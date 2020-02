Daily Schmankerl: le Bayern contacte Firmino, a expliqué la blessure de Lewandowski, le Bayern fête ses 120 ans et plus!

Le Bayern Munich contacte le camp de Firmino sur son retour en Bundesliga (Liverpool Echo ici et ici)

Le consultant en football Ian McGarry, s’exprimant sur le podcast de la fenêtre de transfert, affirme que le Bayern Munich a contacté le camp de Firmino pour se renseigner sur un retour en Allemagne compte tenu de la probabilité que Timo Werner soit transféré à Liverpool cet été. McGarry a dit:

Nous avons indiqué avec précision et constance que Werner rejoindra Liverpool, nous pensons cet été.

Je ne peux rien dire qui, à mon avis, change cela, même si la nouvelle est intéressante: les représentants de Roberto Firmino ont été contactés par le Bayern Munich au cours des 10 derniers jours pour lui demander “serait-il prêt à quitter Anfield?

Serait-il intéressé par un retour en Bundesliga? Et serait-il intéressé à participer à la reconstruction du Bayern? Ce qu’ils ont bien sûr prévu depuis le début de la saison dernière.

Firmino pourrait très bien s’intégrer en remplacement de Robert Lewandowski qui pourrait bien passer, potentiellement au MLS en été.

Firmino, maintenant âgé de 28 ans, a été transféré à Liverpool de Hoffenheim en 2015. Il s’est imposé comme l’un des meilleurs attaquants du jeu et est évidemment une pièce attrayante. Mais il est tout simplement absurde de prétendre que le Bayern est sur le point de laisser Robert Lewandowski passer à un club de la MLS cet été!

Liverpool ne laissera probablement aucune de ses trois stars attaquantes – Firmino, Sadio Mané et Mo Salah – mais plutôt ajouter Werner ou quelqu’un comme lui pour leur donner plus de profondeur.

Un médecin du sport explique la blessure de Robert Lewandowski (SPORT1)

SPORT1 a publié une interview très informative et sobre avec le médecin du sport Dr. Michael Lehnert, qui a précédemment travaillé comme médecin d’équipe pour Frauenteam du VfL Wolfsburg et a dirigé la division médicale de l’équipe de Bundesliga Turbine Potsdam.

Lehnert a expliqué exactement ce qu’est la «fracture» de Lewandowski au tibia, qui a également été décrite comme une blessure au genou. Il a décrit un type de blessure que l’on appelle conventionnellement une «fracture», mais qui n’est pas en réalité une fracture. Au lieu de cela, Lehnert l’a décrit comme un «précurseur» d’une fracture:

Une collision dure provoque la formation d’un liquide, généralement du sang, dans l’os, qui est essentiellement un précurseur d’une fracture. Cela s’appelle une «infraction». Les os ne se sont pas séparés; aucun morceau d’os ne s’est complètement détaché.

Mais une IRM peut révéler les dégâts. Lewandowski a subi la blessure dans un défi aérien vers la 36e minute du match, mais a joué jusqu’à la fin – même en marquant. Lehnert a déclaré: “Lewandowski a certainement eu mal.” Il en aura informé le Dr Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt par la suite.

Selon Lehnert, un retour à l’action dans quatre semaines est «tout à fait réaliste». Mais Lehnert a souligné que Lewandowski reprendrait simplement l’entraînement à ce moment-là et ne serait pas encore prêt à jouer, bien que les médecins du club prennent diverses mesures, telles que l’électrostimulation, pour s’assurer qu’il ne perd pas de masse musculaire pendant que sa jambe est immobilisée.

Une fois qu’ils ont déterminé que la blessure a guéri correctement, Lewandowski devrait être prêt à partir sans crainte de se blesser à nouveau. Les doigts croisés, tout se passe comme prévu!

Le Bayern Munich fête ses 120 ans

Le Bayern Munich a célébré hier son 120e anniversaire. Comme le club le note lui-même (FCBayern.com),

Le 27 février 1900, 11 jeunes hommes, dirigés par le futur premier président du Bayern, Franz John, ont trouvé le FC Bayern au Café Gisela à Munich, jetant les bases d’une histoire réussie des champions du record allemands.

Le Bayern a compilé une liste des «22 grands moments» du club et en a présenté plusieurs dans des articles complets. Vérifie-les:

1932: le Bayern devient champion d’Allemagne pour la première fois

1965: le Bayern obtient la promotion de la nouvelle Bundesliga

1967: le Bayern remporte la Coupe d’Europe – son premier titre international

1987: le Bayern dépasse Nuremberg en tant que recordman

2001: le Bayern gagne tout en Europe après 25 ans d’écart

2013: l’année triple

Revivez 42 grands moments très différents

Au moins une bonne chose s’est produite récemment pour Hertha Berlin



Joe Bryant, le jeune fan anglais de la Bundesliga, était à Berlin pour présenter sa merveilleuse recréation LEGO de l’Olympiastadion. Il travaille actuellement sur le parc de Stuttgart.

Des fans en colère envahissent le terrain d’entraînement pour critiquer les tactiques de l’entraîneur (BBC)

Maintenant, je ne veux pas donner d’idées à Ineednoname, mais cela s’est vraiment produit dans l’Eredivisie. Alan Pardew a repris ADO Den Haag en tant que gardien jusqu’à la fin de la saison après le départ d’Alfons Groenendijk. Pardew a remporté une victoire pour Den Haag lors de son premier match, mais n’a pas gagné depuis cinq matchs depuis lors, avec trois défaites, deux nuls et 13 buts encaissés.

Les ultras du club ont envahi le terrain d’entraînement armés d’un flipboard et la sombre détermination de dire à Pardew et aux joueurs ce qu’ils font de mal.

Un porte-parole du club a déclaré à BBC Sport:

Il s’agissait d’un groupe d’environ 10 fans inquiets.

Ils ont exprimé, de manière calme et non hostile, leurs préoccupations au personnel et aux joueurs au début de l’entraînement.

Cela pourrait peut-être aider, et cela ne peut probablement pas faire de mal. ADO Den Haag est actuellement 17e de la ligue et à six points d’avoir échappé à la zone de relégation.