Daily Schmankerl: Lewandowski a une femme et des enfants!? Müller clignote skillz, Neuer Dance Revolution, Premier League en Chine et plus encore!

Quand j’ai lu ce titre, j’ai eu un bref moment de panique et je me suis demandé si AZ ne pouvait pas casser une histoire au sujet de Robert Lewandowski ayant une deuxième femme avec des enfants. Ce n’est heureusement pas le cas. AZ est vraiment tellement affamé de contenu, comme nous tous, ils ont réalisé un biopic complet sur la vie et la famille de Lewandowski.

Je suppose qu’il y a des fans du Bayern qui ne connaissent pas encore sa femme Anna Lewandowska et sa fille?

La Pro League belge se dirige vers l’annulation (BBC)

OFFICIEL: La Pro League belge deviendra la première grande ligue européenne à être annulée en raison de la crise des coronavirus. Le dernier match de la saison régulière et les matches de barrage ont été supprimés, le classement actuel du classement est maintenu et le Club de Bruges sera déclaré champion.

– John Bennett (@JohnBennettBBC) 2 avril 2020

La Premier League est toujours à la recherche d’un moyen de terminer la saison. Un club a sérieusement proposé de terminer la saison en Chine. L’Athletic écrit,

Les partisans de l’idée ont suggéré que le retrait de la Premier League du pays serait un moyen de réduire la pression sur le Service national de santé et de libérer les installations du club à l’usage des services d’urgence et des autorités locales. »

Mais c’est une idée qui est probablement morte à l’arrivée. Un PDG de club anonyme a déclaré à The Athletic:

Le pays qui continue d’être proposé est la Chine. Cela n’a tout simplement aucun sens. C’est une idée folle et je pense qu’elle sera fermement rejetée. Si nous devions ramasser la Premier League et la déplacer dans une autre partie du monde en ce moment, nous serions absolument abattus.

Un autre «directeur de club» de Premier League a décrit l’idée comme «un gaspillage d’énergie … Malheureusement, seuls Dieu et la pandémie peuvent prendre cette décision. Et cela ne semble pas probable. “

Mme Richards gagne “Qui est-ce?” défi

Attendez:

Je connais ces oreilles partout

– Carrie Richards (@carrierchards) 3 avril 2020

Présentation de The Dancing Van Persies

Nous ne sommes pas les meilleurs danseurs mais mettons une balle à nos pieds et .. S’amuser avec Shaqueel dans le jardin Restez en sécurité tout le monde pic.twitter.com/FxooTs97KS

– Robin van Persie (@Persie_Official) 1 avril 2020

Il a nommé son fils Shaqueel?

Cour arrière intéressante, Berni

Salut, je m’appelle Thomas et je m’ennuie beaucoup

Javi juste là-bas, l’homme, communiquant avec l’univers

On te sent, Sarpreet