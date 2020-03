Daily Schmankerl: Le Bayern recrute l’attaquant norvégien, Sarrebruck fait l’histoire du DFB-Pokal, le virus Corona affecte le football allemand et PLUS!

Les attaquants norvégiens sont à la mode depuis qu’Erling Haaland a époustouflé tout le monde au RB Salzburg, puis a recommencé lors de ses premiers matchs avec le Borussia Dortmund. Selon un nouveau rapport de Fotospor via Turkish Football, le BVB et le Bayern Munich surveillent Sorloth.

Dortmund considère Sorloth comme un remplaçant potentiel pour Haaland si ce dernier déménage au Real Madrid le plus tôt possible, tandis que le Bayern est intéressé par le potentiel de Sorloth pour remplacer Robert Lewandowski. Les Bavarois auraient contacté son coéquipier de Sorloth, José Sosa, qui a joué pour le Bayern de 2007 à 2010 pour plus d’informations à son sujet.

Sorloth joue actuellement pour Trabzonspor grâce à un prêt de deux ans du club de Premier League Crystal Palace. Palace l’a acheté à la ligue norvégienne pour 9 millions de livres sterling en 2018, mais il a floppé en Premier League et a été prêté à Gand pour une demi-saison. Il a rejoint Trabzonspor cette saison et Palace n’a pas le droit de le rappeler.

Manchester United s’intéresse également à Sorloth et a envoyé des éclaireurs le surveiller.

Sarrebruck fait l’histoire de DFB-Pokal!

Le virus Corona pourrait forcer le match Mönchengladbach-Dortmund à devenir un «jeu fantôme»

Après des entretiens avec le ministère de la Santé, le président de Gladbach, Ralf Königs, a confirmé que le jeu se jouerait. Mönchengladbach est très proche de l’épicentre allemand de Heinsberg. Ils ont demandé à tous les détenteurs de billets de Heinsberg de rester volontairement à l’écart et un match sans spectateurs n’est officiellement pas encore sur la table.

Rencontrez le cousin d’Erling Håland, Albert Tjåland

Rencontrez Albert Braut Tjåland, 16 ans. Il est le cousin de @ErlingHaaland. Samedi, Albert Braut Tjåland a fait ses débuts en équipe pour @Bryne_FK lors d’un match amical.

Et oui, il joue également comme attaquant. Il est grand. Et il marque des buts pour le plaisir!

: Svenn Olav Sele, Bryne FK.

– Football (@NORftbl) 2 mars 2020

Francesco Totti balling au parc

Point culminant comique du match d’hier:

Y a-t-il un entraîneur plus cool que Jurgen Klopp?

La réponse de Jurgen Klopp lorsqu’on lui a posé des questions sur le coronavirus est absolument classe. Cet homme parle tellement de sens, absolument parfait. pic.twitter.com/NlfxlNQ9Iu

– FutbolBible (@FutbolBible) 4 mars 2020

La crise des blessures de Chelsea s’aggrave, le milieu de terrain Mateo Kovacic s’est blessé hier contre Liverpool

Joueurs actuellement blessés:

❌ Pulisic

❌ Hudson-Odoi

❌ Loftus-Cheek

❌ Kante

❌ Abraham

❌ Christensen

Et maintenant Kovacic. Lampard se débrouille très bien avec ce qui est disponible. #CFC pic.twitter.com/fuTIjhwPpB

– CFC-Blues (@CFCBlues_com) 3 mars 2020

Le football se souvient de David Astori. Repose en paix Capitaine.