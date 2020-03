Daily Schmankerl: le Bayern Munich lié à une autre star canadienne, plus de drames sur Leroy Sane et beaucoup de nouvelles sur les transferts en général

Le Bayern Munich pourrait être intéressé par le jeune canadien Jonathan David (Forbes)

Selon Manuel Veth (écrit pour Forbes), le Bayern Munich fait partie des destinations potentielles de Gand et de l’attaquant du Canada NT Jonathan David. David est le deuxième joueur canadien le mieux classé au monde en ce moment, juste derrière Alphonso Davies, du Bayern, et il l’éclaire en Belgique et en UEFA Europa League.

Apparemment, l’attaquant semble favoriser une transition vers la Bundesliga.

Re Jonathan David aux rumeurs #Arsenal. #AFC est intéressé mais l’attaquant semble favoriser une transition vers la #Bundesliga. Je connais au moins un club qui veut éviter un deuxième «cas Haaland».

– Manuel Veth (@ManuelVeth) 5 mars 2020

Selon le rapport, Gent a refusé des offres allant jusqu’à 25 millions d’euros pour l’attaquant. L’agent de David a déjà confirmé que son client aimerait passer à un plus grand défi, avec des clubs de Premier League et de Bundesliga intéressés.

La question est – quels clubs? Bien que le Bayern ne soit pas nommé dans le rapport, le tweet de suivi de Veth concernant la «situation de Haaland» implique l’intérêt du Bayern ou de Leipzig, tous deux liés à Haaland avant de choisir le Borussia Dortmund.

Hasan Salihamidzic pourrait-il être intéressé à amener encore plus de Nord-Américains au club? Peut-être, compte tenu du succès de Davies, le projet pour animaux de compagnie de Brazzo. Cependant, le tweet de Veth pourrait également être une référence au RB Leipzig, qui risque également de perdre Timo Werner cet été et pourrait avoir une place de choix à gagner. En comparaison, avec Robert Lewandowski toujours éclairé pour le moment, les Bavarois n’ont pas immédiatement besoin d’un attaquant – mais un accord de prêt de type Gnabry pourrait être sur les cartes.

Dans tous les cas, ce ne sont que des spéculations – c’est pourquoi c’est le matériau parfait pour le Schmankerl! Les rumeurs de transfert graves obtiennent leur propre article.

Plus de drame de Leroy Sane que nous ne pouvions tout simplement pas être dérangés d’écrire (Daily Telegraph)

Selon Mike McGrath du Daily Telegraph, Leroy Sane reconsidère à nouveau ses options, le Bayern n’ayant pas encore finalisé ses plans pour l’été. Cela pourrait avoir quelque chose à voir avec les agents de commutation Sane, puis cette nouvelle agence se faire attaquer par les autorités espagnoles pour blanchiment d’argent, mais peu importe. Le rapport, derrière un mur payant, affirme que le joueur pourrait prolonger son contrat et rester à Manchester City.

Bâillement, nous l’avons entendu un million de fois auparavant, c’est honnêtement un peu ennuyeux à ce stade. Journos, trouvez quelque chose de nouveau.

Selon MEN (ouais, c’est leur acronyme), le Bayern Munich et l’Ajax font partie des clubs qui rivaliseront avec Manchester City pour la signature du jeune Aston Villa Jaden Philogene-Bidace. Le joueur de 17 ans a un contrat qui expire la saison prochaine, c’est probablement pourquoi il est soudainement lié à des élites européennes comme le Bayern et l’Ajax.

Bien sûr, jusqu’à ce que nous obtenions une meilleure source, nous pouvons supposer que ce n’est qu’un autre cas d’un agent de football faisant glisser le nom du Bayern dans l’image pour susciter l’intérêt de son client. Bien que le club soit à la recherche de jeunes ailiers en ce moment, il est peu probable que ces rapports contiennent quoi que ce soit pour le moment.

Bien sûr, c’est par Sport, donc il est peu probable que ce soit vrai, mais Philippe Coutinho a été lié à un retour à Liverpool cet été. Le Brésilien, actuellement prêté au Bayern par Barcelone, a une clause d’achat massive de 120 millions d’euros dans son contrat que les Bavarois ne déclencheront probablement pas. Compte tenu des circonstances, les spéculations sur sa prochaine destination ont été la norme.

Selon le rapport, Liverpool garde un œil sur le Brésilien, qui a quitté le club pour un prix stupéfiant à l’hiver 2018. Coutinho se retrouve mal adapté au Bayern et à Barcelone, donc un retour au club qui lui a fait autant de succès en la première place semble être une excellente idée – jusqu’à ce que vous réalisiez que l’équipe de Liverpool qu’il a quittée est une bête différente de celle qui écrase actuellement la Premier League en une fine poudre.

Il ne serait pas un starter immédiat sous Jurgen Klopp s’il revenait – et à 27 ans (bientôt 28 ans), Coutinho veut probablement aller quelque part où il peut obtenir un temps de jeu important. Des équipes comme Chelsea, la Juventus et Tottenham Hotspur seraient des destinations plus appropriées, mais elles n’ont pas été liées parce que les écrivains tabloïdes ne sont pas assez créatifs. C’est dommage.

Plus de contenu sain de Leipzig (sarcasme)

Un autre groupe éminent de Rasenballsport Leipzig, LE United, aurait agressé physiquement des membres des Red Aces en 2017, apparemment pour avoir porté des chemises de bienvenue aux réfugiés.

Ici, leurs membres posent à côté de l’ancien Zentralstadion de Leipzig, où joue Rasenballsport Leipzig. pic.twitter.com/Hk591CPEGG

– Felix Tamsut (@ftamsut) 6 mars 2020

Pensées?