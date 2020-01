Daily Schmankerl: le Bayern abandonne déjà Leroy Sané – ou la presse anglaise ne fait-elle que jouer au téléphone?

Transfert de rumeurs téléphoniques: le Bayern abandonne déjà Sané?

Il y a deux jours, Bild a publié un article paywall explorant les options que le Bayern Munich pourrait envisager si le transfert de Leroy Sané de Manchester City au Bayern “échouait”. Timo Werner. Cela vaut-il votre abonnement? Pas vraiment, mais au moins ce n’est pas totalement absurde.

Beaucoup peut être perdu dans la traduction – ou est-ce gagné? Quoi qu’il en soit, SportWitness a saisi l’histoire de Bild et selon eux, l’intérêt du Bayern pour les autres joueurs est beaucoup plus concret:

Bild a déclaré que Sane to Bayern était considéré comme «presque certain», mais maintenant que de sérieux doutes se sont glissés, le club allemand examinera d’autres options.

Et à partir de là, c’est un petit pas vers le Manchester Evening News:

Cependant, des rapports à Bild, qui ont mené la spéculation du Sane au Bayern, via SportWitness, suggèrent qu’ils ont peut-être abandonné la poursuite.

Il a été rapporté que le Bayern a été «frustré» par l’échange d’agents de Sane, ce qui entraînerait le redémarrage des négociations et «examinera d’autres options».

Les lecteurs de Manchester pourraient donc supposer que le Bayern a vraiment évolué. Mais c’est absurde, du moins pour l’instant. La suggestion de Bild de quelques alternatives à la signature de Sané est loin de la preuve réelle que le Bayern a perdu tout intérêt, et encore moins examine activement d’autres options.

Josip Stanisic du Bayern II souffre d’une blessure au genou (FC Bayern)

Le Bayern est très clairsemé avec les informations publiées en ce moment concernant la blessure au genou de Josip Stanisic. Nous savons qu’il s’est blessé au genou droit à l’entraînement, mais c’est tout ce que nous savons à ce stade.

Le défenseur du Bayern II sera absent pendant un certain temps, mais jusqu’à ce que le mot officiel arrive du club, il est difficile de savoir exactement combien de temps durera ce temps.

Attendez, ne venons-nous pas de publier cette histoire la semaine dernière?

J’ai pensé ainsi…

Quoi qu’il en soit, Alphonso Davies est toujours très heureux de faire de grandes choses au Bayern Munich. Bundesliga.com a encore interviewé Davies et lui a fait révéler quelques choses intéressantes en plus de tout ce que nous avons déjà entendu.

Davies a réitéré qu’il est «très à l’aise» à l’arrière gauche. Peu importe où Hansi Flick le joue:

Non, je n’ai pas de préférence. Partout où l’entraîneur veut me mettre. En haut, en bas. Peu importe. Je peux donner à 100%.

Davies a également révélé qu’il avait commencé à jouer assez tard:

J’ai commencé à jouer au football vers l’âge de 12 ou 10 ans. Je ne suis pas trop sûr de l’âge exact. J’ai commencé à jouer au football plus tard que la plupart de mes amis. La plupart d’entre eux ont commencé à jouer très jeune. Au début, je jouais avec mes amis à l’école, à l’extérieur, mais un de mes amis à l’école est venu me voir et m’a dit: «Il y a un essai en équipe. Essayons-le. J’ai donc dit “pas de problème”. Nous y sommes allés et heureusement, l’entraîneur a dit que nous avions tous fait partie de l’équipe. Le football fait partie de ma famille cependant; mon père, mon frère. Ils ont joué. En les voyant grandir, ça m’a donné envie de devenir footballeur aussi.

De toute évidence, ce sont de mauvaises nouvelles pour les milliers de parents qui dépensent des milliers de dollars (ou quelque devise que ce soit) pour embaucher des entraîneurs privés pour leurs enfants de cinq ans, mais je m’égare.

Davies a également été invité à commenter son impression hilarante et précise de la célébration du but de Thomas Müller. Il a dit,

En regardant Thomas depuis son plus jeune âge, il ne fait pas vraiment la fête. Il fait juste “yaaaghhh”, tu sais? Il n’a pas vraiment de célébration de signature. C’est juste… un gars simple!

En parlant d’impressions:

Paco Alcacer déjà parti

Je suppose qu’il était excédentaire par rapport aux exigences après qu’Erling Haaland soit descendu du ciel.

Anneau de dopage espagnol cassé; attendez-vous à des ondes de choc dans le monde du football bientôt …

La police espagnole brise un réseau de dopage basé à Barcelone qui fournissait de l’EPO à “un grand nombre d’athlètes nationaux et internationaux dans différentes disciplines et à différents niveaux”. Aucun nom révélé, mais les organismes sportifs sont susceptibles d’en être informés https://t.co/X3qOecoRXk

– Peter Cossins (@petercossins) 30 janvier 2020

Ce kit a fuité le mois dernier, mais Footy Headlines l’appelle maintenant «confirmé» et ajoute que les chaussettes et les shorts qui l’accompagneront seront – surprise! – rouge. Alors voilà: