Daily Schmankerl: le Bayern Munich vise le talent de Kiel pour remplacer Kwasi Wriedt, Davies fait le Müller, Robben fait Robben, et plus encore!

Le Bayern Munich poursuit Lion Lauberbach de Kiel pour remplacer Kwasi Wriedt (Bild)

L’attaquant de longue date du Bayern II, Kwasi Wriedt, quittera probablement le club à la fin de la saison. Il a des offres des Pays-Bas et du championnat anglais. Joshua Zirkzee, bien sûr, vole haut tandis que Fiete Arp n’a pas encore fait impression en raison de ses blessures malheureuses. Il peut sortir en prêt pour voir plus de temps de jeu.

Pendant ce temps, le Bayern vise un attaquant prometteur qui joue actuellement pour Holstein Kiel: Lion Lauberbach, 21 ans.

Selon Bild, Lauberbach a joué dans l’ombre de l’attaquant national U21 Janni Serra, mais les éclaireurs du Bayern aiment ce qu’ils voient: il est décrit comme «techniquement bon, physiquement robuste et très rapide malgré sa taille».

Le Bayern aurait souhaité l’acquérir en prêt avec une option d’achat ou en été pour un montant de 1,5 à 2 millions d’euros. Sport1 ajoute que Lauberbach aimerait transférer immédiatement cet hiver, mais Kiel ne veut pas le laisser partir.

BILD berichtete zuerst über Interesse c. #FCBayern II et #Lauberbach. Problème: Spieler würde Schritt im Winter gern machen, Kiel stellt sich quer. Gab auch schon Kontakt zw. S. Hoeneß & Spieler. Lauberbach wird in Aussicht gestellt, vereinzelt b.d. Profis mitzutrainieren. @ SPORT1 pic.twitter.com/XLKtvsk0wg

– Florian Plettenberg (@Plettigoal) 23 janvier 2020

