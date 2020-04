Daily Schmankerl: Leipzig refuse le transfert de Rashica, l’entraîneur du Bayern enseigne le yoga, Tyler Adams parle de formation, et PLUS!

Le RB Leipzig nie le transfert de Rashica (Sport1)

Le directeur sportif de Leipzig a nié que le club paierait des frais de 38 millions d’euros pour l’ailier du Werder Brême Milot Rashica. Cependant, il n’a pas nié l’intérêt de Leipzig pour la star. Le rapport indique également que BVB était intéressé par Rashica, mais cela a récemment diminué. Espérons que Leipzig puisse garder Rashica en Bundesliga!

Séance de yoga avec Peter Schlösser du Bayern (YouTube)

L’entraîneur de fitness et de rééducation du Bayern a enregistré une séance d’exercices pour améliorer votre condition physique, tout en restant à la maison.

Après plusieurs incidents – le dernier, Kingsley Coman – impliquant des joueurs du Bayern ne conduisant pas leur Audi à l’entraînement, SPORT1 a écrit un éditorial sur la question.

Anna est presque là – et s’entraîne toujours!

Entretien avec le joueur du Bayern Esport (fcbayern.com)

Alex Alguacil, qui représente le Bayern contre d’autres clubs comme l’Ajax et Barcelone dans une ligue PES, a parlé au site officiel du Bayern d’une vie d’athlète électronique pendant le Coronavirus, la saison virtuelle de l’équipe jusqu’à présent et plus encore!

Tyler Adams décrit les modalités de formation actuelles (MLS)

Les clubs allemands ont récemment repris l’entraînement au milieu des discussions que la Bundesliga pourrait bientôt avoir. RB Leipzig est l’un de ces clubs et Tyler Adams a été interviewé à propos de sa formation au cours des dernières semaines.

Le jeune Américain était heureux d’être de retour à l’entraînement, mais a reconnu qu’il y avait des limites aux circonstances actuelles. Il a dit,

C’est un peu délicat parce que vous ne pouvez faire que certains exercices de dépassement, vous pouvez faire des dribbles, vous pouvez faire de la course à pied et de la remise en forme

Adams est satisfait de la façon dont la situation du coronavirus a été gérée en Allemagne et a félicité le public allemand pour la manière dont il s’est conformé à la réglementation:

Je me sens en sécurité. La manière dont l’Allemagne l’a gérée a été non seulement très efficace, mais les gens suivent les règles. Si les gens sont absents, ils portent des masques et des gants

Adams est ravi de pouvoir jouer à nouveau à des jeux bientôt. Cependant, il a souligné que la sécurité était d’une importance primordiale, et serait donc heureux de jouer à des “jeux fantômes” si nécessaire:

Être en mesure de sortir et de jouer serait un sentiment formidable, mais je ne veux le faire que lorsque tout le monde est en sécurité – tous les joueurs, tout le personnel impliqué dans les jeux et, bien sûr, les fans. Si nous continuons à jouer sans spectateurs et que cela les protège, nous serions heureux de le faire.

Newcastle United prêt pour de nouveaux propriétaires saoudiens (The Independent)

Newcastle devrait devenir l’un des clubs les plus riches du monde – et juste un autre club appartenant effectivement à un État. Le Fonds d’investissement public d’Arabie saoudite sera le propriétaire majoritaire du club si l’accord se concrétise. On dit qu’ils valent plus de 250 milliards d’euros!