Daily Schmankerl: le Barça nie avoir baissé le prix de Coutinho, le Bayern suspend les pourparlers d’extension, l’accord ManUtd pour Tolisso, Boateng pourparlers sur l’Allemagne et le racisme, et plus encore!

Le Bayern gèle tous les pourparlers d’extension jusqu’à après Chelsea (Bild)

À l’exception de Manuel Neuer, avec qui le club est apparemment sur le point d’ouvrir de sérieux pourparlers d’extension, le Bayern Munich a décidé de geler les autres pourparlers d’extension en cours jusqu’à au moins mi-mars, après la confrontation de la Ligue des champions du Bayern avec Chelsea.

“Nous aurons certainement des discussions, mais nous nous concentrons sur les questions sportives dans les semaines à venir”, a déclaré Hasan Salihamidzic.

Cela signifie que Thiago Alcantara et Thomas Müller ont une incitation supplémentaire à performer dans le match critique. Bild pense que c’est une affaire de rupture, en particulier pour Thiago, qui a joué très fort jusqu’à présent dans la Rückrunde. S’il livre contre Chelsea, “il sera récompensé par un nouveau contrat, qui montera probablement dans la classe salariale la plus élevée de Munich”, écrit Bild. Sinon, cependant, le Bayern peut passer à autre chose et utiliser les fonds d’une vente pour éloigner Kai Havertz de Leverkusen. Alors Bild, de toute façon.

Quant à Müller, il pourrait encore envisager un transfert en Angleterre ou en Italie. Cependant, une bonne offre mettrait un terme à cela. Il en va de même pour Alaba, qui a été extrêmement important pour le club. Javi Martinez et Jerome Boateng, ainsi que les gardiens de réserve Sven Ulreich et Ron-Thorben Hoffmann, tous partiront probablement.

Enfin, Philippe Coutinho devrait revenir au Barça, probablement pour être revendu à un tiers, et Bild s’en tient à leur spéculation selon laquelle le Bayern pourrait également vendre l’ancien transfert de disques Corentin Tolisso pour obtenir encore plus d’argent pour les achats d’été.

Barcelone nie la baisse des frais de transfert pour Coutinho (SPOX)

S’il y avait une lueur d’espoir que Philippe Coutinho pourrait rester à Munich au-delà de cette saison pour des frais de transfert bien réduits, cet espoir est probablement parti. Un porte-parole de Barcelone a démenti l’affirmation de Bild selon laquelle le club avait réduit le transfert gratuit de Coutinho à 80 millions d’euros, soit 40 millions d’euros de moins que son option d’achat actuelle.

SPOX rapporte également que le Bayern avait initialement voulu emprunter Coutinho pour deux ans, comme ils l’ont fait avec James Rodriguez, pour lui donner le temps de s’intégrer à l’équipe. Les frais élevés exigés par l’agent de Coutinho, Kia Joorabchian, pour un contrat de deux ans, ont finalement dissuadé le Bayern de poursuivre un prêt plus long.

Étant donné que le départ de Coutinho du Bayern pour des parties inconnues semble maintenant presque certain, il pourrait vouloir repenser sa représentation.

Le Bayern a rejeté la demande de prêt de Tolisso à Manchester United (kicker)

Le Bayern Munich avait apparemment une offre de Manchester United pour Corentin Tolisso en janvier dernier. Kicker écrit,

Les power-brokers de ManUnited ont d’abord imaginé un transfert limité à six mois sur la base d’un prêt, mais le front office du Bayern a décliné. Ils n’avaient pas le choix; l’effectif disponible était trop maigre. Le champion de France de Coupe du monde de 2018 a dû rester.

Le Bayern s’intéresse à Bukayo Saka, 19 ans, d’Arsenal (Daily Mail)

Le Bayern Munich serait l’un des trois principaux clubs à courtiser l’ailier gauche et l’arrière gauche de 19 ans. Saka est à mi-chemin de l’avant-dernière année de son contrat. Les deux autres prétendants à sa signature sont Liverpool et Manchester United.

Saka a joué principalement en tant qu’arrière gauche pour Arsenal cette saison, accumulant 922 minutes en Premier League et aidant un but. Saka a eu plus de chance de marquer en Ligue Europa, marquant 2 et aidant 3 buts.

Boateng sur le racisme en Bundesliga (kicker)

Jerome Boateng a parlé du dernier incident raciste qui a choqué la Bundesliga, les abus dirigés à Gelsenkirchen contre le joueur de Hertha Jordan Torunarigha. Il a dit,

Cela m’a choqué et ça fait mal. Je suis en contact avec Jordan, je le vois de temps en temps quand je suis à Berlin. Voir un jeune homme pleurer sur le terrain en Allemagne parce qu’il a été la cible d’une attaque raciste, c’est très triste.

Boateng a confirmé qu’il a eu des expériences similaires:

Oui, ça m’est arrivé aussi en Bundesliga de temps en temps, pendant l’échauffement, au coin du drapeau.

Dans son cas, Boateng n’a pas pu localiser les contrevenants depuis sa position sur le terrain, “Mais ce n’est évidemment pas agréable à entendre”, a-t-il ajouté.

Vous avez besoin de l’aide des fans qui se tiennent à proximité pour qu’ils se lèvent et identifient ces personnes.

Accepter simplement de telles insultes sans pouvoir y faire quoi que ce soit, “C’est un très mauvais sentiment”, a déclaré Boateng. Il a également exprimé des préoccupations pour ses enfants:

Vous pensez à l’avenir. J’ai des enfants en Allemagne après tout. Je pensais que nous étions déjà plus avancés. Nous l’étions une fois aussi. Mais nous avons malheureusement un peu régressé, ce qui est très triste et dangereux pour beaucoup de gens.

Contenu Boateng pour passer de l’équipe nationale (AZ)

Ne jamais exclure quoi que ce soit dans le football, mais Jérôme Boateng ne compte sur aucun miracle pour le ramener dans l’équipe nationale allemande. Dans une récente interview, il a expliqué sa satisfaction de poursuivre:

Je pense que l’entraîneur national a très clairement déclaré vouloir aller à l’Euro avec de jeunes joueurs. Vous devez respecter cela; c’est sa ligne. Mais on ne sait jamais dans le football: s’il y a une chance à un moment donné, je ne suis pas réticent.

Boateng a nié qu’il y ait du mauvais sang entre lui et Jogi Löw. Il a dit,

J’en ai parlé avec l’entraîneur national. Je l’apprécie absolument en tant que personne et entraîneur. Nous avons eu beaucoup de succès avec l’équipe nationale ensemble, et j’ai grandi en tant que joueur sous lui. Donc, tout va bien à cet égard.

