Daily Schmankerl: le Bayern Munich s’intéresse également à Jadon Sancho, aux montées en flèche de Davies, au Bayern un favori pour Upamecano, et plus encore!

L’ailier de Dortmund Jadon Sancho a connu une saison incroyable, avec douze buts et treize passes décisives jusqu’à présent en Bundesliga. Cela a incité certains des meilleurs clubs européens comme Manchester City et Liverpool à s’intéresser à lui. Maintenant, il est dit que le Bayern et Barcelone ont rejoint la course pour la jeune star.

Un déménagement en Bavière semble cependant peu probable, étant donné l’extrême réticence de Dortmund à vendre au Bayern et les 120 millions d’euros potentiels que Sancho commanderait.

Les exploits d’Alphonso Davies ne sont pas passés inaperçus chez Transfermarkt. Davies a été le grand gagnant d’un sondage auprès de nouveaux venus en Bundesliga comme Edmond Tapsoba de Bayer Leverkusen et Erling Haaland de BVB. L’utilisateur de Transfermarkt, Soyen, écrit:

Davies a poursuivi son développement rapide au cours des dernières semaines. Alors que ses premiers matchs peuvent résulter d’une situation de personnel tendue, il est devenu l’un des joueurs influents de Munich. Son paquet de vitesse et de force énormes dans les duels, couplé avec les qualités offensives d’un ailier, est également rare vu internationalement.

La valeur de transfert de Davies est passée de 25 millions d’euros à 40 millions d’euros sur Transfermarkt, où il est désormais classé septième parmi les dix arrières gauche les plus précieux au monde. Devant lui: Jordi Alba, Alex Sandro, José Gayà, Ben Chilwell, David Alaba et Andrew Robertson.

Pas mal pour un enfant qui n’est même pas vraiment un arrière gauche – ou du moins pas!

Grand, blond et dans un monde difficile – ou il le sera dimanche, quand il lui appartiendra d’empêcher Robert Lewandowski de marquer contre le FC Köln, actuellement à la 13e place: Sebastiaan Bornauw est un défenseur central belge de 20 ans qui affrontera à nouveau Lewandowski dimanche. Il a parlé franchement de l’attaquant:

Je pense que c’est le meilleur attaquant contre lequel j’ai joué jusqu’à présent. Lewandowski est imprévisible. Parfois, il court simplement quelque part et vous oubliez qu’il se tient derrière vous. Puis il apparaît soudainement et convertit une chance pour un but.

Alors, comment arrêtez-vous Lewy? Bornauw a dit:

Nous devons restreindre les espaces, rester compacts et nous mettre au travail de manière agressive. Contre le Bayern et Lewandowski, vous devez simplement être intelligent – alors nous verrons ce qui se passera.

Bonne chance avec ça, Sebastiaan. Ce sera un match passionnant!

Des prétendants de Tolisso font la queue si le Bayern autorise sa sortie cet été (Daily Mail)

Suite à l’échec de son prêt à Manchester United cet hiver, Corentin Tolisso sera à nouveau recherché cet été. Le contrat du Français court jusqu’en 2020, mais le Bayern serait ouvert à son départ, peut-être pour faire de la place à Kai Havertz.

Selon le Daily Mail, les clubs de Premier League Manchester United et Arsenal rivaliseront pour ses services s’il est disponible. La Juventus, Napoli et l’Atletico Madrid ont également été liés à lui.

Au crédit de Tolisso, il n’a créé aucun drame en raison de son manque de temps de jeu cette saison dans un milieu de terrain bondé. Il aurait accepté les circonstances et est prêt à travailler pour gagner sa place pour le temps de jeu.

Un membre de l’entourage de Corentin Tolisso a expliqué à @le_Parisien la situation du joueur: “Il n’est pas du tout à terre et fait face à la situation. Il sait qu’il joue pour un grand club où il y a une grande compétition. Il attend sa chance et travaille dur dans l’espoir de changer la hiérarchie “pic.twitter.com/Oqor1co2eL

– Bayern & Allemagne (@iMiaSanMia) 13 février 2020

Le Bayern et Barcelone les favoris de Dayot Upamecano (talkSPORT)

La nouvelle que RB Leipzig CB Upamecano a une clause de libération de 60 millions d’euros dans son contrat, a récemment été mise à l’honneur. Et, l’intérêt de longue date apparent du Bayern pour le joueur, sans doute en raison de performances comme celle qu’il a affichée contre le Bayern, a conduit beaucoup de gens à croire que les Bavarois signeront le joueur cet été.

L’expert du football européen, Kevin Hatchard, a récemment déclaré que “le Bayern est très intéressé, il aimerait le signer”. Je pense qu’en été pour sa signature. »Eh bien, nous savons tous combien Brazzo aime les clauses de libération, j’espère qu’il pourra sécuriser celle-ci.

L’analyse vidéo de la pièce de Muller est assez bonne et montre comment il exploite l’espace. Vaut le détour. En outre, l’article d’accompagnement fait un bon travail pour souligner pourquoi Muller est si sous-estimé.