ses propres cousins.

Saviez-vous que l’empereur romain Claudius avait adopté une loi qui rendait légal pour les oncles de se marier avec leurs nièces? Maintenant tu fais!

Les enfants trouvent aussi des moyens de rester en forme

Pep Guardiola fait un don de 1 million d’euros pour lutter contre l’épidémie de coronavirus en Espagne (BBC Sport)

Pep Guardiola est à domicile à Barcelone, en Espagne, tandis que la Premier League est en pause dans un avenir prévisible. Il a maintenant donné 1 million d’euros à une œuvre caritative pour lutter contre la propagation du coronavirus en Espagne, qui a été extrêmement durement touché.

La BBC rapporte que l’argent sera reversé à une campagne menée par le Collège médical de Barcelone et la Fondation Angel Soler Daniel pour aider à acheter du matériel médical et des équipements de protection pour le personnel médical traitant les patients atteints de coronavirus.

Rummenigge encourage le personnel du Bayern dans une allocution vidéo

Manuel Bonke de TZ a révélé hier que le PDG du Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge, avait enregistré une vidéo spéciale pour tout le personnel du Bayern pour les encourager et les rassurer.

Schöne Geste in schweren Zeiten: Freitag wandte sich Vorstandsboss #Rummenigge wegen der # COVID19-Krise mit einer rund vier Minuten langen Video-Ansprache an alle # FCBayern-Mitarbeiter. Ihm war es ein persönliches Anliegen, ihnen Mut zuzusprechen & ggf. Zukunftsängste zu nehmen.

– Manuel Bonke (@mano_bonke) 24 mars 2020

Un beau geste dans les moments difficiles. Vendredi, le PDG #Rummenigge a parlé à tous les employés de #FCBayern dans une vidéo d’environ quatre minutes à cause de la crise # COVID19. C’était son souhait personnel de les encourager et d’apaiser potentiellement leurs craintes pour l’avenir.

Luka Jovic risque d’être emprisonné

Dans l’édition d’aujourd’hui de “Ne brisez pas la quarantaine”, l’attaquant du Real Madrid et de l’ancien Eintracht Francfort Luka Jovic pourrait être condamné à une peine de prison pour avoir rompu sa quarantaine pour avoir vu sa petite amie. Ne soyez pas comme Jovic, respectez la quarantaine COVID-19.

Marcelo fait du football!

Je ne peux pas être le seul à penser que Marcelo est probablement le seul gars du Real Madrid que j’aime vraiment, non? Quoi qu’il en soit: venez pour la première touche, restez pour la finition …

Aurait dû pratiquer une meilleure distanciation sociale

Passez une bonne journée, où que vous vous isoliez!