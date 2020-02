Daily Schmankerl: le Bayern refuse de confirmer son intérêt pour Leroy Sané, la déclaration de Jordan Torunarigha sur le racisme en Bundesliga, et plus encore!

Karl-Heinz Rummenigge ne confirme ni ne nie aucun intérêt pour Leroy Sané

Karl-Heinz Rummenigge rembourse l’indignation de Manchester City (et de Chelsea) à propos des commentaires sur les joueurs avec des non-commentaires de 24 carats:

#Rummenigge über @ LeroySane19-Poker: “Möchte nichts sagen über Spieler, die bei anderen Klubs unter Vertrag sind, und bei @ManCity keine Diskussion auslösen.” @ SPORT1: “Interesse ist aber noch da?”

„Möchte ich weder bestätigen, noch dementieren. Wir werden unseren Job machen. »

– Stefan Kumberger (@__Kumbi__) 6 février 2020

Rummenigge sur les transactions de Leroy Sané: «Je préfère ne rien dire sur les joueurs sous contrat avec d’autres clubs et susciter des discussions à Manchester City. Sport1: “Mais y a-t-il encore de l’intérêt?”

KHR: Je ne préfère ni confirmer ni infirmer. Nous ferons notre travail. »

Jordan Torunarigha dénonce les violences racistes qui lui ont été infligées à Gelsenkirchen

Jordan Torunarigha a versé des larmes sur le terrain à Gelsenkirchen après que les fans de Schalke lui aient lancé des insultes racistes lors du Pokal Clash du Hertha Berlin avec eux. Il garda le silence à ce moment-là, mais décida de publier une déclaration après, quand il eut recueilli ses pensées. Hertha l’a partagé sur Twitter, et je le traduirai ci-dessous, car le message et la perspective de Torunarigha sont d’une importance cruciale:

Je ne voulais pas faire une déclaration sur les événements par émotion, mais maintenant je voudrais inventer cela.

Je suis né en Allemagne, j’ai grandi ici, j’ai obtenu mon diplôme d’études secondaires ici, je parle allemand comme tout le monde, donc je ne peux pas comprendre ces déclarations, car elles ont été faites par des idiots pendant le jeu, de quelque manière que ce soit.

Beaucoup de gens ne peuvent pas comprendre ce que cela signifie et ce qu’ils font aux personnes qui font de telles déclarations. Je suis content d’avoir eu la chance d’avoir un tel soutien de ma famille, de mes collègues joueurs et de mon club! Tout le monde n’a peut-être pas cela dans une telle situation. Je suis né à Chemnitz [ed.: in the former East Germany], a déjà vécu tout ça quand j’étais petit. Mes parents ont été insultés. C’est pourquoi une telle situation comme celle de Schalke [ed.: in the supposedly more tolerant former West Germany] ça m’agite tellement et c’est pourquoi j’ai réagi si émotionnellement.

Personne ne peut choisir la couleur de sa peau à la naissance, et cela ne devrait même pas avoir d’importance du tout. Tout comme les différentes couleurs de peau, religions et origines sont tout simplement une évidence chez nous athlètes dans les vestiaires, ils devraient l’être dans notre société!

Le FC Bayern commémore la catastrophe aérienne de Munich en 1958 (FCBayern.com)

Le PDG du Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, le président du club Herbert Hainer et le président d’honneur Uli Hoeness étaient tous présents jeudi pour commémorer le 62e anniversaire du désastre aérien de Munich, au cours duquel 23 personnes ont péri lorsque l’avion transportant l’équipe de football de Manchester United s’est écrasé pendant décollage de Munich.

Rummenigge a posé la première pierre d’une vitrine commémorative sur le site de l’accident à Trudering, Munich. Deux cents supporters de Manchester United étaient présents pour la cérémonie sur Manchesterplatz. Rummenigge a dit:

Avec toute la tristesse que cette catastrophe a provoquée, en cet anniversaire, nous honorons également toujours ceux qui travaillent pour des causes humanitaires, la charité et les relations internationales.

Il a dit qu’il espérait que la vitrine “symboliserait le souvenir d’hier et l’engagement d’aujourd’hui et de demain”.

Les joueurs U19 Andersson et Mayer se mettent en prêt (FCBayern.com)

Le Bayern a envoyé deux joueurs U19 en prêt pour le Rückrunde. Alex Timossi Andersson a rejoint son dernier club Helsingborgs IF, et Jakob Mayer a rejoint le club bavarois Regionalliga TSV Rosenheim. Andersson, principalement un ailier droit, a disputé six matchs avec les U19, manquant une grande partie du Hinrunde en raison d’une blessure. Mayer, un gardien de but, avait largement servi de remplaçant au gardien régulier Lukas Schneller.

Le directeur du FC Bayern Campus, Jochen Sauer, a déclaré:

Nous sommes heureux que les deux auront la chance d’acquérir de l’expérience de jeu dans la division masculine. En été, ils peuvent à nouveau s’installer avec nous.

L’équipe A-Junioren U19 du Bayern est actuellement en excellente forme et à la deuxième place derrière l’équipe U19 du VfB Stuttgart en Bundesliga U19 Sud / Sud-Ouest.