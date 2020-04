Daily Schmankerl: le Bayern et Früchtl se mettent d’accord pour un prêt, Sané affiche sa forme physique, les ultras agitent contre la réouverture de la saison, Dszenifer Marosan en Utah

Kicker rapporte que le Bayern et le gardien Christian Früchtl sont d’accord pour dire qu’il sera prêté la saison prochaine. Des entretiens avec les chefs de club auront lieu la semaine prochaine pour clarifier les détails.

Après la fin de la saison actuellement interrompue, Früchtl sera prêté pour gagner du temps de jeu. Des offres de l’étranger et des deux plus hautes ligues ont déjà été faites. Stratégie de Früchtl: bien que Nübel puisse potentiellement rester longtemps sur le banc derrière Manuel Neuer, il aurait aimé se développer avec des départs et faire ses preuves ailleurs, afin de pouvoir ensuite revenir se battre pour le but du Bayern.

Früchtl a 20 ans et est prêt à passer à l’étape suivante. Le Bayern II donnera vraisemblablement à Ron-Thorben Hoffmann, l’ancien troisième gardien de l’équipe première, la possibilité de faire ses preuves.

Hansi Flick élargit les petits groupes de 5 à 7 joueurs (Bild)

À partir de lundi, Hansi Flick élargira ses petits groupes d’entraînement de groupes de 5 à des groupes de 7 joueurs. Les pratiques respecteront toujours toutes les règles habituelles qui ont été en vigueur pendant la pandémie: l’équipe observera une distance de sécurité, pas de duels en tête-à-tête, pas de poignée de main, et ils mangeront et se doucheront à la maison.

Leroy Sané fait la «Living Room Cup»

Hé, je connais quelqu’un qui peut faire ça:

Les ultras rejettent les jeux fantômes et demandent une suspension totale (TZ)

Des groupes ultras allemands ont publié une brochure collective intitulée «Quarantaine pour le football – les jeux fantômes ne sont pas la solution».

Les ultras contestent le plan du LDF de reprendre la saison de Bundesliga en mai. Ils soutiennent que la levée de la suspension «n’est pas tenable dans la situation actuelle – en particulier sous prétexte de responsabilité sociale».

Poursuivre la saison dans un avenir proche serait une pure moquerie pour le reste de la société et en particulier pour tous ceux qui sont vraiment engagés au service de la société pendant la crise des coronavirus. Le football professionnel est assez malade depuis longtemps et appartient toujours à la quarantaine.

Les ultras affichent plusieurs demandes. Ils appellent le DFL à ne pas mettre en œuvre son plan pour reprendre la saison, évidemment. Ils demandent une «évaluation objective» de la situation actuelle et une rupture avec le «sauvetage aveugle de l’argent de la télévision». Ils disent également que l’annulation de la saison ne doit pas être taboue, et ils demandent également une solution aussi solidaire que possible.

Et enfin, les ultras demandent une discussion sur les réformes “afin que le football professionnel soit rendu plus stable et capable de traverser la crise financière”. La règle des 50 + 1, naturellement, ne doit pas être touchée, concluent-ils.

Dszenifer Marosan s’envole pour l’Utah

La star allemande Dszenifer Marosan sera transférée avec sa coéquipière Sarah Bouhaddi de l’Olympique Lyonnais au Utah Royals FC. Les accords ont apparemment été conclus avant l’interruption de la saison.

Les femmes sont une aubaine énorme pour l’Utah: Marosan, comme nous le savons, est l’un des joueurs d’attaque les plus remarquables au monde, tandis que son coéquipier Bouhaddi est le premier gardien de but de Lyon et de la France. Pas mal.

