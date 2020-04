Daily Schmankerl: le prix de Leroy Sane pourrait baisser; les opinions divisent le retour de la Bundesliga en mai, Lewandowski est une machine; et plus!

Des opinions mitigées sur la Bundesliga pourraient reprendre en mai

Plus tôt cette semaine, le président du LDF, Christian Seifert, a déclaré qu’il envisageait de faire jouer la Bundesliga et la Liga en mai. L’Allemagne semble faire beaucoup mieux pour aplatir la courbe de la pandémie de COVID-19 que la plupart des autres pays d’Europe, alors que leurs directives ne sont pas beaucoup plus strictes que partout ailleurs.

L’idée est que lorsque la saison reprendra, tous les matchs restants seront terminés de la manière «Geisterspiele», ce qui signifie des matchs fantômes sans spectateurs. Les équipes de Bundesliga ont déjà repris les séances d’entraînement en petits groupes dans leurs installations tandis que la plupart des autres équipes des cinq premières ligues européennes continuent de s’entraîner à domicile de manière isolée.

Nous avons commencé un sondage pour voir si les gens pensent que mai est trop tôt pour que les matchs reprennent en Bundesliga et, chose intéressante, les réponses sont presque mortes même à ce stade:

Il y a eu de nombreuses discussions à ce sujet, nous aimerions donc voir où tout le monde en est. Mai est-il trop tôt pour que les matchs de Bundesliga reprennent, même si c’est Geisterspiele (“jeux fantômes”)?

Michael Rummenigge pense que le Bayern peut obtenir Leroy Sane pour 30 à 50 millions d’euros (Objectif)



Soupir, une autre rumeur de Leroy Sane – Bayern Munich. Il semble que cette rumeur de transfert existe depuis cinquante mille ans à ce stade, mais tant de variables ont fait traîner tous les récits pour toujours. Dans la dernière version du conte, le frère de Karl-Heinz Rummenigge, Michael, a déclaré qu’il pensait que le Bayern pourrait finir par obtenir le milieu de terrain à un prix réduit d’environ 30 à 50 millions d’euros, ce qui est considérablement inférieur aux 100 millions d’euros. étiquette de prix qui avait été initialement vanté.

[Michael] Rummenigge estime que la longue escale de blessure de Sane, combinée à la longue interruption du football due au virus corona, pourrait donner au Bayern un certain levier pour obtenir un prix inférieur. Il a expliqué sa logique dans sa chronique pour Sport Buzzer:

Le Bayern l’aurait acheté pour 100 à 120 millions avant la rupture du ligament croisé, mais une obligation pourrait désormais être beaucoup moins chère et ne coûterait peut-être que 30 à 50 millions.

À ce stade, toutes les rumeurs entourant Leroy Sane sont assez exhaustives, mais Rummenigge peut avoir un point valable ici. Après tout, la prochaine fenêtre de transfert ne ressemblera à aucune autre et des étiquettes de prix plus importantes peuvent ne pas être réalisables pour la majorité des clubs qui souhaitent faire des affaires.

Ce n’est pas comme si nous avions vraiment besoin de le rappeler à quelqu’un, mais Robert Lewandowski ne semble tout simplement pas être humain à certains moments. Il est sans doute l’un des meilleurs numéros 9 du football mondial en ce moment et sa régularité saison après saison le prouve.

Grâce à une découverte de Reddit par Cristian Nyari, nous voyons maintenant à quel point l’as polonais a été cohérent tout au long de sa carrière, depuis ses jours avec Lech Poznan dans l’Ekstraklasa polonaise jusqu’au Bayern. Davis VanOpDorp de BFW l’a dit le mieux quand il a répondu à ce tweet intégré en disant: “Si Gerd Müller n’existait pas, il serait le meilleur attaquant du Bayern.”

