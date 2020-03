Daily Schmankerl: les prochains supertalents canadiens flirteront avec le Bayern, Goretzka et Kimmich amasseront des fonds pour lutter contre le coronavirus, et plus encore!

Jonathan David: un autre supertalent canadien pour le Bayern? (AZ)

Un des amis canadiens de Phonzie a un œil sur la Bundesliga, et cela signifie le Bayern Munich. Jonathan David joue actuellement pour KAA Gent (à ne pas confondre avec Genk, comme nous le savons tous). C’est un milieu de terrain offensif très talentueux qui fait parfois de la lune un attaquant ou un deuxième attaquant. La chose principale? Il marque des buts. Il compte 18 buts dans la meilleure ligue de Belgique, avec 8 passes décisives et 23 buts et 10 passes décisives si vous incluez la campagne de la Ligue Europa de Gand. David a également marqué 11 buts pour le Canada en 12 matchs.

Le joueur de 20 ans n’a pas nécessairement été sur le radar du Bayern à notre connaissance auparavant, mais c’est un endroit qu’il aimerait certainement être. Il a déclaré au magazine belge Le Vif,

La Bundesliga est une belle compétition et je pense que c’est la dernière étape avant un transfert dans un très grand club européen. Je pourrais demander à mon ami Alphonso Davies de me mentionner au Bayern [laughing]. J’ai beaucoup de respect pour la trajectoire de Davies. C’est un exemple pour moi.

Le contrat de David avec Gand expire à l’été 2022, donc il a une certaine flexibilité avant la fenêtre de transfert cruciale en 2021. Ils le laisseraient partir pour un montant estimé à 25 millions d’euros. Transfermarkt évalue sa valeur à 20 millions d’euros.

Les joueurs du Bayern Leon Goretzka et Joshua Kimmich ont lancé un appel à dons pour des causes caritatives afin d’aider les personnes dans le besoin pendant la pandémie de coronavirus. Ils ont annoncé la campagne sur les réseaux sociaux il y a deux jours et ont déjà levé 700,00 € (kicker) en plus de leur contribution initiale.

Goretzka et Kimmich ont annoncé la campagne avec un message personnel sur les réseaux sociaux:

Voici le propre message de Kimmich. Certains visages familiers de la Bundesliga ont déjà rejoint l’effort. Voici l’ancien bonhomme tout autour d’Eintracht, Sebastian Rode:

Mats Hummels et Leroy Sané, entre autres, ont également rejoint l’effort.

