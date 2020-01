Daily Schmankerl: le Bayern contacte Eriksen, ManUtd en train de regarder Müller, l’UEFA a truqué la #TeamOfTheYear pour Ronaldo, et plus encore!

Salihamidzic contacte Eriksen (Sky)

Christian Eriksen est lié au Bayern Munich depuis si longtemps qu’il semble assez tard dans la journée pour entendre que le directeur sportif Hasan Salihamidzic a récemment contacté le joueur ou son entourage. Mais Eriksen sera hors contrat à la fin de la saison, il appartient donc maintenant ou jamais à Tottenham Hotspur de le vendre.

Le prix de Tottenham serait de 20 millions d’euros. L’Inter Milan a eu des entretiens avec Eriksen le plus récemment, mais l’expert en transfert de Sky, Marc Behrenbeck, affirme: «Il y a également eu des contacts entre Hasan Salihamidzic et l’agent d’Eriksen à nouveau.»

Quel que soit le contact – un bonjour amical sur WhatsApp? – les chances que le Bayern signe effectivement Eriksen sont infimes. Behrenbeck déclare: “Même si le transfert est très improbable, un club comme le FC Bayern doit frapper à la porte d’Eriksen, afin de ne pas le fermer complètement pour un transfert.”

Manchester United est en train de garder un œil sur Thomas Muller du Bayern Munich, car ils n’ont pas remarqué que Müller fait désormais partie de la formation de départ du Bayern et produit des passes décisives comme personne.

Le Sun pense que United pourrait essayer de signer Müller cet été, puisque son contrat expire en 2021, mais ne retenez pas votre souffle.

Le Bayern passe Marin Pongracic (botteur)

Marin Pongracic est un nouveau visage en Bundesliga: le défenseur central croate vient de rejoindre le VfL Wolfsburg en provenance du RB Salzburg, où il a signé un contrat jusqu’en 2024.

Kicker a appris que le Bayern avait également gardé un œil sur Pongracic, mais a finalement décidé de ne pas le poursuivre sérieusement. Il a joué dans l’académie des jeunes du Bayern jusqu’en 2013, date à laquelle il a été transféré à Ingolstadt.

Bien sûr, l’UEFA a truqué l’équipe de l’année 2019 pour s’adapter à Ronaldo (Daily Mail)

Vous voulez me dire que la ridicule 4-2-4 «Équipe de l’année» avec quatre attaquants a été manipulée!?

L’équipe de l’année de l’UEFA est déjà un concours de popularité. Et puis il y a les intérêts de l’UEFA. Après que les fans aient attribué plus de récompenses à Lionel Messi, Robert Lewandowski et Sadio Mané, l’UEFA a décidé de changer la formation de base d’un 4-3-3 à un 4-2-4 afin de pouvoir inscrire Ronaldo, quatrième, dans une formation. cela tomberait en flammes contre la plupart des bonnes équipes, car quatre attaquants ne peuvent pas tous avoir le ballon en même temps.

Le Mail écrit,

On peut maintenant révéler que la raison en est que le mégastar portugais a terminé quatrième dans la catégorie des attaquants, derrière son rival Lionel Messi, Sadio Mane de Liverpool et Robert Lewandowski du Bayern Munich.

Les chefs de l’UEFA n’ont pas été impressionnés et ont donc proposé le changement de formation pour attribuer le Ronaldo de la Juventus, laissant tomber un milieu de terrain. L’homme malchanceux aurait été le N’Golo Kante de Chelsea.

Cette décision soulève de sérieuses questions sur l’intégrité de l’exercice et les fans de l’homme de Chelsea, sans parler du joueur lui-même, pourraient bien être furieux.

Imagine ça! Le Daily Fail soulève de sérieuses questions sur l’intégrité de quelque chose de littéralement organisé par l’UEFA. Qu’est-ce qu’ils pensent que c’est, le Ballon d’Or?

L’incroyable transformation bavaroise d’Alphonso Davies