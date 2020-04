Daily Schmankerl: le Bayern Munich évalue Thomas Partey, un «nouveau Lewandowski», Paulo Dybala, et proche de signer Perisic

Le Bayern Munich pourrait envisager Thomas Teye Partey, un milieu de terrain défensif qui joue pour l’Atletico Madrid, comme un remplaçant potentiel pour Javi Martinez. Le Ghana moderne écrit,

Il est entendu que ses employeurs ont compris [Martinez] a atteint un point où il pourrait ne pas être en mesure de jouer avec la même énergie qu’auparavant et pense qu’il est temps de faire appel à un remplaçant à long terme. Le Bayern Munich a identifié Thomas Partey comme l’un des rares joueurs ayant la qualité pour remplacer Javi Martinez. Les Bavarois évaluent leurs options alors qu’ils envisagent de faire une offre officielle lorsque la fenêtre de transfert estivale approche.

Le Bayern n’est évidemment pas pressé de prendre une décision. Le marché des transferts est trop incertain, et même si Javi est du mauvais côté des 30, une extension n’a pas encore été exclue. Partey est sous contrat jusqu’en 2023 et sa clause de libération est de 50 millions d’euros, mais l’Atletico aimerait qu’il signe une prolongation qui le doublerait.

Le Bayern Munich et l’Inter s’apprêtent à finaliser leur accord avec Perisic (Sportske Novosti)

Une source croate affirme que “le Bayern et l’Inter sont proches d’un accord de transfert: Perisic est une option très rentable, et le montant sera très abordable.” Les Croates rapportent que le Bayern est très satisfait de la performance de Perisic (5 buts et 8 passes décisives en 22 matchs) et de sa conduite personnelle.

Ils estiment que le Bayern pourrait le signer à de nouvelles conditions pour 10 à 15 millions d’euros ou dans un accord impliquant Corentin Tolisso, comme indiqué précédemment.

C’est aussi agréable d’entendre ce qu’ils pensent du club et pourquoi ce serait gagnant-gagnant-gagnant-gagnant, y compris le Bayern, l’Inter, Perisic lui-même et l’équipe nationale croate:

Le Bayern est l’un des plus grands clubs d’Europe, en lutte constante pour le titre en compétition nationale et européenne. Il est fantastiquement organisé et la vie dans cette ville est de grande qualité. S’il y a un accord final dans le triangle Inter-Bayern-Perisic, ce sera un gros plus pour l’équipe nationale dans le cadre du prochain Championnat d’Europe.

Personnellement, nous sommes tous pour garder Ivan une autre année!

Le Bayern et d’autres clubs de premier plan explorent le «nouveau Lewandowski» (SempreMilan)

Quel attaquant de 17 ans n’est pas le nouveau Lewandowski de nos jours? Selon un rapport plutôt sommaire supposé provenir de TUTTOmercatoWEB mais tiré de MilanLive.it (et je n’ai pas pu retrouver l’original), le Bayern et six autres grands clubs se battent pour le jeune attaquant polonais Aleksander Buska.

Buska a marqué trois buts en 14 apparitions pour Wisla Cracovie, et les autres clubs qui l’évaluent seraient Barcelone, l’Inter, l’Atalanta, la Roma et Sassuolo.

Paulo Dybala le prochain James Rodriguez Coutinho? (tuttosport?)

Poursuivant notre thème des rumeurs de transfert sommaires, les bonnes personnes de @iMiaSanMia ont tweeté que le Bayern «préparait une approche» pour la star argentine Paulo Dybala.

Le Bayern prépare une approche pour la star de la Juventus Paulo Dybala. Karl-Heinz Rummenigge est un grand fan de Dybala depuis longtemps. La Juventus n’a pas l’intention de le laisser partir, mais cela dépendra en grande partie de l’évolution du marché post-coronavirus [@tuttosport] pic.twitter.com/pMa74q8ho7 – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 27 avril 2020

Pourquoi si sommaire, demandez-vous? Eh bien, non seulement je ne trouve pas l’histoire sur tuttosport.it, mais les seuls sites qui l’ont sont GhanaSoccerNet et FCBinside.de, qui est essentiellement un blog allemand du Bayern.

Et c’est en plus du fait que le Bayern n’a vraiment pas besoin d’un Dybala, que ce soit sur l’aile droite ou en tant que deuxième attaquant.

Les ministres des Sports soutiennent la reprise de la saison mi-mai (kicker)

La conférence des ministres des sports d’Allemagne (SMK) s’est prononcée en faveur d’une reprise de la saison de Bundesliga mi-mai au plus tôt.

C’est une bonne nouvelle pour la DFL, qui travaille avec le gouvernement allemand sur un plan pour terminer la saison avec des jeux fantômes. Un représentant a déclaré:

«La SMK considère toujours que la poursuite des matchs en Bundesliga devant des tribunes vides est réalisable à partir de la mi-mai ou de la fin mai. Le LDF doit créer, mettre en œuvre et réviser avec des mesures adéquates les conditions d’hygiène et médicales les plus strictes pour ce faire. »

Arjen Robben admet qu’il a flirté avec un retour (AZ)

Arjen Robben a admis sur le podcast du Bayern Munich qu’il jouait avec l’idée de revenir jouer à nouveau:

«Au début, je ne manquais pas du tout de football. Ensuite, il y a eu une phase où j’ai encore eu des démangeaisons et des pensées comme «Hé, je voudrais peut-être jouer un peu plus après tout», a déclaré Robben.

«De temps en temps, je ressens toujours ce sentiment», a-t-il admis. «Je dois simplement faire du sport. C’est en moi – et vous ne pouvez plus le retirer. “

Mais Robben n’a pas de vrais plans. Avec son nouveau temps libre, il n’a même pas regardé tous les matchs du Bayern depuis sa retraite. Il a dit: «J’ai raté beaucoup de matchs. J’étais simplement occupé. Je n’ai jamais pu planifier quoi que ce soit en privé auparavant; maintenant je peux.”

Ce qu’il pourrait faire – en plus d’entraîner l’équipe de son fils à Grünwald – est une supposition de quiconque. “Je n’ai rien de spécifique à l’esprit”, a déclaré Robben.

Le père du joueur décède de COVID-19 en 3.Liga (botteur)

Le père d’un joueur du SV Waldhof Mannheim est décédé du coronavirus il y a quelques semaines. Mannheim a déclaré que «c’était la raison décisive» pour laquelle le club est favorable à la fin immédiate de la saison. Les autres clubs de la 3.Liga sont divisés essentiellement selon qu’ils sont à distance de promotion ou de relégation, comme le dit notre propre Davis VanOpdorp:

La 3e division allemande (3. Liga) vote pour jouer malgré le #coronavirus. Les résultats sont stupides:

– 6 des 8 équipes qui ont voté contre tentent d’éviter la baisse. Les autres? Duisburg (1er) et Mannheim (2e)

– 7 des 10 équipes qui ont voté pour sont 3 pts. de la promotion automatique. – Davis VanOpdorp (@Davis_VanOpdorp) 27 avril 2020

Et bien sûr, il y a le Bayern II – qui soutient la poursuite même s’il ne peut pas gagner de promotion.

À la maison avec les Müllers

Lisa met Thomas à l’épreuve:

Et comment rester occupé à la maison:

Oh hé, c’est juste Manuel Neuer qui s’entraîne dans sa cour arrière