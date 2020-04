Daily Schmankerl: le Bayern Munich intéressé par Adama Traoré, Flick a utilisé ce stylo, des joueurs conduisant des voitures verboten et plus encore!

La dernière rumeur de transfert concernant le Bayern Munich concerne l’ailier massif des Wolverhampton Wanderers, Adama Traoré. Le journaliste anglais Duncan Castles a révélé que le Bayern avait manifesté son intérêt pour la signature de Traoré sur le podcast de la fenêtre de transfert vendredi.

Les Wanderers ont payé 20 millions d’euros pour Traoré, 24 ans, au début de la saison 2018/19, mais Castles pense que les Wolves exigeraient pas moins de 100 millions d’euros pour l’attaquant costaud. Cette étiquette de prix tuerait presque sans aucun doute toute chance de conclure un accord avec le Bayern Munich. Traoré a marqué 6 buts et réalisé 10 passes décisives en un total de 43 matchs et un total de 3 166 minutes.

Manchester City serait également intéressé par Traoré.

Des joueurs du Bayern surpris en train de conduire des voitures interdites pour travailler (Bild)

Scandale! Bild rapporte gaiement que les stars du Bayern arrivent pour travailler à la Säbener Strasse dans de mauvaises voitures. Coutinho roulant dans sa Mercedes Benz, Niklas Süle se présentant pour se réadapter dans sa Ferrari – nous allons devoir l’ajouter au “gang bling-bling” après tout – Robert Lewandowski dans sa Porsche.

Oh, eh bien, en fait, ajoute Bild, Porsche fait techniquement partie du groupe Volkswagen, tout comme Bentley (Lewy et Ivan Perisic conduisent également des Bentley), donc cela est autorisé.

Où étais-je? Oh, c’est vrai: l’indignation! Les joueurs du Bayern sont censés conduire leur Audi SQ7 au travail! Alors maintenant que Bild a publié sa grande histoire Bild + à ce sujet, je suppose qu’ils devront s’assurer qu’ils le font. Hasan Salihamidzic aurait mis en garde les joueurs contre l’utilisation des mauvaises voitures en janvier, mais personne n’a encore été condamné à une amende. Le montant menacé était de 50 000 €! Merci, Bild.

Ils prétendent même que les patrons étaient ennuyés que la voiture Boateng s’est écrasée sur l’autoroute il y a quelques jours était une Mercedes Benz – comme si Audi l’aurait préféré s’il perdait le contrôle et faisait s’écraser une de leurs voitures? Je trouve cela un peu difficile à croire. Quoi qu’il en soit, Audi n’a fait aucun commentaire.

Zirkzee défie les masses

Si quelqu’un essaie d’attraper un L sur fifa ou un dub sur COD, imma donne aux 4 premières personnes qui ajoutent mon psn une chance de jouer avec moi

Psn: the1ao-jz9

– Joshua Zirkzee (@JoshuaZirkzee) 3 avril 2020

C’est tellement cool. J’ai demandé à Joshua sur Twitter s’il partagerait avec nous comment ça s’est passé. Les doigts croisés, il me voit!

“Arjen!” Robben rejoint la cyber-formation de l’équipe

Robben est plus en forme que jamais – comme si vous vous attendiez à autre chose. Ravi de le voir.

Revivez les meilleurs moments de chaque match du Bayern en 2019/20 (Bundesliga.com)

De la journée 1 à la journée 25, Bundesliga.com a compilé chacun de ses rouleaux phares du Bayern Munich sur une seule page Web pour votre plus grand plaisir. Essayez de ne pas déchirer.

Signal-Iduna-Park transformé en centre de traitement des coronavirus (BVB.de)

Le Borussia Dortmund, en coopération avec KVWL, rénovera la tribune nord du Signal Iduna Park pour servir de centre de traitement aux patients suspects de COVID-19. pic.twitter.com/oJLBHcYi3J

– Borussia Dortmund (@BlackYellow) 3 avril 2020

L’UEFA met en garde la Belgique pour l’annulation de la saison (NYT)

L’UEFA n’est pas ravie que la Jupiler Pro League belge ait annoncé qu’elle avait décidé d’annuler sa saison et d’attribuer le championnat national à l’équipe en première place lors de la dernière journée de match, le Club de Bruges. Les Pays-Bas ont également fixé une date limite pour la fin de la saison en cours, le 3 août – après quoi ils passeront également à la prochaine saison.

L’UEFA a réagi en menaçant d’interdire la Belgique et les ligues qui suivent leur exemple de participation à la Ligue des champions l’année prochaine.

Le New York Times et d’autres publications ont reçu une lettre signée par l’UEFA et «deux puissants groupes de pression» représentant les meilleures ligues et clubs. Ils exhortent toutes les ligues à tout faire pour terminer la saison actuellement suspendue et menacent des sanctions pour ceux qui ne le font pas, comme la Belgique. La lettre disait:

Toute décision d’abandonner les compétitions nationales est, à ce stade, prématurée et non justifiée. Étant donné que la participation aux compétitions interclubs de l’UEFA est déterminée par le résultat sportif obtenu à l’issue d’une compétition nationale complète, une résiliation prématurée jetterait des doutes quant au respect de cette condition.

Cela pourrait potentiellement signifier l’exclusion des compétitions de la Ligue des champions et de la Ligue Europa, qui sont organisées par l’UEFA. Les 55 fédérations de football de l’UEFA ont toutes reçu la lettre. Le temps dira combien d’entre eux suivent ses conseils.

Ventilateur isolé recrée le stade dans Minecraft