Daily Schmankerl: les joueurs et les cadres du Bayern réduisent leurs salaires pour aider le personnel, «We Kick Corona» lève 2,7 millions d’euros en deux jours

Les joueurs et le front office du Bayern Munich bénéficient d’une réduction de salaire de 20% (Bild)

L’équipe et le conseil d’administration du Bayern Munich se sont réunis pour soutenir les employés du club en renonçant à 20% de leur salaire pendant la crise des coronavirus. Selon Bild, le conseil exécutif – Karl-Heinz Rummenigge, Oliver Kahn et le membre du conseil en attente Hasan Salihamidzic – a rencontré le conseil de l’équipe pour discuter des moyens d’aider le personnel du Bayern.

Ils ont décidé collectivement que tous les joueurs, le directoire et le conseil de surveillance renonceraient à 20% de leur salaire. Bild écrit,

Les trois parties souhaitent faire un geste de solidarité et veiller à ce que les employés du Bayern Munich ne subissent aucun désavantage financier lors de la crise des coronavirus.

Dortmund aurait également décidé de faire quelque chose de similaire, mais le conseil d’administration attend le vote des joueurs en milieu de semaine. Schalke prévoit quelque chose de similaire.

“We Kick Corona” de Kimmich et Goretzka lève 2,7 millions d’euros en moins de deux jours (kicker)

Encore plus de bonnes nouvelles sur le front des coronavirus: Joshua Kimmich et Leon Goretzka ont déjà levé 2,7 millions d’euros pour le soulagement des coronavirus quelques jours après l’annonce de l’effort.

L’initiative compte une liste impressionnante de supporters. À partir de 17 h, heure allemande, le 22 mars, les joueurs suivants se sont joints à nous:

Jonas Hector, Lukas Klostermann, Sebastian Rode, Leroy Sané, Yannick Gerhardt, Mats Hummels, Julian Brandt, Nadiem Amiri, Sead Kolasinac, Julian Draxler, Mitchell Weiser, Thilo Kehrer, Max Meyer, Lars Stindl, Julian Weigl, Marcel Halstenberg, Erik Durm , Jonathan Tah, Klaas-Jan Huntelaar, Benjamin Henrichs, Benedikt Höwedes.

Il y aura sûrement plus de signatures.

10 commandements de l’analyse du football (The Athletic)

Chez BFW, nous essayons d’utiliser les statistiques de match et d’autres mesures de manière responsable dans nos observations de match, récompenses, etc., mais il y a toujours place à l’amélioration. Tom Worville, un spécialiste de l’analyse du football pour The Athletic, se concentrant sur la Premier League, a écrit un article exceptionnel détaillant ses «10 commandements de l’analyse du football»:

J’ai certainement été coupable d’avoir transgressé le commandement 4, par exemple:

4) Tu ne jugeras pas la capacité défensive d’un joueur sur le nombre de plaqués et d’interceptions qu’il fait

Pourquoi pas, vous vous demandez?

Pourquoi c’est trompeur: Toute la défense d’un joueur n’est pas tangible et le résultat mesurable qui peut être compté est souvent biaisé par le style d’équipe. Logiquement, si une équipe a moins de possession, elle a plus d’occasions de se défendre, et vice versa.

Par conséquent, «les numéros de tacle et d’interception sont de meilleurs indicateurs du style défensif (c’est-à-dire que le joueur est passif ou actif)» que sa qualité. Worville recommande plutôt d’évaluer les statistiques défensives “pour chaque 1 000 touches qu’un adversaire fait lorsqu’il est sur le terrain”. Je vais devoir trouver comment obtenir ces informations pour la Bundesliga!

Quoi qu’il en soit, consultez l’article si vous êtes abonné! Ça vaut le coup.

Jose Mourinho passe une journée à aider les personnes âgées

Jose Mourinho a travaillé avec Age UK pour livrer des biens essentiels aux personnes âgées en difficulté pendant la crise des coronavirus à Enfield aujourd’hui pic.twitter.com/MXHo8Ex838

– Simon Peach (@SimonPeach) 23 mars 2020

Bien qu’il ait toujours l’air de son grincheux habituel … bien sur toi, Jose!