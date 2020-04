Daily Schmankerl: Le Bayern Munich intéressé par Sörloth de Crystal Palace, Football Leaks Rui Pinto libéré de prison

Le Bayern Munich poursuit Alexander Sörloth, le prochain grand attaquant norvégien? (TZ)

Après avoir échoué à impressionner au Crystal Palace, Alexander Sörloth a illuminé le turc Süper Lig, marquant 25 buts pour Trabzonspor et fournissant 7 autres passes décisives. Ces chiffres ont suscité de l’intérêt à travers l’Europe. En plus de l’AC Milan et du Real Madrid, le Bayern Munich serait également intéressé.

Sörloth a été interrogé sur les rumeurs de transfert et a admis qu’il était flatté d’être lié à des clubs de premier plan. Après avoir admis qu’il serait heureux de jouer pour le Real Madrid, il a déclaré:

Cela vaut également pour le Bayern. Le fait qu’ils me comparent à Lewandowski est un honneur pour moi. Mais d’abord Trabzon doit être convaincu. Parce que je suis dans un club qui me valorise et me respecte, et que je valorise et respecte beaucoup à mon tour.

Le Bayern n’a jusqu’à présent pas signé de sauvegarde officielle pour Robert Lewandowski, en s’appuyant plutôt sur Serge Gnabry, qui peut jouer à l’attaquant, avec les jeunes Joshua Zirkzee et Fiete Arp également disponibles.

Le prochain bras droit de Hansi Flick? Rencontrez Danny Röhl (SPORT1)

SPORT1 a présenté le profil de Danny Röhl, 30 ans, l’un des entraîneurs adjoints de Hansi Flick. Röhl a mis fin à sa carrière de joueur en 2010 après une blessure au LCA, devenant entraîneur du RB Leipzig U16 cette année-là. Quatre ans plus tard, il est passé chez les pros, spécialisé dans l’analyse et travaillant sous une succession d’entraîneurs de premier plan.

Il suit Ralph Hasenhüttl en Angleterre, rejoignant Southampton en 2018, où il a été assistant de l’Autrichien. Niko Kovac l’a amené au Bayern l’année dernière, avec la bénédiction de Hansi Flick, et il y est resté.

Röhl a déclaré à SPORT1: “Cela signifie beaucoup pour moi de pouvoir travailler pour un club européen aussi performant et de le soutenir avec mes capacités et mon expérience.”

Röhl s’est d’abord spécialisé dans l’analyse vidéo au Bayern, mais a rapidement gagné le respect des joueurs. SPORT1 raconte que des joueurs comme Thiago et Robert Lewandowski le consultent personnellement avec des questions concernant l’analyse des matchs et les tactiques.

Le club réfléchit apparemment à la promotion de Röhl déjà au premier assistant de Flick. Le contrat actuel de Röhl expire en 2021, mais il est susceptible de recevoir une prolongation le gardant aux côtés de Flick jusqu’en 2023.

Football Leaks ’Rui Pinto libéré de prison (Spiegel)

Si vous ne savez pas qui est Rui Pinto, vous devriez: il est l’homme derrière les révélations de Football Leaks qui ont secoué le monde du football il y a plus d’un an. Après plus d’un an dans une prison portugaise, dont la moitié en isolement cellulaire, Pinto a été étonnamment remis en résidence surveillée après avoir apparemment conclu un accord avec les procureurs portugais.

Pinto avait proposé de coopérer avec les autorités depuis un certain temps et, enfin, de hauts fonctionnaires du ministère de la Justice du Portugal ont changé de position. Spiegel spécule que deux cas importants ont changé d’avis des autorités sur Pinto: l’un est l’enquête sur le scandale entourant la femme la plus riche d’Afrique, Isabel dos Santos, la fille de l’ancien président de l’Angola. Dos Santos fait face à des accusations de corruption et pourrait perdre le moût de ses milliards accumulés.

L’autre cas, Pinto pourrait collaborer dans le cadre d’une enquête sur plusieurs clubs de football portugais qui font l’objet d’une enquête pour fraude fiscale et blanchiment d’argent. L’agent de Cristiano Ronaldo Jorge Mendes et son avocat Carlos Osório font partie des personnes faisant l’objet d’une enquête.

Si Pinto collabore désormais avec les autorités, en leur divulguant ses données cryptées, d’autres révélations sur le monde du football pourraient être révélées.

Est-ce que Longueur des cheveux de Gnabry (reddit)

Un utilisateur de reddit passant par la poignée «braidcuck» a abordé une question importante concernant l’offensive du Bayern: Serge Gnabry est-il plus performant avec ou sans afro? Apparemment, «une poignée de fans du Bayern» étaient pros, arguant que Gnabry réussit mieux avec un afro. À la fin d’une analyse statistique des jeux de Gnabry pour le Bayern, braidcuck a confirmé l’impression de ce test oculaire, mais a contesté sa signification statistique. Je poste la conclusion dans son intégralité:

CONCLUSION

Il a joué un total de 77 matchs de compétition pour le Bayern en 2 saisons jusqu’à présent.

Il a un 0.7 G + A / jeu en général.

Sans Afro, il a un 0.62 G + A / jeu.

AVEC un Afro, il a un 0.8 G + A / jeu.

Un test t d’échantillons indépendants sur ces données révèle une valeur F de 2,442 et un niveau de signification de p = 0,399. Ainsi, la longueur des cheveux de Gnabry ne NE PAS affecter ses performances, malgré les moyennes avec et sans Afro indiquant le contraire au début.

CONCLUSION FINALE:

Les statistiques ne signifient pas de la merde, Gnabry ne devrait jamais se couper les cheveux.

Mot.

Le FC Barcelone en ébullition alors que six dirigeants démissionnent (ESPN)

Six membres du conseil d’administration ont démissionné jeudi au FC Barcelone pour protester contre la gestion du président du club Josep Maria Bartomeu. Bartomeu est proche de la fin de deux mandats en tant que président du club et a jusqu’à présent rejeté les appels à passer à l’élection d’un successeur, prévu pour 2021.

ESPN rapporte que Bartomeu lui-même avait demandé à quatre des personnes en question de démissionner. Bartomeu ne veut apparemment que «des gens en qui il peut avoir confiance» pour sa dernière année à la présidence.

Quoi qu’il en soit, les choses ne sont guère gaies en coulisses. ESPN écrit,

Une source a déclaré mercredi à ESPN que la vie dans les coulisses du camp Nou est comme le feuilleton télévisé “Game of Thrones”, expliquant que tout le monde se bat pour se positionner avant les élections présidentielles de l’été prochain.

Pour ma part, je suis reconnaissant au Bayern Munich de prendre tant de peine pour maintenir un front office uni et responsable.

La Biélorussie est la seule ligue européenne qui joue encore. Le spectacle a continué mais sans fans. Cependant, tous ces sièges vides semblent si seuls. Dynomo Brest a trouvé une nouvelle façon d’animer l’atmosphère.

La partie biélorusse @dynamobrest, qui joue toujours pendant la pandémie de coronavirus, tente de renforcer l’atmosphère à l’intérieur de son stade en utilisant des ventilateurs découpés.

Les supporters peuvent acheter des billets virtuels en ligne et en retour, leurs visages sont mis sur des mannequins. pic.twitter.com/svjna14F4b

– ESPN FC (@ESPNFC) 9 avril 2020

