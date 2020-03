Daily Schmankerl: le Bayern gardera Hansi Flick «jusqu’en 2021»? Aussi: devrait signer Perisic, prolonger Alaba bientôt

Hansi Flick est déjà entraîneur le 6 juin 2021 sur la page d’accueil du Bayern (FCBayern.com, Bild)

Et alors? Selon le profil de Hansi Flick sur la page d’accueil officielle du Bayern Munich, son contrat court jusqu’au 30 juin 2021.

Profil officiel de Hansi Flick sur FCBayern.com (au 9 mars 2020). Son contrat prend fin le 30 juin 2021.





FC Bayern München, FCBayern.com. Capture d’écran de John Dillon.

C’est intéressant, car Flick n’a pas encore signé de contrat permanent ou d’extension. Il a été entraîneur intérimaire sous contrat jusqu’à la fin de l’année depuis la démission de Niko Kovac. Il y a eu de nombreuses spéculations quant à savoir si et quand le Bayern pourrait signer Flick pour un accord permanent.

La curieuse date sur le profil de Flick a été remarquée par les lecteurs de Bild. Bild dit qu’ils n’ont aucune information sur les négociations contractuelles entre Flick et Bayern, il s’agit peut-être simplement d’un cas où quelqu’un de leur équipe de relations publiques a sauté le pistolet – ou même d’un vœu pieux. Le Bayern joue si bien depuis que Flick a pris le pouvoir, que l’on pourrait être pardonné de vouloir prolonger son temps avec le club.

Le Bayern récompensera probablement Ivan Persic avec un contrat (kicker via TZ)

Ivan Perisic se remet toujours d’une cheville cassée, mais les patrons du Bayern ont potentiellement vu suffisamment de l’ailier croate pour justifier sa signature d’un contrat cet été. Il a été prêté par l’Inter Milan cette saison avec une option d’achat de 20 millions d’euros.

À 31 ans, Perisic a été un joueur d’équipe idéal. Il n’a créé aucun drame que ce soit en tant qu’ailier remplaçant derrière les habitués Serge Gnabry et Kingsley Coman, et il a toujours livré sur le terrain, marquant 5 buts et aidant 8.

Je ne serai pas surpris du moins du Bayern de signer en effet Ivan «The Pretty Good» Perisic pour au moins un contrat d’un an.

David Alaba va bientôt signer une prolongation? (kicker via TZ)

Kicker avait également des informations sur David Alaba. Son contrat se termine en 2021, il est donc temps de décider de le prolonger. Et cette extension semble très probable.

Alaba a déclaré à kicker: “Je suppose que le club viendra à nous.” Ils ne l’ont pas encore fait, mais il serait très surprenant, c’est un euphémisme, si le Bayern abandonnait son produit académique solide comme le roc. Alaba a célébré son jubilé de 10 ans en tant que pro du Bayern il n’y a pas longtemps. Il a été une révélation à l’arrière central tandis qu’Alphonso Davies joue dans sa propre position régulière à l’arrière gauche.

Partout où Alaba figure dans les plans de Hansi Flick et du Bayern, il y figure sûrement. Faites-le, Bayern!

Robert Lewandowski profite du jeu depuis les tribunes

Robert Lewandowski se sent bien. Il a déjà été repéré de son casting pour son tibia meurtri et a participé au match dimanche avec sa femme Anna.

Les équipes du Bayern U14, U15, U16 dominent toutes dans les blanchissages (FCBayern.com)

L’équipe de jeunes du Bayern U16 a complètement écrasé le TSV 1860 Weißenburg – non, pas en 1860, un autre – 9-0 dimanche. À la mi-temps, ils avaient déjà une avance de 6-0. L’entraîneur Alexander Moj a déclaré après le match:

Les garçons ont joué un très bon match, en particulier en première mi-temps, ont gardé le rythme constant et ont créé de très nombreuses chances pour eux-mêmes. Une bonne apparence, dans l’ensemble, qui aurait été nettement plus élevée avec une meilleure finition.

Oui, Weißenburg!

Le Bayern U15 a battu le bien nommé DFI Bad Aibling 4-0 dans un blanchissage. Ils ont ainsi étendu leur avance au sommet des C-Juniors du Regionalliga Bayern.

Et les U14 du Bayern ont donné le coup d’envoi à leur Rückrunde avec un 5-0 contre le SSV Jahn Regensburg, leur voisin du nord.

Un fan du FC Köln âgé de 7 ans envoie une lettre réconfortante à Alexander Nübel (DW)

Comme nous le savons tous, le cauchemar d’Alexander Nübel d’une saison à Schalke 04 a atteint un nadir ignominieux quand il a mal géré une balle dans ses jambes pour un but contre son camp. C’était le troisième de la journée à Cologne, et la dernière fois que Nübel jouera probablement pour Schalke avant son transfert cet été au Bayern Munich.

La réponse des fans de Schalke a été cinglante: «Nübel raus! Nübel raus! ” le stade résonna.

Cela est allé trop loin pour un petit fan de Köln. Noah, 7 ans, a écrit une lettre encourageante à Nübel. Vous pouvez le lire ci-dessous:

Dans la lettre, Noah écrit:

«Cher Alexander, j’étais au match de Cologne contre Schalke. Je suis désolé que les stupides fans ne se soient pas comportés correctement. Chaque gardien peut faire des erreurs. Bonne chance dans vos prochains matchs! Tu es bon comme tu es! 6/7 pic.twitter.com/jDKlnaZGJO

– DW Sports (@dw_sports) 9 mars 2020

Soyez gentil avec les gens!

Passe de données (JB17)

Pour moi, le moment du match: Jérôme Boateng lance une bombe sur le chemin de Thomas Müller. J’ai beaucoup apprécié la renaissance de Boateng sous Hansi Flick cette saison.

Alerte de golazo à longue portée (MLS)

Putain de merde – Jakob Glesnes, un Norvégien de 25 ans qui joue pour le Philadelphia Union (shoutout to Chuck!) A tiré une véritable fusée dans le coin supérieur pour donner à son équipe une avance temporaire de 2-1 (le jeu s’est terminé 3-3 , quelle chevauchée sauvage!).

Je veux dire, qui pense même, “Ouais, je vais pour le but!” si loin?

C’est toi, Jakob.