Daily Schmankerl: le Bayern offrira de l’argent à Alaba + pour Sané, Chelsea intéressé par Neuer, le défenseur de la Lazio au radar du Bayern, Lewy dans le but, et plus encore!

Man City vend Sané pour Alaba plus 50 £ (The Sun)

Voici une histoire exclusive de Sun! Maintenant, je dis généralement que les meilleures exclusivités sont celles que vous inventez, mais celle publiée par The Sun est presque aussi bonne. Ils arrivent forts avec un enfer de lede:

MANCHESTER CITY devrait offrir cet été à David Alaba le poids de Leroy Sane by Bayern Munich.

Mon Dieu, j’adore quand je suis «prêt à tout»! Quoi qu’il en soit, ils régurgitent le Bayern intéressé par Sané, etc. etc., et voici le nœud de l’article:

Et le club allemand serait heureux d’offrir environ 50 millions de livres en espèces ET le défenseur dans le cadre d’un accord.

Sensationnel. C’est assez sauvage. Le Soleil semble déduire ce nombre du fait qu’une “source Etihad” (non, ce n’est pas un film de James Bond) dit que Sané “n’est pas à vendre”, avant d’ajouter: “Nous nous en tenons à notre évaluation sur Leroy. Il faudrait que ce soit une offre énorme pour même envisager un déménagement. »

Par conséquent, si Sané coûte 130 € ou environ, un Alaba ne suffit tout simplement pas. Transfermarkt évalue sa valeur à 65,6 millions d’euros, donc un Alaba plus 50 millions de livres sterling (actuellement = 55,3 millions d’euros) s’élèverait à environ 120 millions d’euros. Une affaire à coup sûr …

Lorsque l’agent de Manuel Neuer a été repéré dans la Säbener Strasse, il est apparu que le Bayern Munich n’avait toujours pas progressé sur la seule prolongation de contrat que le front office souhaitait accélérer. Maintenant, Bild affirme qu ‘«il semble actuellement très douteux que Neuer et le Bayern puissent parvenir à un accord dans les négociations sur un nouveau contrat». Selon Bild, «Neuer demande un long contrat; le paquet total, cependant, semble beaucoup trop grand pour le Bayern. »

Bild explore où Neuer pourrait hypothétiquement transférer, s’il devait quitter le Bayern. La bonne nouvelle est qu’aucun des meilleurs clubs des quatre autres ligues majeures (Premier League, La Liga, Ligue 1 et Serie A) n’a besoin d’un gardien. Le seul vrai candidat est le concurrent du Bayern en Ligue des champions cette saison: le FC Chelsea.

Chelsea a évidemment un sérieux problème à résoudre, car l’entraîneur Frank Lampard a établi un record avec leur signature Kepa Arrizabalaga. Bild dit qu’ils ont des informations selon lesquelles Chelsea est très intéressé par Neuer.

Chelsea était en quatrième place en Premier League lorsque la saison a été suspendue, mais ils n’ont que trois points d’avance sur Manchester United (48 contre 45) en cinquième place, et cinq points d’avance sur les sixième et septième places. Il est douteux que Chelsea puisse être attrayante pour Neuer s’ils se retiraient de la compétition pour la Ligue des champions la saison prochaine.

Oh, et au cas où vous l’auriez manqué, quelqu’un a sérieusement écrit que le Bayern est “désespéré” pour amener Marc-André ter Stegen à Munich. Ouais.

Le Bayern Munich dépiste Ruiz Felipe (La Lazio siamo noi)

Dans un rapport sur le Ruiz Felipe de la Lazio, la publication axée sur la Lazio note que le Bayern Munich a rejoint le FC Barcelone pour considérer Ruiz Felipe comme une signature potentielle cet été. Felipe renforcerait le “talon d’Achille” du Bayern, comme ils disent. Il correspond au profil des joueurs que le Bayern vise: “des joueurs jeunes et talentueux qui peuvent garantir la continuité technique du club dans le temps”.

