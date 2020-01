Daily Schmankerl: le Bayern poursuit le talent de l’Ajax, Neuer fait l’éloge de Davies, l’extension de trois talents U19, l’observation de Kovac et plus encore!

Le FC Bayern veut prêter Nicolas Kühn à l’Ajax (Sport1)

Le Bayern Munich vise un jeune joueur allemand très talentueux qui joue actuellement pour l’Ajax Amsterdam II. Nicolas Kühn a la distinction de remporter la médaille d’or Fritz-Walter 2019 en tant que meilleur joueur U19 d’Allemagne. Pour le contexte, Kai Havertz a été le vainqueur en 2018.

Kühn a 20 ans et est arrivé à Ajax en 2018 depuis RB Leipzig. Le Bayern veut le prêter jusqu’à l’été. Kühn veut acquérir de l’expérience en jouant contre la compétition professionnelle dans la 3.Liga avec le Bayern II. Son contrat à l’Ajax expire en 2021, il pourrait donc se positionner pour un nouveau contrat s’il se montrait à la hauteur.

Par coïncidence, l’entraîneur du Bayern II, Sebastian Hoeness, a formé Kühn au RB Leipzig.

Manuel Neuer a déclaré aux médias à quel point il était impressionné par Alphonso Davies. Avant de quitter le camp d’entraînement du Bayern au Qatar, il a déclaré:

Phonzie connaît une excellente saison à l’arrière gauche. Il offre des capacités, ainsi que l’agression en attaque. C’est important pour notre jeu. Cela nous permet d’être plus solides au milieu. Rien ne le met en phase, et il joue avec une grande liberté. J’espère que ça continue.

Selon Neuer, Davies a non seulement prospéré sur le terrain, mais s’est également intégré à sa famille du Bayern:

Il jouait déjà bien aux États-Unis, mais il s’intègre très bien dans l’équipe. C’est un gars très positif qui s’approche des autres joueurs. Il a été facile de le connaître, mais il ne m’a pas seulement impressionné.

Le Bayern étend son trio de joueurs U19 (FCBayern.com)

Le Bayern a prolongé les contrats de trois jeunes joueurs prometteurs sur U19 de Martin Demichelis: le défenseur Jamie Lawrence (17), le milieu de terrain Moritz Mosandl (17), et l’arrière gauche David Herold (16) ont tous signé des prolongations jusqu’à la fin du mois de juin 2022.

Le directeur du FC Bayern Campus, Jochen Sauer, a déclaré:

Jamie, Moritz et David sont trois jeunes joueurs très talentueux. Nous sommes convaincus de leur potentiel de développement et sommes heureux qu’ils souhaitent franchir les prochaines étapes avec le FC Bayern.

Mosandl et Herold en sont à leur quatrième saison avec le Bayern, Lawrence à sa troisième.

Niko Kovac champion du monde de football sur neige avec Global United (Bild)

Lors de sa première apparition publique depuis son départ du Bayern Munich, Niko Kovac et son frère Robert ont connu le succès au football avec le Global United FC All Stars de Fredi Bobic, une équipe d’anciens joueurs professionnels qui œuvre pour sensibiliser à la durabilité et à la lutte contre le changement climatique.

Jouant aux côtés de Zé Roberto, Mladen Petric et Fernando Morientes, les Kovacs ont battu la Hollande 4-2 à Arosa en Suisse. Kovac a ensuite déclaré: «Fredi Bobic m’en avait parlé. Un grand tournoi avec une toile de fond fantastique. Nous reviendrons.”

L’ancien entraîneur et co-organisateur de Düsseldorf Lutz Pfannenstiel vient depuis dix ans. Il a dit à Bild: «C’est comme une réunion de classe. Notre équipe Global United est engagée pour la durabilité et tous les ex-pros sont prêts pour quelque chose comme ça. »

Le défenseur des SJ Quakes fait un tir épique dans l’arène des Warriors

Le Golden State Warriors Steph Curry coule régulièrement à 3 mètres du tunnel, mais il s’agit d’un tir sur le terrain des Warriors même selon ses critères

Totti n’a aucun regret …

Assitalia!

Découvrez les dernières œuvres de podcast bavarois