Dans une récente interview avec Eurosport Deutschland (via M.E.N), Kingsley Coman a révélé que le patron actuel de Manchester City, Pep Guardiola, était son manager préféré pour lequel il avait jamais joué. L’ailier français a joué sous Guardiola lorsqu’il était directeur du Bayern après l’avoir signé en prêt de la Juventus à l’été 2015 et avoir rendu l’accord permanent deux ans plus tard.

Coman a joué pour une multitude de dirigeants de classe mondiale, notamment Jupp Heynckes, Carlo Ancelotti et Massimiliano Allegri, mais il a insisté sur le fait que Guardiola était le meilleur pour lequel il avait joué. L’Espagnol a montré une foi continue en lui et a créé des systèmes où Coman sentait qu’il pouvait vraiment s’épanouir dans des situations individuelles:

Je dirais Guardiola [was my best coach] car c’est lui qui m’a fait jouer un peu plus régulièrement même si j’avais joué quelques matchs à la Juventus. Pour un joueur à ma place, un ailier qui aime frapper et provoquer, c’est le meilleur entraîneur que l’on puisse avoir car c’est ce qui nous demande le plus. Il crée des systèmes pour avoir des situations individuelles et c’est le système où je peux le plus prospérer. Il ne m’a pas demandé d’avoir des statistiques. Il voulait juste que je prenne, frappe et centre. Et c’est ce que j’ai beaucoup apprécié.

JOYEUX ANNIVERSAIRE THIAGO!

J’espère vraiment qu’il mettra du papier sur une prolongation de contrat dès que possible! Il a été si bon pour nous cette saison, surtout depuis que Hansi Flick a pris les commandes!

Le prix de 100 millions de livres sterling de Jadon Sancho devrait être réduit (Daily Star Sport)



Jadon Sancho a été fortement lié à un éloignement du Borussia Dortmund chaque fois que la prochaine fenêtre de transfert sera ouverte. Manchester United serait en tête de la course pour signer le milieu de terrain anglais, mais le prix demandé raide de Dortmund devra certainement être réduit, selon le spécialiste Paul Merson dans sa chronique pour Daily Star Sport. United serait prêt et disposé à faire de Sancho sa signature la plus chère, mais la pandémie de COVID-19 ajoute beaucoup de points d’interrogation pour des frais aussi élevés.

Merson était particulièrement critique du prix demandé de Dortmund en raison du paysage économique actuel des clubs en Angleterre. De nombreux clubs de la Premier League et des divisions inférieures de l’Angleterre ont dû abandonner le personnel. Liverpool a reçu beaucoup de contrecoup pour avoir décidé de mettre en disponibilité un grand pourcentage de son personnel non joueur et a annulé la décision moins de 48 heures plus tard. Leur capitaine, Jordan Henderson, a dirigé une campagne appelée #PlayersTogether où les joueurs donneront des salaires au personnel du NHS, qui lutte contre le virus corona en première ligne.

Faisant référence aux congés de divers clubs en Angleterre, Merson a déclaré qu’il ne pensait pas que les clubs seraient en mesure d’offrir des salaires aussi lucratifs de si tôt:

Toutes les discussions au sujet de Jadon Sancho commandant des frais de transfert de plus de 100 millions d’euros ont été évacuées de l’eau si vous me le demandez. Le Borussia Dortmund exigerait plus que ce chiffre pour l’un des jeunes talents les plus en vue d’Europe, mais ils peuvent l’oublier. Il n’y a aucun moyen que cela se produise. C’est parti – encore et encore. Les meilleurs clubs ne peuvent pas mettre le personnel en congé, puis commencer à chercher ce genre d’argent dès l’ouverture de la fenêtre de transfert. Ce ne sont pas seulement les frais, mais avec les joueurs dans cette fourchette de prix, il y a un paquet de paiement d’environ 300 000 £ par semaine et cela ne se produira tout simplement pas. Le paysage a changé non seulement pour tout le monde sur la planète mais aussi pour le football. Les mouvements très importants peuvent être exclus de la table pendant un certain temps.

Photo d’Alexandre Simoes / Borussia Dortmund via .