Daily Schmankerl: le Bayern en contact avec Thomas Tuchel, Alex Nübel incendié par Leipzig, l’excitation de la Bundesliga et bien plus encore!

Thomas Tuchel sur le radar du Bayern alors que le PSG semble prêt à se séparer (Get French Football)

Thomas Tuchel était l’un des meilleurs candidats pour le poste d’entraîneur du Bayern Munich après la démission de Jupp Heynckes en 2018, mais Tuchel a signé avec le Paris Saint-Germain en mai avant que le Bayern ne prenne une décision, se contentant finalement de Niko Kovac de l’Eintracht Francfort.

Près de deux ans plus tard, Kovac est parti et le Bayern réfléchit à nouveau à qui entraînera l’équipe la saison prochaine. Selon un rapport de L’Equipe, le Bayern et Tuchel sont restés en contact, et Tuchel “se sent de plus en plus isolé” au PSG.

Ce statut semblait incarné par la scène récente où Kylian Mbappé était visiblement irrité d’être enlevé par Tuchel, qui était à son tour agacé:

Ce n’était pas la première fois.

Le contrat actuel de Tuchel expire en juin et si le Borussia Dortmund élimine le PSG – il les a battus 2-1 à Dortmund – Tuchel semble destiné à partir.

Le directeur sportif du PSG, Leonardo, ne serait pas non plus intéressé à prolonger Tuchel en aucune circonstance. Ergo, le Bayern Munich pourrait vraisemblablement poursuivre l’Allemand, s’il décidait de ne pas signer définitivement Hansi Flick comme entraîneur-chef.

Javi Martinez à une semaine de la formation de son équipe (Bild)

Javi Martinez a organisé une séance d’entraînement individuelle de 45 minutes avec l’entraîneur en réadaptation Simon Martinello samedi.

Martinez se remet toujours d’une blessure musculaire qu’il a subie en décembre. Pendant que l’équipe se régénérait à l’intérieur sur des vélos d’exercice, Javi a travaillé sur une variété d’exercices sur le terrain. Bild dit qu’il a fait des sprints, des exercices de coordination, des courses d’obstacles et un peu d’entraînement avec un ballon.

Javi devrait rejoindre la formation de l’équipe la semaine dernière.

Alexander Nübel incendié par RB Leipzig dans la défaite 5-0

Le RB Leipzig a écrasé Schalke à Gelsenkirchen samedi. Les saxons énergisants ont marqué cinq buts devant Alexander Nübel. Le premier sang a été tiré dès la première minute par ce but spectaculaire de l’international autrichien Marcel Sabitzer. Vérifiez-le:

L’objectif est tombé comme une erreur de Nübel sur des sites comme Whoscored.com. Comme le commentateur du clip vidéo de Fox le dit, “Au milieu de l’objectif ze, vous devez enregistrer la balle ze.”

Mais permettez-moi de dire une chose dans la défense de Nübel: ce but de Sabitzer est le deuxième but de la saison qu’il a frappé cette saison. Sabitzer a une capacité incroyable à faire casser le ballon * à droite * de son pied droit. Mais si vous regardez, il se casse légèrement à la dernière seconde, se retrouvant au «milieu du but ze» et non dans le coin où Nübel s’y attendait.

Vous pouvez voir la même technique dans l’autre «objectif de la saison» de Sabitzer, ce tir incroyable en Ligue des champions contre le Zenit:

Des tirs comme ceux-là avec le jugement des gardiens de but, comme casser des balles de baseball. Vous pensez savoir où il va atterrir, mais le ballon a d’autres idées.

Les choses n’ont pas été plus faciles pour Nübel après cela, car Christopher Nkunku a fourni quatre passes décisives à quatre joueurs différents pour les quatre buts ultérieurs de Leipzig. Creusez-le:

L’une de ces équipes a dépensé plus que littéralement tous les autres clubs d’Europe dans le mercato d’hiver, et l’autre était candidate à la relégation jusqu’à la journée 15. Köln a rebondi après sa défaite 4-1 contre le Bayern le week-end dernier avec style, écrasant Hertha 5- 0, dont ce délicieux coup franc direct de Mark Uth. Merci, Klinsi?

La connexion Hakimi-Haaland

Cue Neo: “Whoa.”

Borussia Dortmund eu une bonne journée, un «match très adulte» contre Werder Bremen pour citer l’évaluation d’Emre Can. Zagadou a finalement ouvert le score sur un corner en début de seconde période, puis Hakimi et Haaland ont fait leur truc. Le Werder est maintenant tombé à la 17e place, ils sont, selon le botteur, «historiquement mauvais». Pour la première fois de leur histoire, ils ont perdu six matchs à domicile d’affilée. Ils n’ont pas marqué de but à domicile depuis 461 minutes.

Gladbach perd des points

Ginter est venu – et est parti. Matze Ginter put Gladbach devance un corner, mais les choses tournent mal plus tard. Plea a raté un penalty pour un handball et quelques minutes plus tard, VAR a annulé ce qu’il pensait être finalement le 2-0. Hoffenheim rallié tard, comme Lucas Ribeiro a marqué dans le temps d’arrêt, ses débuts en Bundesliga!

Le jeu a également été marqué par une brève interruption à cause d’une affiche représentant Dietmar Hopp, le propriétaire de Hoffenheim, en croix. Felix Brych a suspendu le match jusqu’à ce que l’affiche offensive soit supprimée.

Enfin et surtout, Fortuna Düsseldorf a obtenu sa deuxième victoire à l’extérieur de la saison en battant Caroline du Sud Freiburg 2-0

Le Real Madrid est «ce gars» au gymnase

Qu’est-ce que c’est?