Le Bayern a un intérêt certain, mais n’a pas encore entamé de négociations. La Lazio pourrait tenter de prolonger le contrat de Felipe. Son accord actuel expire en 2022.

. rapporte que la FIFA prévoit de prolonger «les contrats actuels pour les joueurs et les entraîneurs … jusqu’à la fin des saisons de football nationales retardées. . ajoute:

Le document confidentiel, vu par ., recommande également de permettre le changement des fenêtres de transfert en fonction des nouvelles dates de la saison et exhorte les clubs et les joueurs à travailler ensemble pour trouver des solutions aux paiements de salaires pendant les arrêts.

Le document devrait être discuté par les membres du Groupe de travail de la FIFA jeudi prochain. La FIFA n’a pas encore pris de décision sur ces questions.

Si la FIFA donne suite au plan, cela donnera au Bayern Munich plus de temps pour régler les négociations contractuelles en cours. Cela ajouterait également une touche aux pourparlers avec Neuer mentionnés ci-dessus.

Basti participe à la cyber-formation du Bayern

Wie in guten alten Zeiten mal wieder mit den Jungs vom @FCBayern trainiert, dank Cyber-Training. Danke fürs Mitmachen, qui est le prochain?

Comme au bon vieux temps, j’ai fait une session de formation avec les garçons de @FCBayern, grâce à la cyber-formation. Merci de m’avoir invité, qui est le prochain? pic.twitter.com/2h3mvsJSLe

– Basti Schweinsteiger (@BSchweinsteiger) 26 mars 2020

Lewandowski passe au but

Schi- Schi- Schiedsrichter! Davies apprend l’allemand

Sven a un jeu

Hennes père de deux enfants!

#effzeh fans, comme vous le savez tous, Hennes est devenu le père de deux enfants incroyablement doux au zoo de Köln

Cependant … les deux doivent encore être nommés! Avez vous des suggestions? pic.twitter.com/TtpxDK1pta

– 1. FC Cologne (@fckoeln_en) 26 mars 2020

Le Barca impose une réduction de salaire à l’équipe et à l’ensemble du personnel (ESPN)

Le Bayern Munich – joueurs, comité exécutif et conseil de surveillance – a rapidement pris la décision de procéder à une baisse de salaire de 20% pour couvrir les 1 000 employés du club. Les choses ne sont pas si tranquilles dans cet autre FCB.

Le FC Barcelone a annoncé que les salaires de tout son personnel, y compris des joueurs, seront réduits alors que le club tente de surmonter les difficultés financières causées par la soudaine évaporation des revenus.

Après avoir échoué à parvenir à un accord avec leurs joueurs, le club a annoncé qu’il recourrait à une disposition de la législation du travail espagnole pour imposer une réduction de salaire aux joueurs après avoir rejeté la proposition initiale du club. ESPN écrit,

Le Barça espérait que les joueurs accepteraient de réduire les salaires sans avoir à revenir à la législation du travail. Les pourparlers entre les capitaines de la première équipe et le conseil d’administration n’ont toutefois pas abouti à un accord, des sources ayant déclaré à ESPN que les joueurs avaient rejeté une proposition qui leur aurait fait perdre 70% de leur salaire.

Les joueurs seraient prêts à opter pour une réduction moins drastique, et il y a encore de l’espoir que le Barça parvienne à un accord avec eux.

Quelques passes de gardien de but pour votre plaisir visuel (Michael Bolvin)

Michael est un junior de Düsseldorf qui joue pour le Queens College de New York.

Abdelhak Nouri se réveille après deux ans dans le coma!

Après 2 ans, 8 mois et 19 jours, Abdelhak Nouri s’est réveillé d’un coma.

Il peut maintenant manger et s’asseoir dans un fauteuil roulant.

Le milieu de terrain de l’Ajax s’est effondré lors d’un match contre le Werder Brême le 8 juillet 2017.

De si bonnes nouvelles pour entendre pic.twitter.com/A3SnzqfFLI

– talkSPORT (@talkSPORT) 26 mars 2020