Daily Schmankerl: le Bayern exclu de la clause de libération de Rashica, récapitulatif de la Ligue des champions, tour d’horizon True / Not True sur Sané, Werner, et plus encore!

Vous vous souvenez peut-être de Milot Rashica pour cette fusée absolue d’un tir qu’il a marqué contre le Bayern Munich en décembre:

Rashica est sous contrat avec Werder jusqu’en 2022, mais il est déjà une cible majeure pour les clubs plus grands et meilleurs. Selon Sport Bild, son contrat comprend une clause de libération pour un montant de 38 millions d’euros. Il y a cependant un hic, si le Bayern venait à appeler: la clause ne s’applique qu’aux clubs d’Italie, d’Espagne, d’Angleterre et de France, pas à l’Allemagne.

Si un rival de Bundesliga faisait une offre pour Rashica, Werder demanderait sans aucun doute des frais plus élevés, peut-être bien plus élevés. Cela garantit presque que Rashica quittera finalement la Bundesliga. Si Werder est relégué, il est pratiquement garanti qu’ils le vendraient immédiatement.

Un tour de True / Not True avec Christian Falk de Bild

Non, le Bayern n’est pas sur le point de poursuivre Ousmane Dembélé

– surtout pour 40 millions d’euros maintenant qu’il vient de se blesser à nouveau?! Qui écrit ce non-sens?

Non, le Bayern n’est pas sur le point d’échanger Gnabry ou Coman contre Leroy Sané

Quelle excellente façon de résoudre votre problème de profondeur sur les ailes – en abandonnant l’un de vos ailiers partants tout en en signant un autre revenant d’une déchirure du LCA! Ce serait en effet une décision choquante!

Sérieusement, Internet?

Ah, c’était un reportage exclusif dans … The Sun! Aurait dû savoir.

Pas de #TimoTime pour Christian Falk, kicker de rythme



Falk soutient que Liverpool est le club le plus susceptible de signer Werner. Kicker a récemment rapporté que le front office du Bayern est divisé sur Sané et reconsidère sa position sur Werner.

Oui, le Bayern veut vraiment que Upamecano remplace Jerome Boateng



Borussia Dortmund 2-1 Paris SG

À quand remonte la dernière fois qu’un jeune de 19 ans s’est présenté au monde du football avec ce genre de force physique et de capacité potentielle? Marquant huit buts incroyables en phase de groupes, Erling Braut Haaland est différent du reste des talents de football adolescents qui arrivent chaque année. Fort et physique, Haaland possède des capacités qui manquent à la plupart des adolescents, ce qui lui permet de rivaliser avec des défenseurs centraux adultes pendant 90 minutes.

Hier, il a marqué encore deux buts alors que son calme mature devant le but était encore une fois évident. Il est maintenant le premier adolescent à marquer 10 buts lors d’une campagne en Ligue des champions et a lui-même plus de buts que Barcelone.

Rapidement après que Haaland ait marqué son premier but, Neymar et Kylian Mbappe ont prouvé leur classe mondiale en égalisant. Mbappe a effectué un impressionnant raid en solo à travers la défense de couleur noire et jaune, et Neymar a fait une finition cool. C’est ce qui peut arriver lorsque vous avez ce type de joueurs. Un but contre la fin du jeu peut être produit en quelques secondes.

Mais Haaland n’avait pas fini. Aidé par Giovanni Reyna, 17 ans, Haaland a laissé Keylor Navas dans le but du PSG sans aucune chance alors qu’il produisait une frappe monstre juste à l’extérieur de la surface de réparation.

C’est un résultat dangereux pour Dortmund, qui a très bien joué hier. Emre Can, qui, quelques heures avant le match, a signé un contrat permanent de quatre ans pour le club, a joué brillamment et leur trio de contre-attaque rapide composé de Jadon Sancho, Thorgan Hazard et Haaland a causé des problèmes au PSG tout au long du match. Cela dit, le PSG, avec ses superstars, a la chance de passer à travers en ne gagnant que par un seul but.

Atletico Madrid 1-0 Liverpool

Comment gagnez-vous contre un Liverpool inébranlable? Vous revenez à ce que vous faites le mieux.

Ce fut une saison incarnée par l’incertitude et les inquiétudes domestiques pour l’Atletico Madrid. Des points d’interrogation ont entouré Diego Simeone et s’il a perdu la capacité de motiver son équipe de l’Atletico. Il y a eu des rumeurs selon lesquelles sa relation avec l’entraîneur du physio Òscar Ortega et l’équipe s’est considérablement détériorée cette saison. Contre Liverpool, sous les feux de la rampe du football mondial, Atleti est revenu à l’alambic sous lequel nous les connaissons.

Un 4-4-2 classique était accompagné d’un football simple. L’Atletico l’a gardé simple, compact et résilient défensivement. Le résultat a été une brillante performance défensive réminiscente et un excellent résultat pour le match retour. Liverpool avait sept tentatives de but au total, aucune sur la cible.

Ce rendez-vous reste largement ouvert bien qu’il soit clair que Liverpool devra fournir son propre type de master-class afin de briser les hommes de Simeone.

Leon Goretzka visite le camp de concentration de Dachau lors de son jour de congé

Leon Goretzka est l’un des opposants les plus francs du racisme et du fascisme au Bayern Munich. Il a partagé des images d’une visite à Dachau, qui est située juste à l’extérieur de Munich, son jour de congé pour envoyer le message important #NieWieder, c’est-à-dire “plus jamais”, faisant référence à l’Holocauste sous l’Allemagne nazie.

18 jours ont suffi au Borussia Dortmund pour décider de signer Emre Can avec un contrat de quatre ans. La signature coûtera 25 millions d’euros à Dortmund, le prêt expirant toujours à la fin de la saison 2019-2020.

