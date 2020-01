Daily Schmankerl: Le Bayern de retour à la planche à dessin avec Sané? Cuisance pas à vendre

Leroy Sané n’est-il pas soudain une chose sûre après tout? (Botteur)

Des “cercles bien informés” disent désormais à kicker que le transfert de Leroy Sané au Bayern Munich n’est plus une chose aussi sûre. Apparemment, comme Sané a changé d’agent de David Beckham à LIAN Sports, les négociations doivent recommencer.

Des cercles bien informés affirment que le déménagement de Leroy Sané au Bayern n’est pas encore certain. Les négociations doivent recommencer depuis le début après que le joueur a changé d’agent [Kicker] pic.twitter.com/UEOmJhpbIx

– Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 19 janvier 2020

C’est essentiellement le contraire de la position de Bild. Ce dernier a fait valoir que le changement pourrait jouer en faveur du Bayern, puisque LIAN est censé être connu pour négocier des sorties.

Personnellement, je me demande si les négociations n’auraient pas recommencé malgré le changement d’agent. Les blessures et la réhabilitation de Sané et l’issue inconnue des prochains mois au cours desquels il fera vraisemblablement son retour, tout sera pris en compte dans toutes les conditions que Sané et le Bayern négocieront (à nouveau) le moment venu en été.

C’est peut-être un revers pour le Bayern, mais peut-être pas.

Ni Michael ni Mickaël Cuisance ne vont nulle part (TZ)

Un rapport en France a récemment affirmé que plusieurs clubs français, à savoir l’Olympique de Marseille, Toulouse, Reims et Metz, ainsi que deux de la Liga et un club néerlandais pour démarrer, se sont tous renseignés sur la disponibilité de Michael Cuisance, qui a largement a gardé un profil bas à Munich alors qu’il tentait d’élever son niveau de jeu en s’entraînant avec la première équipe et en jouant régulièrement avec la deuxième équipe. Selon Manuel Bonke de TZ, le Bayern n’est pas du tout impatient de laisser tomber la jeune star:

Le FC Bayern ne vendra pas Cuisance en hiver. Le front office souhaite soutenir le joueur dans sa prochaine étape et suit de près son développement à Munich.

Il a fait une brève apparition à la fin de la défaite 4-0 du Bayern contre le Hertha Berlin et était à juste titre ravi de jouer un rôle, si petit soit-il:

