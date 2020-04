Daily Schmankerl: le Bayern s’interroge sur Ödegaard, Werner prêt à être transféré à Liverpool, Neuer s’entretient avec la direction, a déclaré Eredivisie

Le Bayern Munich revisite Martin Ödegaard (TZ)

Vous vous souvenez du prodige Martin Ödegaard? Il a été invité à s’entraîner avec le Bayern à l’âge de 14 ans lorsque Pep Guardiola était entraîneur, mais a finalement choisi de signer avec le Real Madrid. Il a maintenant 21 ans et devient une star. Après des arrêts aux Pays-Bas, il est actuellement prêté en Liga à la Real Sociedad, où il a marqué 7 buts et aidé 8 avant la suspension de la saison.

Selon un Diario Madridista, le Bayern et la Juventus Turin se sont tous les deux renseignés sur Ödegaard, mais seulement pour savoir que «Martin est intouchable». Le Real aurait également refusé l’offre de la Real Sociedad de l’acheter pour 18 millions d’euros. Ödegaard reviendra très probablement à Madrid la saison prochaine et commencera sérieusement sa carrière galactique.

Werner prêt à rejoindre Liverpool s’il est sûr de jouer (Sky Sports)

Le départ supposé de Timo Werner vers un autre endroit que Leipzig reste un sujet brûlant. Cette fois, Sky Sports est pratiquement certain que Werner quittera Leipzig cet été, chaque fois que la fenêtre de transfert s’ouvrira enfin, et très probablement pour Liverpool:

Werner deviendra un joueur de Liverpool cet été si Klopp décide d’activer sa clause de libération de 52 millions de livres sterling et s’il peut convaincre Werner qu’il jouera régulièrement la saison prochaine. Il est presque certain de quitter le RB Leipzig cet été en raison de sa clause de libération et il est favorable à un déménagement à Liverpool tant qu’il pourra jouer. Si Liverpool peut donner à ses représentants les assurances dont ils ont besoin, alors Werner jouant pour Liverpool la saison prochaine devient une réelle possibilité.

Le Bayern Munich, bien sûr, reste intéressé, mais il est pratiquement impossible de déterminer son intérêt pour le moment, alors que le club priorise l’extension de ses vétérans clés et attend de voir ce que les prochains mois apporteront.

Directeur sportif de RB Leipzig: «pas d’enquête» sur Werner (kicker)

Le directeur sportif de RB Leipzig, Markus Krösche, a brièvement parlé au kicker des rumeurs en cours. D’abord et avant tout: «Il n’y a pas eu d’enquête» sur Werner. Bien sûr, cela n’est pas particulièrement surprenant compte tenu de sa clause de libération fixe. Si tel est le cas, la question clé pour les prétendants est, comme nous l’avons lu ci-dessus, de parvenir à des conditions et des assurances personnelles avec le joueur.

Krösche a déclaré qu’il n’avait entendu parler d’aucune décision concernant Werner, que ce soit de Liverpool ou de Werner lui-même. “Comme pour tout le reste, nous verrons.” Pour l’instant, Werner se sent bien à Leipzig.

Neuer parle de leadership (TZ)

Manuel Neuer a donné une conférence sur le leadership à la DFB Academy, discutant des qualités qu’un leader doit posséder. Parmi ses remarques, Neuer a déclaré:

À mon avis, la chose la plus importante dans une position de leadership est d’être ouvert et de parler beaucoup. Si vous parlez trop peu et avez trop peu de communication avec vos coéquipiers, le personnel d’entraîneurs et les officiels, alors vous n’avez pas le caractère d’être un acteur de premier plan.

Neuer a décrit sa propre approche comme flexible. «Il existe différents Manuel Neuers. Cela dépend toujours de la situation et des expériences que j’ai pu acquérir. »

Même les gardiens de but peuvent être des leaders efficaces, soutient Neuer:

En tant que gardien de but, vous êtes automatiquement dans une position dans laquelle vous devez accepter la responsabilité. De toute façon, vous devez diriger beaucoup et parler avec les gens devant vous. Cependant, vous pouvez également communiquer non verbalement à l’arrière. Je soupçonne que 95% des joueurs peuvent faire quelque chose avec mon langage corporel.

Certes, le directeur du Bayern, Oliver Kahn, est d’accord avec cela.

Eredivisie annulée: pas de champion, pas de relégation, pas de promotion

La ligue des Pays-Bas a franchi le pas que l’UEFA redoutait: l’Eredivisie a officiellement annulé la saison 2019/20. Cette année, il n’y aura pas de champion, pas de relégation au fond, et pas de promotion en deuxième division.

L’Ajax Amsterdam était en première place avec 56 points, devançant l’AZ Alkmaar à la différence de buts. L’annulation est peut-être encore plus amère pour Alkmaar. Le club n’a remporté la ligue que deux fois: d’abord en 1980/81 et dernier en 2008/9, avec Louis van Gaal avant son transfert au Bayern Munich.

Le Werder Brême face à une perte de 45 millions d’euros au visage (kicker)

De toute évidence, la crise des coronavirus a touché tous les clubs de la Bundesliga, mais le Werder Brême est l’un des clubs traditionnels qui fait face à certaines des pires conséquences. Le PDG de Werder, Klaus Filbry, a évalué franchement ce qui menace le club dans le pire des cas, estimant les pertes à environ 45 millions d’euros.

Filbry espère cependant que le club restera hors de l’eau jusqu’au moins au début de l’automne. Mais le club devra obtenir un prêt à huit chiffres pour rester à flot.

Werder prévoit une perte d’au moins ca. 6 millions d’euros de sponsoring et de vente de billets et 3,3 millions d’euros supplémentaires dans le secteur des entreprises. De plus, il reste 5 millions d’euros en «factures ouvertes» qui pourraient ne pas être versées car leurs entreprises partenaires sont menacées. Les extensions de ses entreprises mécènes Volkswagen et betway, qui paient chacune 5,6 millions d’euros par an, sont incertaines.

La finale du DFB Pokal reportée indéfiniment (kicker)

La DFB a officialisé le report de la finale du DFB Pokal à Berlin. La finale devait avoir lieu le 23 mai au stade olympique de Berlin. Étant donné que la finale ne peut évidemment pas avoir lieu et que les finalistes ne sont pas encore connus – et ne seront probablement pas connus – bien plus tard dans l’été, la DFB a reporté la finale indéfiniment. L’objectif est de conclure le concours d’ici le 30 juin.

Obtenez vos masques hygiéniques en cuir Lederhosen et Maßkrug!

Oui, c’est une chose réelle – une tournure bizarrement bavaroise sur la crise sanitaire actuelle:

Comme l’a fait remarquer un commentateur en bavarois, “Ledermasken hods friara heychstens im Sexshop gem …” (“Il n’y avait des masques en cuir qu’au sex-shop …”)