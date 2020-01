Daily Schmankerl: le Bayern Munich s’intéresse à Alvaro Odriozola du Real Madrid comme alternative à Hakimi

Vous avez probablement vu que le Bayern Munich s’intéresse à Achraf Hakimi du Real Madrid, actuellement prêté au Borussia Dortmund. De toute évidence, si le Real concrétise sa prétendue intention de mettre Hakimi dans son équipe la saison prochaine, il ne peut pas venir à Munich.

Sky Sport a appris que le Bayern surveille également l’homme derrière Hakimi, Alvaro Odriozola, 24 ans. Odriozola est dans sa deuxième année avec le Real Madrid, mais il a à peine joué cette saison. En tant que deuxième choix derrière Dani Carvajal, Odriozola a inscrit un but et neuf passes en 1856 minutes la saison dernière, jouant essentiellement lorsque Carvajal a été blessé. Mais les sélections ont été minces jusqu’à présent cette saison, car Carvajal jouit d’une excellente santé.

Si Hakimi retourne au Real, ils laisseraient probablement Odriozola partir. La question est alors de savoir si le Bayern le jugerait suffisamment bon.

Le gardien de but de Chelsea, Kepa Arrizabalaga, une responsabilité majeure (Sky Sports)

Chelsea, l’adversaire du Bayern en Ligue des champions, a une faiblesse majeure dans l’un des pires endroits possibles: son gardien de départ Kepa Arrizabalaga. Un article très intéressant d’Adam Bate de Sky Sports a exploré les failles potentielles de son jeu avec le fondateur de Goalkeeping Intelligence et ancien gardien professionnel Richard Lee.

Kepa Arrizabalaga. Certains fans de Chelsea semblent le juger très bien, mais près de 18 mois après être devenu le gardien de but le plus cher du monde, les statistiques sont inquiétantes et les défauts techniques demeurent. Un aperçu intéressant ici du peuple de @GKIntelligence https://t.co/qcaYJS3bhU

– Adam Bate (@ghostgoal) 20 janvier 2020

De l’avis de Lee, la technique d’Arrizabalaga souffre d’un défaut majeur. Examinant un en-tête qu’il a concédé à Isaac Hayden de Newcastle à la quatrième minute du temps d’arrêt, Lee a déclaré:

Si vous regardez au moment où la tête est faite, ses mains sont juste légèrement rentrées à l’intérieur. Cela signifie simplement qu’il est plus difficile de bien coordonner les choses. Vous devez avoir des mains si rapides pour les placer dans la position où ils doivent être.

Lee a déclaré avoir remarqué cette habitude lors du premier match d’Arrizabalaga pour Chelsea en 2018: «Sa décision de balancer ses bras derrière son dos, apparemment dans un effort pour prendre de l’élan, lui a coûté un temps précieux lorsqu’il a tenté de garder le tir bas d’Henrikh Mkhitaryan pour Arsenal. “

GK Intelligence a conclu qu’Arrizabalaga se débat avec des en-têtes individuels et à courte portée. Les chiffres confirment leur impression. Son pourcentage de sauvegarde dans la surface est le pire de la Premier League (seulement 51% – le deuxième pire est de 57,9%!), Et son nombre de “buts empêchés” (une sorte d’image miroir de la xG des tirs contre lui) est – 7.79, également le pire de l’EPL. En d’autres termes, il a concédé environ huit buts de plus que prévu par xG.

C’est une très bonne nouvelle pour le Bayern Munich, dont les joueurs réussissent à créer plusieurs tirs dans la surface à bout portant. Si les combats d’Arrizabalaga continuent, cependant, l’entraîneur Frank Lampard pourrait hypothétiquement placer le gardien de but le plus cher du monde – Chelsea a payé un record de 80 € à l’Athletic Bilbao pour lui en 2018.

Phonzie se fait huiler à Edmonton

Le FC Bayern II bat le Türkgücü München en match amical 3-1

Un arbitre de Bundesliga propose de limiter le VAR aux défis des entraîneurs

Que pensez-vous de la suggestion? Les opinions de BFW étaient partagées dans les coulisses. Personnellement, je pense que la Bundesliga a largement maîtrisé le VAR, bien qu’il ne soit pas (et ne sera jamais) parfait.

Vincent Kompany discute avec les fans d’Anderlecht

Personne ne passera: la folie des pénalités de la Turquie



La folie dans le deuxième niveau turc

Ersin Aydin, gardien de l’Usakspor, sauve un stylo de 90e minute

Mais il a réservé pour sortir de sa ligne

Stylo repris … sauvé!

Il est de nouveau réservé pour avoir quitté sa ligne! Envoyé!

Le défenseur Levent Aktug va dans le but …

Enregistré encore une fois! pic.twitter.com/GAWQLSFiGU

– Objectif (@goal) 20 janvier 2020